Američtí a ruští představitelé se setkají na Floridě k dalšímu kolu rozhovorů o Ukrajině

Na Floridu míří ruská delegace, aby se setkala s americkými vyjednavači v rámci dalšího kola rozhovorů o ukončení války na Ukrajině. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa se tímto krokem snaží přimět obě válčící strany k dohodě, která by zastavila konflikt trvající od února 2022. Setkání navazuje na páteční jednání USA s ukrajinskými a evropskými představiteli, po kterém všechny strany hlásily pokrok v otázce bezpečnostních záruk pro Kyjev.
Ruskou delegaci vede zmocněnec Kirill Dmitrijev, zatímco americkou stranu zastupuje diplomat Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner. Očekává se, že by se k rozhovorům mohl připojit i Marco Rubio, Trumpův poradce pro národní bezpečnost.
Předchozí schůzky se konaly v golfovém klubu v Miami a i tentokrát je cílem najít společnou řeč, ačkoliv ruské zdroje vyloučily jakékoli přímé setkání Dmitrijeva s ukrajinskými vyjednavači.
Navzdory diplomatickému úsilí zůstává situace napjatá, protože zpravodajské služby USA varují, že Vladimir Putin má stále v úmyslu ovládnout celou Ukrajinu. Sám Putin na své výroční tiskové konferenci nenabídl žádný kompromis a zopakoval své požadavky z června 2024. Mezi ně patří úplné stažení ukrajinských vojsk ze čtyř regionů, které Rusko okupuje, a oficiální vzdání se ambicí na vstup do NATO.
Kyjev tyto požadavky rezolutně odmítá a trvá na tom, že nepostoupí žádné území, které se Rusku nepodařilo za téměř čtyři roky bojů dobýt. Hlavní ukrajinský vyjednavač Rustem Umerov uvedl, že s americkými a evropskými partnery dohodli na dalším postupu a společné práci v blízké budoucnosti. O výsledcích pátečních konzultací, které proběhly na půdě Spojených států, již informoval prezidenta Volodymyra Zelenského.
Marco Rubio k probíhajícím jednáním poznamenal, že ačkoliv došlo k určitému posunu, cesta k míru je stále dlouhá. Podle něj nemohou USA nikoho k dohodě nutit a obě strany ji musí samy chtít uzavřít. Americká diplomacie se nyní snaží zjistit, zda existuje alespoň částečný průnik v postojích obou stran, a doufá, že by k dohodě mohlo dojít ještě před koncem letošního roku.
Ruský prezident Vladimir Putin se na své výroční tiskové konferenci pokusil rozptýlit obavy ze stupňující se agrese vůči Západu. Prohlásil, že Rusko nemá v úmyslu zaútočit na Evropu a že veškeré napětí je důsledkem politiky Severoatlantické aliance. Putin v této souvislosti upozornil na novou bezpečnostní strategii USA, která podle něj příznačně neoznačuje Rusko za hlavní hrozbu, což dává prostor k nové dynamice vztahů.
Zdroj: Libor Novák