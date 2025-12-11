První evropský stát vrací úder. Po zveřejnění Trumpovy výbušné bezpečnostní strategie označil USA za hrozbu

Dánsko poprvé označilo Spojené státy za potenciální bezpečnostní riziko ve výroční zprávě jedné ze svých zpravodajských služeb, což dále dokládá rostoucí napětí v transatlantickém spojenectví mezi Evropou a USA.
Zpráva, kterou sestavila Dánská obranná zpravodajská služba (DDIS), varuje, že USA „používají ekonomickou sílu, včetně hrozeb vysokými cly, k prosazení své vůle a již nevylučují použití vojenské síly, a to ani proti spojencům.“
Toto hodnocení tvoří součást širší analýzy služby, podle níž „velmoci stále více upřednostňují své vlastní zájmy a používají sílu k dosažení svých cílů.“ Ředitel dánské obranné zpravodajské služby Thomas Ahrenkiel ve zprávě upozorňuje na rostoucí nejistotu ohledně role Spojených států jako garanta evropské bezpečnosti.
Kromě varování týkajícího se USA se zpráva zaměřuje především na strategické hrozby představované Ruskem a Čínou. Zmiňuje také nestabilitu způsobenou vzestupem Číny a výsledným globálním posunem v rozložení moci. Konstatuje, že „vojenská hrozba ze strany Ruska vůči NATO se zvýší.“ Tato obava je pro Dány o to větší, jelikož „panuje nejistota ohledně role Spojených států jako garanta evropské bezpečnosti.“
Již dříve v tomto roce se normálně přátelské vztahy Dánska s jeho spojencem v NATO vyhrotily. Stalo se to poté, co americký prezident Donald Trump projevil zájem o převzetí kontroly nad Grónskem. Jedná se o autonomní, na zdroje bohatý a strategicky významný arktický ostrov, který je právně součástí Dánského království.
I když se Trump k tomuto nápadu po měsíce nevrátil, signalizovalo to jeho ochotu zatěžovat vztahy USA s evropskými partnery po desetiletích úzké spolupráce od konce druhé světové války.
Tyto vztahy jsou opět pod drobnohledem, protože se v nedávných mírových jednáních na Ukrajině a nejdramatičtěji i v bezpečnostní strategii zveřejněné Trumpovou administrativou odhalily odlišné strategické priority USA a Evropy. Zmíněný dokument přijal bezprecedentní konfrontační postoj vůči Evropě.
Pro Dánsko jsou hrozby ze strany Ruska a USA provázané. Zpráva argumentuje, že „Rusko se bude snažit zneužít touhy USA po rychlém ukončení války (na Ukrajině) k rozdělení mezi USA a Evropou.“
