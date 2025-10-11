Z případu Pavla Novotného bude precedent. O osudu mandátu zřejmě rozhodne soud

Bývalý řeporyjský starosta Pavel Novotný možná stále věří, že bude pokračovat v komunální politice. Pražský magistrát se chystá ho definitivně připravit o mandát zastupitele městské části. Zdá se však, že to s Novotným nebude mít tak jednoduché.
Novotného se o zastupitelský mandát chystá připravit ředitel magistrátu Tomáš Havel, uvedl web novinky.cz. Opřít se hodlá o stanoviska ministerstva vnitra a soudu. "V současné době připravujeme oznámení o zahájení řízení, které doručíme všem účastníkům řízení," sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman.
Bývalý starosta pražských Řeporyjí je zastupitelem i poté, co se po tříměsíčním nepodmíněném trestu odnětí svobody vrátil na veřejnost. Podle zmíněného webu se někdejší bulvární novinář bude bránit u soudu. Zatím tak jeho pokračování v komunální politice není vyloučeno.
Novotný je opět na svobodě od čtvrtka v minulém týdnu, kdy opustil vazební věznici v Liberci, kde si od začátku července odpykával tříměsíční trest odnětí svobody za porušení předchozí podmínky.
Novotný byl začátkem května nepravomocně odsouzen k tříměsíčnímu trestu odnětí svobody za páchání přestupků v podmínce. Novotný byl v podmínce od ledna 2022, přičemž zkušební lhůta se ještě prodlužovala. "Soud dospěl k závěru, že podmínka vedení řádného života ve zkušební době nebyla splněna," prohlásila soudkyně Monika Hrmová.
Komunální politik následně oznámil, že s okamžitou platností pozastaví členství v ODS. K činům ho vyzval i premiér Petr Fiala. "Pokud nechce Pavel Novotný škodit ODS, tak by měl sám odejít," řekl předseda vlády v pořadu deníku Blesk.
Čtyřiačtyřicetiletý Pavel Novotný je synem legendárního televizního baviče Pavla Novotného. Dlouhá léta pracoval v médiích, proslavil se především jako kontroverzní bulvární novinář. Od roku 2010 je zastupitelem v pražských Řeporyjích, posledních více než šest let působil ve funkci starosty této městské části. Skončil v polovině června.
Zdroj: Jakub Jurek