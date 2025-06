Experti si posvítili na Trump Mobile: To, co slibuje prezident USA, je podle nich naprosto nereálné

Jeden z odborníků v rozhovoru pro BBC uvedl, že plně americká výroba chytrého telefonu je v současnosti „prakticky nemožná“. Profesor Tinglong Dai z Carey Business School při Univerzitě Johnse Hopkinse dokonce uvedl, že Trumpova organizace pravděpodobně ani nemá funkční prototyp zařízení. „Musel by se stát zázrak. Takový projekt by vyžadoval ekonomiku rozsahu, kterou v USA v tomto oboru jednoduše nemáme,“ uvedl.

Oznámení o telefonu přišlo spolu s informací o nové mobilní službě Trump Mobile, která má stát 47,45 dolaru měsíčně – číslo odkazující na Trumpovu pozici 45. i 47. prezidenta USA. Kritici se však ptají, zda nejde o další způsob, jak prezident osobně profituje z veřejné funkce.

„Je neuvěřitelné, že Trumpova rodina vymyslela další způsob, jak může prezident z této pozice profitovat,“ uvedla Meghan Faulknerová z organizace Citizens for Responsibility and Ethics in Washington. Zpochybňuje především možné střety zájmů, když Trumpova rodina vstupuje do odvětví, které může být ovlivněno vládními rozhodnutími.

Samotná výroba telefonu v USA je přitom velkou neznámou. Eric Trump v pondělním podcastu „The Benny Show“ pouze naznačil, že telefony „časem mohou být vyráběny ve Spojených státech“, což podle analytiků znamená, že první várka nebude kompletně domácí produkce. Analytik Leo Gebbie z firmy CCS Insight upozorňuje, že USA v současnosti postrádají potřebný high-tech dodavatelský řetězec. Možná alternativa podle něj spočívá v tom, že zařízení bude sestaveno v USA, ale z dovezených součástek.

Označení „vyrobeno v USA“ je podle technologických expertů marketingový tah, který může být zavádějící. Trumpova organizace zatím nezveřejnila, která firma bude výrobu telefonu zajišťovat, ani kdo bude provozovatelem mobilních služeb nesoucích Trumpovo jméno.

Součástí nabídky je také zákaznická podpora umístěná v USA a zvýhodněné mezinárodní hovory pro rodiny příslušníků armády sloužících v zahraničí. Telefon v nápadné zlaté barvě je již možné předobjednat, přičemž datum vydání je stanoveno na srpen.

Trump během své podnikatelské kariéry často prodával práva na své jméno hotelům a golfovým hřištím. S nástupem do politiky však jeho příjmy z licencí a značkového zboží prudce vzrostly. Ve svém posledním majetkovém přiznání uvedl, že loni vydělal přes 600 milionů dolarů, mimo jiné z prodeje Biblí, hodinek, parfémů a nyní i telefonu.

Podle magazínu Forbes vzrostla Trumpova čistá hodnota na 5,1 miliardy dolarů – více než dvojnásobek oproti loňsku. Na tomto růstu se podílel především úspěch sociální sítě Truth Social, jejíž hodnota je odhadována na přibližně polovinu Trumpova jmění.

Reakce na nový telefon jsou smíšené. Zatímco někteří uživatelé na sociálních sítích se těší, že si telefon pořídí, jiní nápad zesměšňují. Objevily se i ironické poznámky, zda telefon automaticky přepíše všechny zprávy do VELKÝCH PÍSMEN, jak je Trumpovým zvykem na Twitteru (nyní X).

Mobilní trh v USA aktuálně ovládají tři giganti – AT&T, Verizon a T-Mobile – jejichž služby často začínají pod 40 dolary měsíčně. Menší virtuální operátoři se snaží prosadit levnějšími nebo specializovanými tarify, ale žádný z nich zatím nedosáhl ani 10 milionů uživatelů. Trumpova značka by jim mohla konkurovat pouze tehdy, pokud přiláká oddané podporovatele současného prezidenta.

Případný úspěch projektu však může být poznamenán nejen technickými omezeními, ale i pokračujícím veřejným a právním tlakem na Trumpovu firmu. Etické otázky, střety zájmů a pochybnosti o reálné americké výrobě mohou ovlivnit, zda bude „Trump phone“ vnímán jako revoluční vlastenecký výrobek – nebo jen jako další marketingový trik.