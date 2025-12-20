Dokumenty z vyšetřování Epsteina zveřejněny. Na fotkách s ním je Michael Jackson i Bill Clinton

Ministerstvo spravedlnosti Spojených států zveřejnilo rozsáhlý soubor dokumentů z vyšetřování sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Tato událost představuje významný moment v dlouholeté kauze, která se po loňském znovuzvolení Donalda Trumpa stala jedním z jeho největších politických problémů.
Spisy jsou sice silně anonymizované, přesto však obsahují fotografie Epsteina ve společnosti vlivných osobností, jako jsou Michael Jackson, Diana Ross nebo Richard Branson. Na několika snímcích se objevuje i Bill Clinton, a to i v bazénu společně s odsouzenou Ghislaine Maxwellovou.
Další část materiálů zachycuje důkazy v podobě počítačů a disků, jejichž přesný obsah však zůstává veřejnosti skrytý. Zvláštní pozornost upoutal také znepokojivý snímek psa v pytli na odpadky, který byl umístěn v krabici.
Náměstek ministra spravedlnosti Todd Blanche v dopise Kongresu uvedl, že se jedná o první vlnu zveřejňování spisů datovaných až do roku 2006. Celkový objem dat je natolik obrovský, že úřad musí dokumenty uvolňovat postupně po jednotlivých částech.
Blanche zároveň přiznal rozsáhlé úpravy v textu, které mají chránit identitu více než dvanácti set obětí a jejich rodinných příslušníků. Demokraté v Kongresu však okamžitě obvinili Trumpovu administrativu z porušení zákona o transparentnosti Epsteinových spisů.
Tato norma vyžadovala, aby ministerstvo do 19. prosince zpřístupnilo veškeré neutajované materiály spojené s tímto případem. Podle kongresmana Ro Khanny vláda zákon nedodržela, protože nevysvětlila důvody mnoha provedených začernění.
Lídr senátních demokratů Chuck Schumer prohlásil, že budou využity všechny možnosti k tomu, aby pravda vyšla najevo. K výtkám se překvapivě přidal i republikán Thomas Massie, podle kterého uvolnění dokumentů neodpovídá liteře ani duchu zákona. Bílý dům se brání tvrzením, že Trumpova administrativa je nejtransparentnější v historii a pro oběti udělala více než demokraté. Celý případ je sledován s napětím kvůli Epsteinovým vazbám na mocné lidi v USA i v zahraničí.
Sám Donald Trump v minulosti zveřejnění spisů odmítal a označoval zájem o své dřívější vztahy s Epsteinem za demokratický podvod. Svůj postoj změnil až v listopadu, kdy zákon podepsal, čímž spustil třicetidenní lhůtu pro uvolnění informací.
Právní předpis však obsahuje výjimky, které umožňují zadržet materiály, jež by mohly ohrozit probíhající federální vyšetřování. Odborníci navíc varují, že ani úplné zveřejnění nemusí přinést odpovědi na všechny otázky ohledně Epsteinových zločinů.
Během loňské kampaně Trump sliboval úplné odhalení pravdy, ale ministerstvo spravedlnosti později prohlásilo, že žádný seznam klientů neexistuje. To vyvolalo vlnu nevole napříč politickým spektrem a připomnělo patnáctileté přátelství mezi Trumpem a Epsteinem, které skončilo v roce 2004.
Demokraté navíc nedávno zveřejnili e-maily, v nichž Epstein údajně tvrdil, že Trump o jeho aktivitách věděl. Bílý dům tyto zprávy označil za pokus o vytvoření falešného narativu s cílem pošpinit prezidenta.
V posledních týdnech se na veřejnost dostalo také množství fotografií z Epsteinovy pozůstalosti, které zachycují například Billa Gatese, Woodyho Allena nebo Steva Bannona. Mezi těmito materiály byly i bizarní snímky textů z románu Lolita napsaných na ženských tělech.
Zástupci Billa Clintona zdůrazňují, že on s Epsteinem přerušil styky dříve, než jeho zločiny vyšly najevo. Samotná přítomnost osob na fotografiích bez dalšího kontextu není důkazem o jejich zapojení do trestné činnosti.
