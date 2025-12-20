Zveřejnění Epsteinových záznamů hýbe Amerikou. Ministerstvo řadu informací dál tají

Ministerstvo spravedlnosti USA včera na svých webových stránkách zveřejnilo tisíce souborů z vyšetřování Jeffreyho Epsteina. Tento krok však provázejí rozsáhlé kontroverze, protože úřad uvolnil pouze část materiálů a uplatnil v nich drastické zásahy. Mnoho stránek je zcela začerněných a ministerstvo podle kritiků zadrželo mnohem více informací, než mu ukládá zákon. Republikánský kongresman Thomas Massie prohlášením reagoval, že tento postup hrubě porušuje jak literu, tak ducha nedávno schválené legislativy.
Prvotní analýzy CNN naznačují, že první vlna dokumentů neobsahuje žádný nezvratný důkaz, který by okamžitě usvědčil další osoby. Vážné pochybnosti však vyvolává samotný způsob, jakým administrativa s informacemi nakládá. Redakční úpravy jsou totiž nekonzistentní a stejný obsah je v jedné části dokumentu utajen, zatímco v jiné zůstává viditelný. Frustraci vyjádřily i některé z obětí, které v obsáhlých spisech marně hledaly podrobnosti o svých vlastních případech.
V centru pozornosti se ocitl bývalý prezident Bill Clinton, jehož jméno a fotografie se v této várce objevují velmi často. Mezi nově zveřejněnými snímky jsou i takové, které ho zachycují ve vodě vedle osoby, jejíž tvář byla úřady začerněna. Clintonův mluvčí Angel Ureña v reakci na to obvinil administrativu, že se na bývalého prezidenta záměrně soustředí. Podle něj jde o snahu odvést pozornost od jiných informací, které mají zůstat navždy skryty.
Překvapením je naopak minimální výskyt jména Donalda Trumpa v dosud zveřejněných materiálech. Tento kontrast je nápadný zejména s ohledem na to, že Trump a Epstein udržovali po mnoho let prokazatelně blízký vztah. Dokumenty se spíše zaměřují na selhání systému v dřívějších letech, kdy se Epsteinovi podařilo vyhnout spravedlnosti. Jedna z položek potvrzuje existenci stížnosti na jeho kriminální činnost již z roku 1996, kterou tehdejší orgány neřešily.
Kromě politiků se v souborech objevují i jména dalších slavných osobností, například zesnulého zpěváka Michaela Jacksona. Na jedné z fotografií je zachycen společně s Clintonem a zpěvačkou Dianou Ross. Další snímky z roku 2007 ukazují Epsteina u stolu s legendárním televizním moderátorem Waltrem Cronkitem. Tyto nálezy jen potvrzují, jak hluboko do nejvyšších pater americké společnosti sahal vlivný síťový okruh tohoto usvědčeného delikventa.
