USA navrhly setkání Spojených států, Ukrajiny a Ruska. Mír nemůže nastat za každou cenu, reagoval Zelenskyj

Válečný konflikt na Ukrajině se dostává do klíčové diplomatické fáze, když americká strana navrhla uspořádání trilaterálního setkání v Miami. Tohoto jednání by se měli zúčastnit zástupci Spojených států, Ukrajiny a Ruska, přičemž cílem je posunout mírové rozhovory k reálným výsledkům. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj k tomuto formátu vyjádřil mírnou skepsi a připomněl, že podobná jednání v Istanbulu nepřinesla zásadní průlom kromě výměny zajatců.
Zelenskyj zdůraznil, že pokud by schůzka na Floridě pomohla odblokovat další výměny vězňů nebo sloužila jako příprava pro setkání lídrů všech tří zemí, uvítal by ji. Podle jeho slov existují velmi obtížné otázky, které lze rozhodnout pouze na nejvyšší úrovni hlav států. Mezi priority Kyjeva patří především uspořádání ukrajinských území, silné bezpečnostní záruky a bezpečný provoz Záporožské jaderné elektrárny.
Jednání v Miami navazují na nedávné konzultace v Berlíně, kde americká strana nabídla Kyjevu bezpečnostní přísliby srovnatelné s ochranou, jakou požívají členové NATO. Jde o zatím nejkonkrétnější závazek Trumpovy administrativy vůči Ukrajině. Zelenskyj k tomu na síti X uvedl, že mír je lepší než válka, ale nesmí být uzavřen za každou cenu, protože Ukrajina již zaplatila příliš vysokou oběť.
Ruský vyjednavač Kirill Dmitrijev už potvrdil, že je na cestě na Floridu, a sdílel optimistické video se slunečními paprsky prorážejícími mraky jako symbol naděje. Zatímco Trumpův tým prosazuje plán, který by mohl vyžadovat územní ústupky ze strany Ukrajiny, Evropská unie schválila pomoc ve výši 90 miliard eur. Tyto prostředky mají posílit pozici Kyjeva při vyjednáváních a jsou kryty z výnosů ze zmrazených ruských aktiv.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pátek prohlásil, že Spojené státy nebudou nikomu nic vnucovat, ale snaží se obě strany „postrčit“ ke společnému východisku. Dodal, že žádná mírová dohoda nemůže existovat bez souhlasu Ukrajiny i Ruska. Situace zůstává napjatá i kvůli nejnovějším zprávám z bojiště, podle kterých ruské ztráty od začátku invaze v únoru 2022 dosáhly téměř 1,2 milionu vojáků.
Celý diplomatický proces je vnímán jako závod s časem, jelikož Donald Trump deklaroval snahu ukončit konflikt co nejdříve. Klíčovým faktorem zůstává, zda Rusko přistoupí na mezinárodní bezpečnostní záruky pro Kyjev, které by zabránily budoucí agresi. Příští dny na Floridě tak mohou napovědět, zda svět směřuje k justičnímu a trvalému míru, nebo zda se jednání opět ocitnou na mrtvém bodě.
Související
Dokáže síla převážit nad totálním vyčerpáním? Ukrajina se chystá na dosud nejtemnější zimu
Američtí a ruští představitelé se setkají na Floridě k dalšímu kolu rozhovorů o Ukrajině
válka na Ukrajině , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
USA navrhly setkání Spojených států, Ukrajiny a Ruska. Mír nemůže nastat za každou cenu, reagoval Zelenskyj
před 2 hodinami
Spousta začerněných stránek a pozoruhodně málo Trumpa? Zamlžování pravdy, říká jedna z Epsteinových obětí
před 3 hodinami
Poprask na internetu: Voliči SPD mluví o zradě, požadují odvolání Zůny. Okamura problém hasí
před 4 hodinami
Trump sliboval zlatou éru americké ekonomiky. Kde je, ptají se Američané po roce?
před 6 hodinami
Dokáže síla převážit nad totálním vyčerpáním? Ukrajina se chystá na dosud nejtemnější zimu
před 7 hodinami
Američtí a ruští představitelé se setkají na Floridě k dalšímu kolu rozhovorů o Ukrajině
před 8 hodinami
Z Británie přichází další varování: Rusko je expanzivní mocnost, chce podmanit Ukrajinu a destabilizovat NATO
před 9 hodinami
Vítězové summitu EU o financování Ukrajiny? De Wever i Česko, píše Politico
před 11 hodinami
Superchřipka, nebo mnoho povyku pro nic? Epidemie tříští vědeckou obec
před 12 hodinami
Zveřejnění Epsteinových záznamů hýbe Amerikou. Ministerstvo řadu informací dál tají
před 13 hodinami
USA provedly rozsáhlou sérii útoků v Sýrii
před 14 hodinami
Dokumenty z vyšetřování Epsteina zveřejněny. Na fotkách s ním je Michael Jackson i Bill Clinton
před 15 hodinami
Pravé zimní počasí je v nedohlednu, ukazuje měsíční výhled
včera
Za smrt Perryho nese vinu i druhý lékař. Za mříže ale nemusí
včera
Výplata některých důchodů od ledna zdraží. Nemusí přitom stát ani korunu
včera
OBRAZEM: Brněnské Vánoce. Pravá atmosféra panuje i v jihomoravské metropoli
včera
Zeman promluví k lidem ještě před Pavlem. S Babišem se televize nedohodly
včera
Rodinná tragédie při letecké nehodě v USA. Zemřel slavný závodník i s dětmi
včera
Metro opět staví ve všech stanicích na lince C. Pankrác po rekonstrukci opět funguje
včera
Astronauti se vrátí na Měsíc, nařídil Trump. Připustil možnost války s Venezuelou
Americká administrativa pod vedením Donalda Trumpa zahájila rozsáhlou ofenzívu na několika frontách, od vojenského tlaku na Venezuelu až po ambiciózní plány v hlubokém vesmíru. V pátečním rozhovoru pro stanici NBC News prezident potvrdil, že nevylučuje válečný konflikt s Venezuelou, a oznámil přitvrzení námořní blokády. Podle Trumpa budou Spojené státy pokračovat v zabavování ropných tankerů, které se pokusí obejít sankce uvalené na režim Nicoláse Madura.
Zdroj: Libor Novák