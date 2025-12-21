Rusko: Evropské změny v mírovém plánu naději na konec války nezvýšily. Možnost nalezení řešení zkomplikovaly

Kreml se ohradil proti úpravám amerického mírového plánu, které navrhla evropská strana společně s Kyjevem. Hlavní poradce ruského prezidenta pro zahraniční politiku Jurij Ušakov v neděli prohlásil, že tyto změny rozhodně nezvyšují naději na dosažení trvalého smíru. Podle jeho slov snahy Evropanů a Ukrajinců o úpravu dokumentu spíše komplikují možnost nalezení dlouhodobého řešení téměř čtyři roky trvajícího konfliktu.
Jednání o ukončení války se v těchto dnech soustředí na Floridu, kde se v sobotu sešli zástupci Spojených států s ruskými představiteli. Ruský zvláštní vyslanec Kirill Dmitrijev popsal tyto rozhovory se zástupci administrativy Donalda Trumpa jako konstruktivní.
Setkání, kterého se účastnil i prezidentův zeť Jared Kushner, by mělo pokračovat i během neděle, přičemž přesné detaily amerických návrhů zůstávají neveřejné.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se k americkému návrhu vyjádřil s opatrným optimismem a podpořil myšlenku trojstranných rozhovorů, pokud přinesou reálné výsledky.
Evropští a ukrajinští vyjednavači se však snaží do původního amerického textu prosadit body, které by lépe reflektovaly jejich bezpečnostní zájmy. Právě tyto zásahy do dokumentu nyní Moskva označuje za kontraproduktivní a tvrdí, že mírový proces nikam neposouvají.
Zatímco se diplomaté snaží najít shodu u jednacího stolu, napětí na mezinárodní scéně nepolevuje. Kromě ukrajinského konfliktu svět sleduje i další události, jako jsou farmářské protesty ve Francii nebo dozvuky tragického útoku v Austrálii.
Přesto zůstává floridské setkání mezi emisary Moskvy a Washingtonu vnímáno jako zásadní moment, který může určit další směřování celého mírového procesu v roce 2026.
