Na záchranu v první linii čekal měsíc. Pak zraněného vojáka zachránil robot

Příběh vojáka Maksyma, který strávil 33 dní v zemi nikoho se zaškrcenou nohou, ilustruje novou a děsivou realitu ukrajinského bojiště. Jeho záchrana nebyla dílem odvážné posádky vrtulníku nebo obrněného transportéru, ale malého dálkově ovládaného stroje na kolech. Tři hodiny strávené v těsné pancéřované kapsli bez řidiče pro něj znamenaly jedinou cestu k přežití v zemi, kde oblohu ovládají ruské útočné drony.
Tradiční standardy vojenské medicíny, jako je pravidlo „zlaté hodiny“, se v ukrajinském konfliktu staly v podstatě minulostí. Zatímco doktríny NATO počítají s první pomocí do deseti minut a operací do dvou hodin, drony tuto logistiku zcela rozvrátily.
Jakákoliv snaha o rychlou evakuaci vrtulníkem nebo velkým vozidlem je v současnosti příliš riskantní, protože tato technika se okamžitě stává prioritním cílem nepřátelských útoků.
Ukrajinští inženýři proto vyvinuli pozemní robotické komplexy, kterým vojáci přezdívají „Maulka“ nebo také „Uber na bojišti“. Tato zařízení jsou navržena tak, aby zvládala náročný terén a zůstala co nejméně nápadná pro senzory nepřítele.
Jsou sice pomalejší než běžná vozidla, ale jejich menší rozměry a nízká hlučnost jim umožňují operovat tam, kde by lidská posádka neměla šanci.
Centrem tohoto technologického pokroku je akademie přezdívaná KillHouse, kde se armádní experti i civilní vývojáři snaží neustále vylepšovat design těchto strojů. Každá jednotka dnes vyžaduje vlastní prapor pozemních dronů.
Právě ony dnes zajišťují až 90 % logistických úkolů na frontové linii. Cena jednoho takového stroje se pohybuje mezi pěti a dvaceti tisíci dolary, což je v porovnání s lidským životem zanedbatelná částka.
Maksymova cesta za záchranou nebyla bezproblémová, neboť šest předchozích vozidel, která pro něj byla vyslána, Rusové cestou zničili. Sedmý dron sice najel na minu a přišel o jedno kolo, ale i tak dokázal zraněného vojáka dopravit do bezpečí.
Maksym sice o nohu nakonec přišel, ale díky robotovi přežil situaci, která by byla před několika lety považována za rozsudek smrti.
Další z instruktorů, který vystupuje pod přezdívkou Historik, má s touto technologií rovněž osobní zkušenost jako jeden z prvních evakuovaných. Vzpomíná, že jízda byla sice velmi nepohodlná a trvala hodinu a půl.
Podle CNN ale byla nesrovnatelně bezpečnější než čekání na obrněný vůz. Dnes se Historik pohybuje s protézou v zaprášené tenisce a učí další vojáky, jak tyto stroje ovládat a využívat k záchraně kolegů.
Drony se na ukrajinské frontě staly spotřebním zbožím, které je neustále loveno nepřátelskou stranou, přesto jejich počet v nasazení roste. Úspěšně doručují munici a jídlo na předsunuté pozice a v opačném směru odvážejí raněné.
Ti jsou často jen připoutané na jednoduchých plošinách. Přesto tato autonomní revoluce v bojové medicíně mění charakter války a posouvá hranice toho, co je možné v extrémně nebezpečném prostředí.
Ukrajinská zkušenost přitahuje pozornost vojenských delegací z celého světa, které se snaží pochopit dopad masového nasazení pozemních robotů. Je zřejmé, že zkušenosti z Iráku nebo Afghánistánu, kde měly síly NATO absolutní vzdušnou převahu, jsou v tomto typu konfliktu nepoužitelné.
Budoucnost záchranných misí na moderním bojišti tak pravděpodobně leží v rukou operátorů sedících kilometry daleko od místa střetu.
Maksym se nyní zotavuje v nemocnici a s vděčností vzpomíná na okamžik, kdy se u jeho úkrytu v zemi nikoho konečně objevil robot na kolech. I když zažil pocity absolutního strachu a nejistoty z toho, kam ho stroj veze, bez této technologie by se domů nikdy nevrátil.
Jeho příběh tak zůstává silným důkazem o tom, jak lidská vynalézavost dokáže čelit technologické převaze nepřítele a zachraňovat životy v nejtemnějších chvílích.
Vánoční atmosféra už naplno zavládla také v druhém největším městě České republiky. Brněnské Vánoce s podtitulem "druhé nejlepší Vánoce na světě" probíhají na třech místech v jihomoravské metropoli. Podívat se na ně můžete v naší fotogalerii.
Zdroj: Jan Hrabě