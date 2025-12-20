USA provedly rozsáhlou sérii útoků v Sýrii

Spojené státy v pátek podnikly rozsáhlou sérii útoků na desítky cílů v Sýrii. Operace s názvem „Hawkeye“ byla přímou odvetou za nedávný útok, při kterém zahynuli dva američtí vojáci a civilní tlumočník. Prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social potvrdil, že Spojené státy splnily svůj slib a proti „vražedným teroristům“ nasadily velmi tvrdou sílu. Podle dostupných informací zasáhlo americké letectvo a dělostřelectvo přibližně 70 objektů spojených s teroristickou organizací Islámský stát (ISIS).
Zasažená infrastruktura zahrnovala především sklady zbraní a logistická centra po celé zemi. Název operace odkazuje na domovský stát Iowa, odkud oba padlí vojáci pocházeli. Ministr obrany Pete Hegseth označil akci za „vyhlášení pomsty“ a zdůraznil, že USA pod Trumpovým vedením nebudou váhat s ochranou svých lidí. Doplnil také, že tyto údery nejsou začátkem nové války, ale jasným vzkazem nepřátelům.
Úspěšnému zaměření cílů předcházelo deset pozemních operací, během kterých se podařilo zajistit důležité zpravodajské informace a elektronická data. Do útoků se zapojily i partnerské země, zejména Jordánsko. Syrská vláda, která po pádu předchozího režimu úzce spolupracuje s Washingtonem, vyjádřila operaci plnou podporu. Prezident Trump uvedl, že se syrským vedením pracuje na obnově stability a definitivním vykořenění zbytků Islámského státu.
Navzdory jasnému spojení s ISIS se objevují informace, že útočník, který zabil americké vojáky, mohl mít vazby na syrské bezpečnostní složky. Samotný Islámský stát se k incidentu z 13. prosince zatím oficiálně nepřihlásil. Padlí vojáci, seržant Edgar Brian Torres Tovar a seržant William Nathaniel Howard, sloužili v rámci Národní gardy státu Iowa. Při útoku v oblasti Palmýry byli zraněni další tři jejich kolegové, kteří jsou nyní v péči lékařů.
V Sýrii i nadále zůstávají stovky amerických vojáků, jejichž úkolem je zabránit opětovnému vzestupu teroristických buněk. Operace Hawkeye má podle vyjádření Pentagonu zasadit Islámskému státu takovou ránu, která výrazně omezí jeho schopnost ohrožovat spojenecké síly v regionu. Guvernérka státu Iowa Kim Reynoldsová vyjádřila soustrast rodinám a zdůraznila, že celý stát stojí za svými vojáky, kteří se do oblasti začali nasazovat začátkem tohoto roku.
Související
Za smrt Perryho nese vinu i druhý lékař. Za mříže ale nemusí
Rodinná tragédie při letecké nehodě v USA. Zemřel slavný závodník i s dětmi
USA (Spojené státy americké) , Islámský stát (IS) , Americká armáda (U.S. AIR FORCE)
Aktuálně se děje
před 19 minutami
Vítězové summitu EU o financování Ukrajiny? De Wever i Česko, píše Politico
před 1 hodinou
Superchřipka, nebo mnoho povyku pro nic? Epidemie tříští vědeckou obec
před 2 hodinami
Zveřejnění Epsteinových záznamů hýbe Amerikou. Ministerstvo řadu informací dál tají
před 4 hodinami
USA provedly rozsáhlou sérii útoků v Sýrii
před 5 hodinami
Dokumenty z vyšetřování Epsteina zveřejněny. Na fotkách s ním je Michael Jackson i Bill Clinton
před 6 hodinami
Pravé zimní počasí je v nedohlednu, ukazuje měsíční výhled
včera
Za smrt Perryho nese vinu i druhý lékař. Za mříže ale nemusí
včera
Výplata některých důchodů od ledna zdraží. Nemusí přitom stát ani korunu
včera
OBRAZEM: Brněnské Vánoce. Pravá atmosféra panuje i v jihomoravské metropoli
včera
Zeman promluví k lidem ještě před Pavlem. S Babišem se televize nedohodly
včera
Rodinná tragédie při letecké nehodě v USA. Zemřel slavný závodník i s dětmi
včera
Metro opět staví ve všech stanicích na lince C. Pankrác po rekonstrukci opět funguje
včera
Astronauti se vrátí na Měsíc, nařídil Trump. Připustil možnost války s Venezuelou
včera
Putin: Pokud budete respektovat Rusko, nové války nebudou. Jestli Ukrajina uspořádá volby, zastavíme palbu
včera
Noční summit ukázal tvrdou pravdu: Evropa chce Ukrajinu zachránit, ale není ochotna za to platit
včera
V utajené továrně vyrábí Ukrajina ničivou střelu. Flamingo má konkurovat americkému Tomahawku
včera
Rusko nemá v úmyslu zaútočit na Evropu, za stupňování napětí může NATO, prohlásil Putin
včera
Putin pochválil Trumpa. Jeho snahu o ukončení války označil za upřímnou
včera
Půjčka Ukrajině tříští lídry. Macron a Sánchez se radují, Orbán varuje před uvrhnutím Evropy do války
včera
My chceme mír, Ukrajina ne, prohlásil Putin. Bude ale možný jen za našich podmínek, dodal
Ruský prezident Vladimir Putin na své výroční tiskové konferenci ostře reagoval na čerstvé rozhodnutí Evropské unie o miliardové půjčce pro Kyjev. Pokusy o využití zmrazených ruských aktiv k financování ukrajinské obrany označil za sprostou loupež. Podle něj se evropští lídři neodvážili k přímému zabavení majetku jen kvůli strachu z tvrdých následků, které by takový krok pro „lupiče“ měl.
Zdroj: Libor Novák