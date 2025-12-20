Spousta začerněných stránek a pozoruhodně málo Trumpa? Zamlžování pravdy, říká jedna z Epsteinových obětí

Americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo očekávaný soubor dokumentů a fotografií spojených s případem usvědčeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Přestože zákon nařizoval úplné odkrytí všech spisů, zveřejněný materiál obsahuje tisíce začerněných míst a stovky zcela nečitelných stran. Tento postup vyvolal ostrou kritiku ze strany demokratických zákonodárců i samotných obětí, které se domnívají, že úřady záměrně chrání mocné muže.

Zveřejněná galerie fotografií dává nahlédnout do Epsteinova luxusního životního stylu a jeho kontaktů s celebritami i politiky. Mezi snímky se objevují například Michael Jackson nebo Diana Ross, ale také bývalý americký prezident Bill Clinton a britský princ Andrew (Andrew Mountbatten-Windsor). Oba muži, kteří se na fotografiích objevují v doprovodu žen, jejichž obličeje jsou zakryty černými čtverci, jakoukoli vinu dlouhodobě odmítají.

Náměstek generálního prokurátora Todd Blanche uvedl, že neexistuje žádná snaha selektivně utajovat jména slavných osobností, včetně současného prezidenta Donalda Trumpa. Média přesto upozorňují, že právě o Trumpovi je v dokumentech až pozoruhodně málo zmínek.

Podle Blanche jsou jediné prováděné úpravy v souladu se zákonem a slouží výhradně k ochraně identity více než 1 200 obětí a jejich příbuzných. Blanche doplnil, že další stovky tisíc dokumentů budou uvolňovány postupně v následujících týdnech, protože jejich důkladná kontrola vyžaduje čas.

Bílý dům v reakci na zveřejnění materiálů označil Trumpovu administrativu za „nejtransparentnější v historii“. Mluvčí Abigail Jacksonová uvedla, že prezident udělal pro oběti více než kdokoli jiný, když nařídil vyšetřování Epsteinových přátel z řad Demokratické strany. Reagovala tak na dokumenty, podle kterých měl Epstein v 90. letech v Mar-a-Lago představit Trumpovi čtrnáctiletou dívku. Oběti však proti Trumpovi v tomto směru nevznesly žádná přímá obvinění.

Mezi důkazy se objevily i kuriózní předměty, jako například příručka „Masáže pro začátečníky“, která byla v databázi uvedena jako jeden z Epsteinových „darů“ pro nejmenovanou dívku. Fotografie z domovních prohlídek zachycují také knihy Michaela Wolffa kritické k Trumpově administrativě. Sám autor Wolff dříve potvrdil, že s Epsteinem komunikoval a že finančník mu podrobně popisoval své dřívější vztahy s Donaldem Trumpem.

Nespokojenost s rozsahem zveřejněných informací neskrývá ani jedna z obětí, Marina Lacerda, která byla zneužívána od svých čtrnácti let. Podle ní jsou mnohé redakce dokumentů naprosto zbytečné a slouží jen k zamlžování pravdy. Analýza partnerů BBC navíc odhalila, že nejméně 550 stran bylo uvolněno ve formě zcela černých obdélníků, aniž by bylo jasné, co obsahují nebo proč musely být takto radikálně upraveny.

Zákonodárci Thomas Massie a Ro Khanna, kteří za zveřejněním spisů stojí, varují, že pokud ministerstvo spravedlnosti nepředloží kompletní dokumentaci, mohou odpovědní úředníci čelit obvinění z pohrdání Kongresem. Tvrdí, že zákon vyžadoval zveřejnění všech neklasifikovaných materiálů do 19. prosince 2025, což se nestalo. Celý proces tak doprovází atmosféra nedůvěry a podezření, že pravda o Epsteinově síti vlivných kontaktů zůstává i nadále pod zámkem.

