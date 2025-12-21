Americké ponorky jsou v Pacifiku v menšině. Jižní Korea má plán, jak to změnit

Nedávno oznámený záměr Jižní Koreje postavit ponorky s jaderným pohonem představuje zásadní obrat v pacifické bezpečnostní politice. Tento ambiciózní plán získal v říjnu 2025 veřejnou podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa, což pro Soul znamená průlom v desetiletí trvajících snahách. Jádrem dohody je strategický obchod, v němž Jižní Korea přislíbila investice ve výši 350 miliard dolarů výměnou za americkou pomoc s jadernou technologií.
Současná jihokorejská flotila se opírá o pokročilé diesel-elektrické stroje, jako je nejnovější typ Jang Yeongsil s výtlakem 3 600 tun. Tato plavidla využívají lithium-iontové baterie, které jim umožňují zůstat pod hladinou až tři týdny, což je trojnásobek oproti starším modelům. Přesto Soul argumentuje, že pro efektivní sledování jaderných ponorek Číny a KLDR potřebuje plavidla s neomezenou výdrží pod vodou.
Podle předběžných dohod by se jihokorejské jaderné ponorky měly stavět v loděnici Hanwha Philly Shipyard v Pensylvánii. Společnost Hanwha tam již investovala 5 miliard dolarů do modernizace, aby přizpůsobila komerční doky pro vojenskou výrobu. Experti však odhadují, že k dokončení prvního kusu povede cesta dlouhá minimálně deset let, protože loděnice zatím nemá potřebné zázemí pro instalaci reaktorů.
Zatímco USA vnímají tento krok jako způsob, jak posílit spojenecké kapacity v regionu, sousední mocnosti reagují s obavami. Čína varuje před rizikem jaderného zbrojení, ačkoli Soul zdůrazňuje, že ponorky ponesou pouze konvenční zbraně. Severní Korea mezitím urychluje vlastní program vývoje jaderné ponorky, jejíž dokončení rovněž plánuje na konec roku 2025.
Jednání o dodávkách paliva a konkrétních technologiích budou pokračovat i v roce 2026, kdy má jihokorejské ministerstvo obrany představit detailní harmonogram. Obě země nyní zvažují dokonce možnost společné produkce, která by mohla zahrnovat výrobu částí ponorek přímo v Jižní Koreji. Tento projekt by tak mohl zásadně proměnit nejen korejské námořnictvo, ale i skomírající americký loďařský průmysl.
