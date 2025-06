Izrael nařídil evakuaci Teheránu, Írán vypálil další salvu raket. Trump nečekaně odešel ze summitu G7

Zprávu zveřejnil mluvčí izraelské armády pro arabsky mluvící publikum plukovník Avichay Adraee, který označil části 3. městského obvodu v Teheránu jako cíle připravovaných úderů. Varoval civilisty, že setrvání v oblasti ohrožuje jejich životy.

K dramatické eskalaci došlo i v médiích, když íránská státní televize oznámila během živého vysílání, že její studio bylo napadeno. V přímém přenosu zazněl výbuch, moderátor opustil obrazovku a vysílání bylo náhle přerušeno.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v projevu na letecké základně Tel Nof potvrdil, že izraelské letectvo ovládá vzdušný prostor nad Teheránem. „To mění celou kampaň. Nyní cílíme na režim, nikoliv na civilisty,“ řekl. Později dodal, že zabití nejvyššího duchovního vůdce Íránu ajatolláha Alího Chameneího by „ukončilo konflikt“.

V reakci na izraelskou agresi vypálil Írán rakety na izraelská města v oblasti mezi Tel Avivem a Haifou. Obě strany také podnikly útoky na ropné a plynárenské infrastruktury, což vyvolalo obavy z ekologické katastrofy.

Napětí výrazně vzrostlo poté, co Teherán pohrozil odchodem ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT). Mluvčí íránského ministerstva zahraničí uvedl, že parlament připravuje návrh zákona o odstoupení, a to v reakci na pokračující izraelské nálety, které si dosud vyžádaly nejméně 224 íránských obětí – 90 % z nich civilistů.

V Izraeli bylo podle oficiálních údajů zabito 23 civilistů v důsledku íránských raketových úderů, přes 600 lidí utrpělo zranění. Izraelský ministr obrany Izrael Kac prohlásil, že Teherán „zaplatí cenu“ za Chameneího rozhodnutí pokračovat v odvetných útocích.

Spojené státy se zatím do bojových operací přímo nezapojily, avšak podle Reuters přesunuly více než 30 tankovacích letadel do Evropy, což by mohlo poskytnout prezidentu Donaldu Trumpovi širší manévrovací prostor. Trump, který nečekaně opustil summit G7 v Kanadě, naléhal na okamžitou evakuaci Teheránu a znovu zopakoval, že „Írán nesmí získat jadernou zbraň“.

Organizace Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) oznámila, že izraelský útok pravděpodobně vážně poškodil íránské obohacovací zařízení v Natanzu. Šéf agentury Rafael Grossi zároveň uvedl, že zařízení ve Fordowu zůstalo nedotčeno.

Írán pokračuje v raketových útocích na izraelské území a tvrdí, že se mu podařilo narušit izraelské obranné systémy. Mezitím se statisíce obyvatel Teheránu snaží opustit město, přičemž na výpadovkách se tvoří dlouhé kolony.

Íránská tisková agentura Fars také informovala, že byl popraven muž obviněný ze špionáže pro izraelskou rozvědku Mossad – třetí takový případ v posledních týdnech.

Přestože se objevují zprávy o íránských snahách o zprostředkované jednání, podmínkou je zastavení izraelských útoků. Izrael však nadále pokračuje v ofenzivě a o příměří zatím neuvažuje.