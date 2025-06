Pavel Novotný měl nehodu na dálnici u Prahy

Podle dostupných informací došlo k nehodě u středočeské obce Všenory. Novotný se při karambolu nezranil, podle očitých svědků se kolem místa nehody pohyboval v reflexní vestě s nápisem "HASIČI".

Novotný byl začátkem května nepravomocně odsouzen k tříměsíčnímu trestu odnětí svobody za páchání přestupků v podmínce. O rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5 informoval web novinky.cz. Novotný byl v podmínce od ledna 2022, přičemž zkušební lhůta se ještě prodlužovala. "Soud dospěl k závěru, že podmínka vedení řádného života ve zkušební době nebyla splněna," prohlásila soudkyně Monika Hrmová.

Komunální politik následně oznámil, že s okamžitou platností pozastaví členství v ODS. K činům ho vyzval i premiér Petr Fiala. "Pokud nechce Pavel Novotný škodit ODS, tak by měl sám odejít," řekl v pořadu deníku Blesk.

Novotný v pátek potvrdil stejnému deníku, že opustí funkci starosty a nastoupí do výkonu trestu. "Co jiného může udělat člověk v mém postavení, ať už z morálních důvodů nebo jiných. Mám asi milion důvodů udělat přesně tu jednou věc. Chystám se stáhnout stížnost vůči odsouzení a jít do vězení. Teď si to tam odsedím a rezignuji," řekl.

Čtyřiačtyřicetiletý Pavel Novotný je synem legendárního televizního baviče Pavla Novotného. Dlouhá léta pracoval v médiích, proslavil se především jako kontroverzní bulvární novinář. Od roku 2010 je zastupitelem v pražských Řeporyjích, posledních více než šest let působí ve funkci starosty této městské části.