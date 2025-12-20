Dokumenty z vyšetřování Epsteina zveřejněny. Na fotkách s ním je Michael Jackson i Bill Clinton

Libor Novák

20. prosince 2025 8:24

Jeffrey Epstein a Michael Jackson
Jeffrey Epstein a Michael Jackson Foto: United States Department of Justice

Ministerstvo spravedlnosti Spojených států zveřejnilo rozsáhlý soubor dokumentů z vyšetřování sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Tato událost představuje významný moment v dlouholeté kauze, která se po loňském znovuzvolení Donalda Trumpa stala jedním z jeho největších politických problémů. 

Spisy jsou sice silně anonymizované, přesto však obsahují fotografie Epsteina ve společnosti vlivných osobností, jako jsou Michael Jackson, Diana Ross nebo Richard Branson. Na několika snímcích se objevuje i Bill Clinton, a to i v bazénu společně s odsouzenou Ghislaine Maxwellovou.

Další část materiálů zachycuje důkazy v podobě počítačů a disků, jejichž přesný obsah však zůstává veřejnosti skrytý. Zvláštní pozornost upoutal také znepokojivý snímek psa v pytli na odpadky, který byl umístěn v krabici.

Náměstek ministra spravedlnosti Todd Blanche v dopise Kongresu uvedl, že se jedná o první vlnu zveřejňování spisů datovaných až do roku 2006. Celkový objem dat je natolik obrovský, že úřad musí dokumenty uvolňovat postupně po jednotlivých částech.

Blanche zároveň přiznal rozsáhlé úpravy v textu, které mají chránit identitu více než dvanácti set obětí a jejich rodinných příslušníků. Demokraté v Kongresu však okamžitě obvinili Trumpovu administrativu z porušení zákona o transparentnosti Epsteinových spisů.

Tato norma vyžadovala, aby ministerstvo do 19. prosince zpřístupnilo veškeré neutajované materiály spojené s tímto případem. Podle kongresmana Ro Khanny vláda zákon nedodržela, protože nevysvětlila důvody mnoha provedených začernění.

Lídr senátních demokratů Chuck Schumer prohlásil, že budou využity všechny možnosti k tomu, aby pravda vyšla najevo. K výtkám se překvapivě přidal i republikán Thomas Massie, podle kterého uvolnění dokumentů neodpovídá liteře ani duchu zákona. Bílý dům se brání tvrzením, že Trumpova administrativa je nejtransparentnější v historii a pro oběti udělala více než demokraté. Celý případ je sledován s napětím kvůli Epsteinovým vazbám na mocné lidi v USA i v zahraničí.

Sám Donald Trump v minulosti zveřejnění spisů odmítal a označoval zájem o své dřívější vztahy s Epsteinem za demokratický podvod. Svůj postoj změnil až v listopadu, kdy zákon podepsal, čímž spustil třicetidenní lhůtu pro uvolnění informací.

Právní předpis však obsahuje výjimky, které umožňují zadržet materiály, jež by mohly ohrozit probíhající federální vyšetřování. Odborníci navíc varují, že ani úplné zveřejnění nemusí přinést odpovědi na všechny otázky ohledně Epsteinových zločinů.

Během loňské kampaně Trump sliboval úplné odhalení pravdy, ale ministerstvo spravedlnosti později prohlásilo, že žádný seznam klientů neexistuje. To vyvolalo vlnu nevole napříč politickým spektrem a připomnělo patnáctileté přátelství mezi Trumpem a Epsteinem, které skončilo v roce 2004.

Demokraté navíc nedávno zveřejnili e-maily, v nichž Epstein údajně tvrdil, že Trump o jeho aktivitách věděl. Bílý dům tyto zprávy označil za pokus o vytvoření falešného narativu s cílem pošpinit prezidenta.

V posledních týdnech se na veřejnost dostalo také množství fotografií z Epsteinovy pozůstalosti, které zachycují například Billa Gatese, Woodyho Allena nebo Steva Bannona. Mezi těmito materiály byly i bizarní snímky textů z románu Lolita napsaných na ženských tělech.

Zástupci Billa Clintona zdůrazňují, že on s Epsteinem přerušil styky dříve, než jeho zločiny vyšly najevo. Samotná přítomnost osob na fotografiích bez dalšího kontextu není důkazem o jejich zapojení do trestné činnosti.

včera

Za smrt Perryho nese vinu i druhý lékař. Za mříže ale nemusí

Související

Jeffrey Epstein

Trump schválil zveřejnění spisů Jeffreyho Epsteina. Kdy k tomu dojde a co je v nich obsaženo?

Americký prezident Donald Trump podepsal zákon, který nařizuje ministerstvu spravedlnosti zveřejnit veškeré spisy z vyšetřování odsouzeného pedofila Jeffreyho Epsteina. Legislativa, která požaduje uvolnění souborů v prohledávatelném a stahovatelném formátu do třiceti dnů, byla v úterý drtivou většinou schválena v obou komorách Kongresu, tedy ve Sněmovně reprezentantů i Senátu. Trump oznámil podepsání zákona ve středu na své platformě Truth Social, čímž začal běžet čas pro uvolnění dokumentů.

Více souvisejících

Jeffrey Epstein Bill Clinton Michael Jackson

Aktuálně se děje

před 21 minutami

před 1 hodinou

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Prezident Trump

Astronauti se vrátí na Měsíc, nařídil Trump. Připustil možnost války s Venezuelou

Americká administrativa pod vedením Donalda Trumpa zahájila rozsáhlou ofenzívu na několika frontách, od vojenského tlaku na Venezuelu až po ambiciózní plány v hlubokém vesmíru. V pátečním rozhovoru pro stanici NBC News prezident potvrdil, že nevylučuje válečný konflikt s Venezuelou, a oznámil přitvrzení námořní blokády. Podle Trumpa budou Spojené státy pokračovat v zabavování ropných tankerů, které se pokusí obejít sankce uvalené na režim Nicoláse Madura.

včera

Vladimir Putin na výroční tiskové konferenci. (19.12.2025)

Putin: Pokud budete respektovat Rusko, nové války nebudou. Jestli Ukrajina uspořádá volby, zastavíme palbu

Vladimir Putin na své tradiční bilanční tiskové konferenci v Moskvě nabídl Ukrajině nečekaný návrh: Rusko je ochotno uvažovat o dočasném zastavení útoků, pokud se v zemi uskuteční volby. Podle ruského prezidenta je Moskva připravena zajistit bezpečnost hlasování tím, že se v den voleb zdrží úderů hluboko do ukrajinského vnitrozemí. Putin tím opětovně zaútočil na legitimitu současné vlády v Kyjevě.

včera

Volodymyr Zelenskyj na summitu EU

Noční summit ukázal tvrdou pravdu: Evropa chce Ukrajinu zachránit, ale není ochotna za to platit

Bruselský summit, který skončil v brzkých ranních hodinách, odhalil hlubokou pravdu o současné Evropě: kontinent sice chce zachránit Ukrajinu před kolapsem, ale jen málokdo je podle analýzy webu Politico ochoten za to skutečně zaplatit ze svého. Polský premiér Donald Tusk sice varoval, že volba stojí mezi „penězi dnes, nebo krví zítra“, ovšem výsledná dohoda o půjčce ve výši 90 miliard eur ukazuje, že unie raději vsadila na dluh u finančních trhů než na přímé příspěvky členských států.

včera

střela Flamingo

V utajené továrně vyrábí Ukrajina ničivou střelu. Flamingo má konkurovat americkému Tomahawku

V utajených prostorách, kam se lze dostat jen se zavázanýma očima a bez mobilního telefonu, buduje Ukrajina základy své budoucí bezpečnosti. Reportéři BBC získali vzácnou možnost nahlédnout do jedné z továren společnosti Fire Point, kde se vyrábí nová pýcha domácího zbrojního průmyslu – řízená střela Flamingo. Tento letoun s plochou dráhou letu má dosah až 3 000 kilometrů a je navržen tak, aby dokázal zasahovat cíle hluboko na ruském území.

včera

Vladimir Putin

Rusko nemá v úmyslu zaútočit na Evropu, za stupňování napětí může NATO, prohlásil Putin

Ruský prezident Vladimir Putin se na své výroční tiskové konferenci pokusil rozptýlit obavy ze stupňující se agrese vůči Západu. Prohlásil, že Rusko nemá v úmyslu zaútočit na Evropu a že veškeré napětí je důsledkem politiky Severoatlantické aliance. Putin v této souvislosti upozornil na novou bezpečnostní strategii USA, která podle něj příznačně neoznačuje Rusko za hlavní hrozbu, což dává prostor k nové dynamice vztahů.

včera

Vladimir Putin na výroční tiskové konferenci. (19.12.2025)

Putin pochválil Trumpa. Jeho snahu o ukončení války označil za upřímnou

Ruský prezident Vladimir Putin se během své výroční tiskové konference vrátil k srpnovému summitu s Donaldem Trumpem na Aljašce. Prohlásil, že Moskva je ochotna přistoupit na určité kompromisy, aby ukončila válku na Ukrajině, a že míč je nyní „zcela na straně“ Kyjeva a Západu. Putin vyzdvihl Trumpovu snahu o ukončení konfliktu a označil ji za upřímnou, přičemž tvrdil, že s americkými návrhy z Anchorage v podstatě souhlasil. 

včera

Viktor Orbán

Půjčka Ukrajině tříští lídry. Macron a Sánchez se radují, Orbán varuje před uvrhnutím Evropy do války

Maďarský premiér Viktor Orbán neskrýval po skončení bruselského summitu ostrý nesouhlas s nově schválenou pomocí pro Kyjev. Rozhodnutí o poskytnutí úvěru ve výši 90 miliard eur označil za extrémně špatné a varoval, že tento krok pouze přibližuje Evropu k přímému válečnému střetu. Podle jeho názoru jde o předem ztracené peníze, které ukrajinská strana nebude nikdy schopna věřitelům vrátit.

včera

Vladimir Putin na výroční tiskové konferenci. (19.12.2025)

My chceme mír, Ukrajina ne, prohlásil Putin. Bude ale možný jen za našich podmínek, dodal

Ruský prezident Vladimir Putin na své výroční tiskové konferenci ostře reagoval na čerstvé rozhodnutí Evropské unie o miliardové půjčce pro Kyjev. Pokusy o využití zmrazených ruských aktiv k financování ukrajinské obrany označil za sprostou loupež. Podle něj se evropští lídři neodvážili k přímému zabavení majetku jen kvůli strachu z tvrdých následků, které by takový krok pro „lupiče“ měl.

včera

Ilustrační foto

Chraňte svou firmu efektivně: Antivirový program dnes již nestačí

V pondělí ráno přijdete do práce a všechna vaše data jsou zašifrovaná. Na obrazovce jen zpráva: „Zaplaťte, nebo o všechno přijdete.“ Pro mnohé to zní jako noční můra, ale pro stále více českých firem je to realita. Kybernetické útoky dnes ohrožují malé a střední podniky více než kdykoli dříve.

včera

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Na půjčce Ukrajině se podílet nebudeme, honosí se Babiš. Zrádce Evropy táhne Česko na východ, reagují politici

V Bruselu skončilo první klíčové jednání Evropské rady za účasti nového premiéra Andreje Babiše. Hlavním tématem byla finanční pomoc Ukrajině, u níž došlo k zásadnímu obratu v českém postoji. Česká republika se totiž po boku Maďarska a Slovenska odmítla podílet na finančních zárukách za nově schválenou půjčku, což vyvolalo bouřlivé reakce na domácí politické scéně.

včera

Volodymyr Zelenskyj a Bart De Wever na summitu EU. (6. března 2025).

Odchod ze summitu bez dohody by pro EU znamenal katastrofu, přiznal De Wever

Evropa za pět minut dvanáct zachránila svou důvěryhodnost, když se jí podařilo schválit masivní finanční injekci pro Ukrajinu. Půjčka ve výši 90 miliard eur má zabránit rozpočtovému kolapsu země, kterému by bez této pomoci čelila do roku 2027. Belgický premiér Bart De Wever přiznal, že odchod ze summitu bez dohody by znamenal pro unii naprostou katastrofu a ztrátu geopolitického významu.

včera

Dohodnuto. EU půjčí Ukrajině 90 miliard eur. Putin musí pochopit, že se mu válka nevyplatí, vzkázal Merz

Představitelé Evropské unie dospěli k dohodě o poskytnutí masivní finanční pomoci Ukrajině ve výši 90 miliard eur. Tato dvouletá půjčka má pokrýt zásadní potřeby země čelící ruské agresi. Původní ambiciózní plán využít k jištění úvěru zmrazený ruský majetek však nakonec neprošel.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy