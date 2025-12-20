Poprask na internetu: Voliči SPD mluví o zradě, požadují odvolání Zůny. Okamura problém hasí

V řadách příznivců hnutí SPD to vře kvůli prvnímu vystoupení nového ministra obrany Jaromíra Zůny. Ten na své tiskové konferenci hovořil o nutnosti pokračovat v podpoře napadené Ukrajiny a potvrdil další fungování české muniční iniciativy. Voliče a fanoušky strany nejvíce pobouřilo, že ministr označil Rusko za agresora, což vyvolalo okamžitou vlnu kritiky na sociálních sítích.
Profily předsedy strany Tomia Okamury i samotného hnutí zaplavily stovky rozhořčených komentářů. Lidé v nich často píší o zklamání důvěry a někteří dokonce označují Zůnovy výroky za podvod na voliče.
Mnoho z nich nyní po šéfovi SPD požaduje, aby ministra obrany okamžitě odvolal nebo mu důrazně domluvil, protože jeho slova jsou v přímém rozporu s dlouhodobou rétorikou hnutí.
Tomio Okamura se pokusil napjatou situaci uklidnit a zveřejnil video, ve kterém slova svého ministra mírnil. Ujistil své příznivce, že na nákup zbraní pro Ukrajinu nepůjde ani koruna z peněz českých občanů a že média si ministrův projev pouze přibarvila.
Podle Okamury bude jakákoliv další pomoc zaměřena výhradně na dosažení míru, a to především v souladu s iniciativou amerického prezidenta Donalda Trumpa.
K vysvětlování situace se přidal také předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. Ten na síti X uvedl, že Jaromír Zůna na tiskové konferenci pouze popisoval stav, který zdědil po předchozí vládě Petra Fialy.
Zdůraznil, že se nejednalo o oznamování nových rozhodnutí, a vyzval voliče ke klidu a rozvaze. Podle něj je nutné nejdříve prověřit všechny stávající kontrakty, včetně nákupu stíhaček F-35 nebo právě muniční iniciativy.
Vedení SPD nyní čelí složité situaci, kdy musí vyvážit vládní odpovědnost a radikální postoje své voličské základny. Zatímco Zůna poznamenal, že muniční iniciativu v zásadě nikdo nezpochybňuje, strana navenek stále deklaruje odpor k prodlužování válečného konfliktu.
Pro mnoho přispěvatelů na internetu jsou však tato vysvětlení nedostatečná a jejich důvěra v nové vládní angažmá hnutí dostala vážné trhliny.
Ministr Zůna připomněl, že o osudu klíčových vojenských projektů bude rozhodovat vláda jako celek, což zahrnuje i koaliční partnery z hnutí ANO a Motoristů.
