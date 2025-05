Starosta Řeporyjí Novotný se chystá do vězení, plánuje rezignaci

„Chystám se stáhnout stížnost vůči odsouzení a jít do vězení. Teď si to tam odsedím a rezignuji,“ prohlásil Novotný. Podle něj jde o rozhodnutí motivované nejen morálními, ale i praktickými důvody. Zároveň připustil, že se k tomuto kroku musel vnitřně odhodlávat a připravit na něj rodinu i svůj úřad.

Soud rozhodl o přeměně podmínky na nepodmíněný trest na návrh státního zástupce, podle nějž Novotný ve zkušební době opakovaně porušoval pravidla a dopouštěl se přestupků. Rozsudek zatím není pravomocný. Starosta původně proti rozhodnutí podal stížnost, kterou nyní hodlá stáhnout.

Přestože byl nepravomocně odsouzen, v čele radnice stále zůstává. V pondělí navíc odrazil pokus opozice o své odvolání, když zastupitelstvo nakonec o programu schůze nehlasovalo. Novotný už dříve čelil kritice ze strany veřejnosti i vlastní strany ODS. Premiér a předseda strany Petr Fiala se k případu vyjádřil slovy, že „ODS se s Pavlem Novotným rychle vypořádá“. Pražská ODS mezitím zvažovala jeho vyloučení, Novotný však sám své členství pozastavil.

Podle starosty je jeho rodina, včetně manželky a dcer, s rozhodnutím „v pohodě“. „Cítím odpovědnost, ale nejsem pod žádným politickým tlakem,“ tvrdí Novotný. Doplnil, že nyní se soustředí na přípravu úřadu i rodiny na svůj odchod. Samospráva podle něj funguje a má silný tým, který bude pokračovat i v jeho nepřítomnosti.

Konkrétní datum nástupu do výkonu trestu zatím nezná. „Budu doufat, že to nebude trvat dlouho. Bohužel se tu stává, že se čeká i rok. Zatím jsem nepravomocně odsouzený a normálně chodím do práce,“ uvedl.

Pavel Novotný je známý svým provokativním vystupováním a kontroverzními výroky. Zatímco někteří ho vnímají jako výrazného bojovníka proti populismu a ruskému vlivu, jiní ho kritizují za nevhodné chování a opakované porušování pravidel. Jeho aktuální krok může být vnímán jako snaha převzít odpovědnost, ale zároveň jako důsledek narůstajícího tlaku a právních problémů, které se s ním táhnou.