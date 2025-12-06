OBRAZEM: Mikuláš se svou partou čertů a andělů si podmanil ulice Prahy

Adam Skála

6. prosince 2025 2:39

Mikuláš se svou partou andělů a čertů v Praze
Prohlédněte si 17 fotografií Mikuláš se svou partou andělů a čertů v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Pražské uličky ožily tradičním mikulášským veselím, koledami a rodinami s dětmi, přičemž velikou pozornost přitahovala ohnivá show čertů v Čertovce.

Pražské uličky se opět proměnily v centrum mikulášské radosti. Ulice ožívaly zvonky, koledami a stovkami světýlek, zatímco do historických zákoutí proudily desítky rodin s dětmi. Nejsilnější vizuální zážitek nabídla tradiční Čertovka, kde čerti předvedli ohnivou show, která prosvítila zimní večer a dodala celé akci pohádkovou, lehce tajemnou atmosféru.

Svatý Mikuláš spolu s anděly a čerty pak důstojně prošel centrem města. Dětem rozdával úsměvy a drobné dárky, čímž přispěl k radostnému očekávání nadcházejících Vánoc a připomněl kouzlo tradičních mikulášských slavností.

