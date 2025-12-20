USA navrhly setkání Spojených států, Ukrajiny a Ruska. Mír nemůže nastat za každou cenu, reagoval Zelenskyj

Libor Novák

20. prosince 2025 21:44

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Válečný konflikt na Ukrajině se dostává do klíčové diplomatické fáze, když americká strana navrhla uspořádání trilaterálního setkání v Miami. Tohoto jednání by se měli zúčastnit zástupci Spojených států, Ukrajiny a Ruska, přičemž cílem je posunout mírové rozhovory k reálným výsledkům. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj k tomuto formátu vyjádřil mírnou skepsi a připomněl, že podobná jednání v Istanbulu nepřinesla zásadní průlom kromě výměny zajatců.

Zelenskyj zdůraznil, že pokud by schůzka na Floridě pomohla odblokovat další výměny vězňů nebo sloužila jako příprava pro setkání lídrů všech tří zemí, uvítal by ji. Podle jeho slov existují velmi obtížné otázky, které lze rozhodnout pouze na nejvyšší úrovni hlav států. Mezi priority Kyjeva patří především uspořádání ukrajinských území, silné bezpečnostní záruky a bezpečný provoz Záporožské jaderné elektrárny.

Jednání v Miami navazují na nedávné konzultace v Berlíně, kde americká strana nabídla Kyjevu bezpečnostní přísliby srovnatelné s ochranou, jakou požívají členové NATO. Jde o zatím nejkonkrétnější závazek Trumpovy administrativy vůči Ukrajině. Zelenskyj k tomu na síti X uvedl, že mír je lepší než válka, ale nesmí být uzavřen za každou cenu, protože Ukrajina již zaplatila příliš vysokou oběť.

Ruský vyjednavač Kirill Dmitrijev už potvrdil, že je na cestě na Floridu, a sdílel optimistické video se slunečními paprsky prorážejícími mraky jako symbol naděje. Zatímco Trumpův tým prosazuje plán, který by mohl vyžadovat územní ústupky ze strany Ukrajiny, Evropská unie schválila pomoc ve výši 90 miliard eur. Tyto prostředky mají posílit pozici Kyjeva při vyjednáváních a jsou kryty z výnosů ze zmrazených ruských aktiv.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pátek prohlásil, že Spojené státy nebudou nikomu nic vnucovat, ale snaží se obě strany „postrčit“ ke společnému východisku. Dodal, že žádná mírová dohoda nemůže existovat bez souhlasu Ukrajiny i Ruska. Situace zůstává napjatá i kvůli nejnovějším zprávám z bojiště, podle kterých ruské ztráty od začátku invaze v únoru 2022 dosáhly téměř 1,2 milionu vojáků.

Celý diplomatický proces je vnímán jako závod s časem, jelikož Donald Trump deklaroval snahu ukončit konflikt co nejdříve. Klíčovým faktorem zůstává, zda Rusko přistoupí na mezinárodní bezpečnostní záruky pro Kyjev, které by zabránily budoucí agresi. Příští dny na Floridě tak mohou napovědět, zda svět směřuje k justičnímu a trvalému míru, nebo zda se jednání opět ocitnou na mrtvém bodě.

Související

Obyvatelé Kyjeva se před invazí ruské armády schovali do krytů

Dokáže síla převážit nad totálním vyčerpáním? Ukrajina se chystá na dosud nejtemnější zimu

V divadelním sále v Charkově se na scéně otevírají krabice od munice, které místo nábojů odhalují figurky andělů a jesliček. Tato mrazivá vánoční scéna přesně ilustruje současnou ukrajinskou realitu, kde válka pronikla do každého aspektu každodenního života. Režisérka Oksana Dmitrieva přiznává, že divadlo je sice zrcadlem emocí, ale ani umění nedokáže dát odpověď na otázku, co bude dál. Ukrajince totiž čeká čtvrtá válečná zima, která může být tou dosud nejtemnější, a nejistota ohledně budoucnosti dosahuje vrcholu.
Steve Witkoff

Američtí a ruští představitelé se setkají na Floridě k dalšímu kolu rozhovorů o Ukrajině

Na Floridu míří ruská delegace, aby se setkala s americkými vyjednavači v rámci dalšího kola rozhovorů o ukončení války na Ukrajině. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa se tímto krokem snaží přimět obě válčící strany k dohodě, která by zastavila konflikt trvající od února 2022. Setkání navazuje na páteční jednání USA s ukrajinskými a evropskými představiteli, po kterém všechny strany hlásily pokrok v otázce bezpečnostních záruk pro Kyjev.

