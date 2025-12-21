Počasí: Budou Vánoce bílé? Ve středu může nasněžit

Předpověď na dnešek nadcházející dny naznačuje postupný přerod počasí z šedivého podzimu do zimního módu. Dnes nás čeká typická inverzní kulisa se zataženou oblohou a nízkou oblačností.
Dnes se v Česku místy vyskytnou mlhy, které mohou být i mrznoucí, a ojediněle hrozí nepříjemné mrholení. Na horách se však dočkají sluníčka a jasné oblohy s teplotami kolem 5 °C, zatímco v nížinách se rtuť teploměru udrží mezi bodem mrazu a 5 °C, na Moravě výjimečně až u 7 °C.
Pondělní počasí se ponese v podobném duchu, kdy bude nadále převládat zataženo s lokálními mlhami. Mrholení bude častější zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny a v Podkrušnohoří. Teploty zůstanou stabilní, přes den se vyšplhají na 2 až 6 °C, ale pocitovou teplotu může snižovat čerstvý vítr. Zejména na jihozápadě Moravy a na Vysočině může v nárazech dosahovat rychlosti až 55 km/h, zatímco ve Slezsku bude panovat téměř bezvětří.
V úterý dojde k výraznější změně, kdy se k zatažené obloze přidá i slabý déšť nebo mrholení. S postupujícím dnem se začne od vyšších poloh ochlazovat a srážky se budou měnit ve sněhové. Hranice sněžení se večer posune i do středních poloh pod 600 metrů nad mořem. Denní maxima se budou pohybovat mezi 1 a 5 °C a na horách se může vytvořit poprašek čerstvého sněhu do dvou centimetrů.
Středa pak přinese citelné ochlazení a pravou zimní atmosféru na většině území. Může dorazit občasné sněžení, které v nejnižších polohách pod 300 metrů může být zpočátku smíšené s deštěm. Teploty se přes den udrží kolem nuly v rozmezí -2 až +2 °C a v noci může klesnout mráz až k -3 °C. Na horách by mohlo napadnout až 10 centimetrů nového sněhu, což podpoří i čerstvý severovýchodní vítr s nárazy kolem 15 m/s.
