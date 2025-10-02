Pavla Novotného propustili z vězení. Trest si odseděl v celé délce

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný je opět na svobodě. Ve čtvrtek opustil vazební věznici v Liberci, kde si od začátku července odpykával tříměsíční trest odnětí svobody za porušení předchozí podmínky.
O propuštění Novotného informoval web iDnes.cz. "Trest jsem celý dojel ve věznici s ostrahou ve vysokém stupni zabezpečení, kdyby si někdo myslel, že to byl fešácký kriminál," sdělil komunální politik pro Blesk. Podle informací deníku si za tři měsíce vysloužil celkem pět kázeňských trestů.
Novotný byl začátkem května nepravomocně odsouzen k tříměsíčnímu trestu odnětí svobody za páchání přestupků v podmínce. O rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5 informoval web novinky.cz. Novotný byl v podmínce od ledna 2022, přičemž zkušební lhůta se ještě prodlužovala. "Soud dospěl k závěru, že podmínka vedení řádného života ve zkušební době nebyla splněna," prohlásila soudkyně Monika Hrmová.
Komunální politik následně oznámil, že s okamžitou platností pozastaví členství v ODS. K činům ho vyzval i premiér Petr Fiala. "Pokud nechce Pavel Novotný škodit ODS, tak by měl sám odejít," řekl předseda vlády v pořadu deníku Blesk.
Čtyřiačtyřicetiletý Pavel Novotný je synem legendárního televizního baviče Pavla Novotného. Dlouhá léta pracoval v médiích, proslavil se především jako kontroverzní bulvární novinář. Od roku 2010 je zastupitelem v pražských Řeporyjích, posledních více než šest let působil ve funkci starosty této městské části. Skončil v polovině června.
Zdroj: Libor Novák