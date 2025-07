Zájem o hráče z české ligy v zahraničí stoupá. Z elitních lig cílí na Šulce, Zadražila nebo Riga

O tom, že se o služby Pavla Šulce výrazněji zajímají již zmiňované anglické kluby Bournemouth a Middlesborough, jako první informoval britský deník Mirror. Ne, že by se snad nad tímto zájmem z Ostrovů zrovna o tohoto hráče někdo v tuzemsku divil. Poslední dvě sezóny Šulc prokázal, že česká liga už je pro něj malá a že vyniká nad ostatními.

V poslední sezóně 2024/25 pak během všech 54 soutěžních zápasů, které tato sezóna nabídla, vstřelil 20 branek a přidal 15 asistencí. Možná tak ani není divu, proč si svého svěřence Západočeši údajně cení na 10 milionů eur (250 milionů korun). Kluby však vědí, že Šulcovi končí v Plzni smlouvu za rok v červnu 2026 a zatím jen tak bez jakékoli konkrétní nabídky zjišťují, za kolik by ho mohli nakonec Západočeši prodat, třeba ještě levněji.

Nicméně, Pavel Šulc zatím zůstává součástí plzeňské Viktorie, se kterou se momentálně připravuje v rakouském Westendorfu na novou sezónu, která začně už příští týden v pátek, kdy nastoupí v úvodním zápase sezóny české ligy proti Pardubicím. Poté Západočechy čeká 2. předkolo Ligy mistrů proti Servette Ženeva.

O Šulce se navíc nezajímají jen v Anglii. Mluví se také o zájmu Lazia Řím či klubů z Turecka. Ještě během jara se spekulovalo o zájmu Slavie, ale ta už ho nyní po svém mohutném posilování nepotřebuje.

V případě hradeckého brankáře Adama Zadražila je serverem sport.cz zjištěno, že jak Hradec Králové, tak italské Como se již kontaktovaly, nicméně teď už zájem o pětadvacetiletého Zadražila ze strany celku, který v Serii A v minulém ročníku skončil na 10. místě, opadl. Názory obou celků se totiž měly lišit v tom, za kolik by měl Zadražil na Apeninský poloostrov přijít. První nabídka z Itálie měla být podle zákulisních informací ve výši zhruba půl milionů eur (zhruba 12,5 milionů korun), přičemž s tak nízkou nabídkou Hradec Králové neměl souhlasit.

Zatím to tak vypadá, že i v příští sezóně zůstane nezpochybnitelnou gólmanskou jedničkou Východočechů čerstvý otec dcery, jenž v minulé sezóně pravidelně nastupoval. Jeho silnou stránkou je spolehlivost a zaujme dobrými čísly. „Věřím tomu, že bude nedílnou součástí Hradce. Víme, co v něm máme. Je to brankář číslo jedna, v uplynulé sezoně prokazoval nespornou kvalitu. Věřím, že tu zůstane,“ nechal se k němu před časem slyšet kouč hradeckých Votroků David Horejš.

Novým svěřencem kouče Cesca Fábregase v Comu, které dosud za posily utratilo až 67,5 milionu eur (téměř 1,7 miliardy korun), se tak podle všeho Zadražil nestane.

Díky nedávnému evropskému šampionátu hráčů do 21 let zaujal v zahraničí i ostravský středopolař Tomáš Rigo. Jeho Slovensku se sice na turnaji nepodařilo postoupit ze základní skupiny, on sám ale zaujal svým výkonem, že by na rozdíl od Adama Zadražila mohl do Itálie zamířit. Vedle tureckého Trabzonsporu či španělského Levante se má totiž o něj zajímat i italská Hellas Verona. Už dříve se mluvilo také v tomto případě o zájmu z Ostrovů, konkrétně z klubu Ipswich Town, jenž sezónu 2024/25 zakončil sestupem z Premier League do druhé ligy. Podle serveru sport.sk kolem Riga ještě krouží Espanyol Barcelona a úřadující nizozemský mistr PSV Eindhoven.

Protože má Rigo smlouvu s Ostravou uzavřenou až do roku 2028, je pravděpodobné, že by mohlo k přestupu na některou ze zmiňovaných lukrativních adres přestoupit už během tohoto léta. Je o tom přesvědčen i německý web transfermarkt.de. Dodejme, že Rigo od léta 2023, kdy do Ostravy přišel ze Slavie, zaznamenal v 71 soutěžních duelech šest branek a devět asistencí.