Na bruselském summitu k zásadnímu obratu v otázce financování Ukrajiny, ze kterého vyšel jako nečekaný vítěz belgický premiér Bart De Wever. Přestože Evropská unie nakonec schválila balík pomoci ve výši 90 miliard eur na roky 2026 a 2027, původní ambiciózní plán využít k tomuto účelu zmrazená ruská aktiva zcela ztroskotal.
De Wever, který stojí v čele belgické vlády od února 2025 jako první vlámský nacionalista v historii, se stal hlavní tváří odporu proti plánu využít ruské peníze. Jeho postoj vycházel především z obav o stabilitu finančního sektoru v Belgii.
Tam sídlí depozitář Euroclear, v němž je uložena drtivá většina (asi 88 %) těchto aktiv. Premiér se obával, že by Rusko mohlo na zkonfiskování majetku odpovědět odvetnými právními kroky a žalobami o náhradu škody, které by přímo zasáhly belgické instituce.
Vyjednávací maraton, který trval 16 hodin, ukázal rostoucí sílu nového populistického bloku v rámci EU. De Weverovi se podařilo na svou stranu získat nejen tradiční kritiky, jako je Maďarsko a Slovensko, ale i Itálii, Bulharsko a Maltu.
Tyto země společně odmítly nést rizika spojená s reparační půjčkou založenou na ruských aktivech. Tato situace donutila lídry EU, včetně německého kancléře Friedricha Merze a předsedkyně Komise Ursuly von der Leyenové, ustoupit od původního „Plánu A“.
Výsledným kompromisem se stala varianta, kterou prosazoval právě De Wever – společná unijní půjčka na finančních trzích. Pomoc ve výši 90 miliard eur tak bude financována z dluhopisů, za které bude ručit unijní rozpočet, nikoliv přímo ruský majetek.
Specifické vítězství si podle webu Politico připsaly i země jako Česko, Slovensko a Maďarsko, které si vyjednaly výjimku, díky níž nebudou za splácení této půjčky finančně ručit.
Zatímco zastánci tvrdého postupu proti Rusku hovoří o ztracené příležitosti potrestat agresora jeho vlastními penězi, Bart De Wever oslavil domácí triumf. Dokázal se vzepřít tlaku „bruselské mašinérie“ a ochránit národní finanční zájmy.
Ruská aktiva tak zůstávají v Evropě nadále pouze zmrazená na neurčito, slouží jako pojistka pro budoucí poválečné reparace, ale k financování současných bojů Ukrajiny přímo použita nebudou.
Ruský prezident Vladimir Putin na své výroční tiskové konferenci ostře reagoval na čerstvé rozhodnutí Evropské unie o miliardové půjčce pro Kyjev. Pokusy o využití zmrazených ruských aktiv k financování ukrajinské obrany označil za sprostou loupež. Podle něj se evropští lídři neodvážili k přímému zabavení majetku jen kvůli strachu z tvrdých následků, které by takový krok pro „lupiče“ měl.
