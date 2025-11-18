Dánská drakonická migrační politika na hranicích nekončí. Frederiksenová ji chce v celé Evropě

Libor Novák

18. listopadu 2025 12:36

Mette Frederiksen
Mette Frederiksen Foto: MSC

Sociální demokratka Mette Frederiksen vyhrála dánské volby v roce 2019 na základě platformy, která kombinovala radikální klimatické cíle a snížení věku odchodu do důchodu pro manuálně pracující s zpřísněním migrační politiky. Dánsko má v Evropě jedny z nejpřísnějších azylových zákonů. Země uděluje uprchlíkům pouze dočasný azyl, bez ohledu na potřebu jejich ochrany, zpřísnila zákony o slučování rodin a zavedla politiku, která klade prioritu na deportace namísto integrace. 

Frederiksenová ospravedlňuje takový přístup srovnáváním problémů imigrace s finanční dostupností veřejných služeb a zachováním sociálního státu. Již před jejím nástupem k moci v Dánsku platila přísná azylová legislativa, ale pod její administrativou se stala ještě drakoničtější. Podle jejích vlastních slov migrace „představuje výzvu pro Evropu, ovlivňuje životy lidí a soudržnost našich společností“. Přístup Frederiksenové se nyní stává modelem pro další levicové vlády v Evropě, včetně Velké Británie, které se snaží reagovat na obavy voličů ohledně imigrace.

Dánská migrační politika byla po léta ovlivňována krajní pravicí. Menšinové koalice byly v parlamentu dlouhodobě závislé na hlasech krajní pravice. Frederiksenová vyhrála volby v roce 2019 s migrační agendou, která byla téměř identická s agendou Dánské lidové strany, krajně pravicové strany.

Azylové politiky v zemi byly zpřísněny již během uprchlické krize v roce 2015. Nová legislativa zavedla omezení pro slučování rodin uprchlíků, dočasná povolení k pobytu, která mohla být kdykoliv odebrána, a kladla větší požadavky na integraci žadatelů o azyl a imigrantů. V roce 2018 vstoupil v platnost zákon zaměřený na „paralelní společnosti“, který vládě umožnil zbourat nebo prodat oblasti sociálního bydlení, kde více než polovina obyvatel pochází z „ne-západního“ prostředí, pokud tato místa splňují i další kritéria týkající se kriminality a chudoby. Uprchlíci v těchto oblastech také nemají nárok na sloučení rodiny.

V roce 2021 Frederiksenová zavedla nový deportační zákon, který umožňoval vrácení uprchlíků do země původu, pokud Dánsko usoudilo, že je tam bezpečno. Její vláda označila Sýrii za bezpečnou pro návrat uprchlíků a odebrala povolení k pobytu syrským uprchlíkům. Protože však Dánsko nemělo se syrskou vládou diplomatické vztahy k umožnění deportací, tito lidé byli odebráni ze vzdělání a zaměstnání a umístěni do deportačních táborů.

Evropská komise v roce 2021 prohlásila novou dánskou legislativu o přesunu žadatelů o azyl do třetích zemí za neslučitelnou s právem EU. Dánsko je ale v jedinečné pozici, protože si v roce 1992 vyjednalo výjimky z Maastrichtské smlouvy. Jedna z těchto výjimek znamená, že Dánsko není vázáno zákony EU týkajícími se hraniční kontroly a imigrační politiky.

Během svého předsednictví v Radě Evropské unie, kde byla migrace na předních místech agendy, využila Frederiksenová svou pozici k prosazování přísnější migrační politiky v dánském stylu po celé Evropě. Ve svém projevu při oficiálním zahájení dánského předsednictví EU uvedla, že: „Mnozí sem přicházejí pracovat a přispívat. Ale někteří ne. A po celé Evropě vidíme důsledky. Zločin. Radikalizace. A teror. Vybudovali jsme jedny z nejlepších společností vůbec. Ale nemůžeme přijmout každého, kdo sem chce přijít.“

Dánsko podpořilo Pakt EU o migraci a azylu z roku 2024, který stanovuje nová společná pravidla pro řízení migrace. Pakt, který bude implementován v roce 2026, upřednostňuje podporu hraničním státům s finanční pomocí od ostatních zemí EU a jeho cílem je zajistit vnější hranice rychlejším a efektivnějším azylovým řízením.

Navzdory kritice ze strany Evropského soudního dvora, Výboru OSN proti mučení, Amnesty International a dalších mezinárodních orgánů, Frederiksenová získala podporu například od italské premiérky Giorgie Meloniové, která uzavřela dohody o deportacích s autoritářskými režimy a vládami, jako jsou Libye, Tunisko a Egypt. Frederiksenová a Meloniová vedly skupinu zemí EU prosazující reformu Evropské úmluvy o lidských právech s cílem usnadnit deportace. Je zřejmé, že ovlivnila také Keira Starmera, jehož labouristická vláda ve Spojeném království se nyní snaží zavést migrační politiky dánského stylu.

I když je ideologie a jednání Frederiksenové široce kritizováno organizacemi pro lidská práva, mohou tato opatření přispět k jejímu rychlému vzestupu na přední pozice v mezinárodní politice. To by mohla potřebovat, jelikož její strana má v nadcházejících místních volbách pravděpodobně prohrát ve prospěch stran dále nalevo.

Polsko: Sabotáže na železnici jsou teroristickými útoky ruských tajných služeb

Uprchlíci, ilustrační foto

Británie se chystá na revoluci. Chce napodobit tvrdý dánský azylový model, jak ale ve skutečnosti vypadá?

Dánsko se snaží omezit počet žadatelů o azyl především udělováním pouze krátkodobého statusu, což je často citováno jako nejúčinnější opatření zavedené za poslední desetiletí. Před rokem 2015 měli uprchlíci v Dánsku původně povolen pobyt na pět až sedm let, po kterých se jejich povolení k pobytu automaticky stalo trvalým. Pravidla se dramaticky změnila před deseti lety, kdy do Evropy dorazil více než milion lidí prchajících před konflikty, převážně ze Sýrie, Afghánistánu, Iráku a Eritrey.

