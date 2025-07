Pavel Novotný nastoupil do vězení. Na poslední chvíli změnil image

O Novotného nástupu do vězení informoval web novinky.cz. Syn legendárního televizního baviče před vstupem do pražské věznice na Pankráci ukázal novinářům, co si bere za mříže. V tašce měl samozřejmě oblečení či obuv, ale také cigarety, tužky, blok či fotky blízkých.

Někdejší starosta jedné z pražských městských částí byl ještě dnes aktivní na sociální síti X. V úterý tam informoval fanoušky o novém účesu, který si pořídil na "dovolenou". Ukázal také keramický hrneček, který si hodlal přibalit do výkonu trestu.

Novotný byl začátkem května nepravomocně odsouzen k tříměsíčnímu trestu odnětí svobody za páchání přestupků v podmínce. O rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5 informoval web novinky.cz. Novotný byl v podmínce od ledna 2022, přičemž zkušební lhůta se ještě prodlužovala. "Soud dospěl k závěru, že podmínka vedení řádného života ve zkušební době nebyla splněna," prohlásila soudkyně Monika Hrmová.

Komunální politik následně oznámil, že s okamžitou platností pozastaví členství v ODS. K činům ho vyzval i premiér Petr Fiala. "Pokud nechce Pavel Novotný škodit ODS, tak by měl sám odejít," řekl předseda vlády v pořadu deníku Blesk.

Čtyřiačtyřicetiletý Pavel Novotný je synem legendárního televizního baviče Pavla Novotného. Dlouhá léta pracoval v médiích, proslavil se především jako kontroverzní bulvární novinář. Od roku 2010 je zastupitelem v pražských Řeporyjích, posledních více než šest let působil ve funkci starosty této městské části. Skončil v polovině června.