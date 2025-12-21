Amerika stupňuje tlak na Madura. Zabavila další tanker

Americké síly pod velením administrativy Donalda Trumpa výrazně vystupňovaly tlak na režim Nicoláse Madura v Karibiku. V sobotu 20. prosince došlo k dalšímu zabavení plavidla převážejícího venezuelskou ropu, což je druhý podobný zásah během pouhých dvou týdnů.
Americká pobřežní stráž s podporou armády v mezinárodních vodách obsadila tanker Centuries, který pluje pod panamskou vlajkou. Podle dostupných informací plavidlo vezlo přibližně 1,8 milionu barelů ropy a směřovalo do Asie, pravděpodobně do Číny.
Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová akci potvrdila a uvedla, že šlo o zásah za úsvitu. Zdůraznila, že Spojené státy budou i nadále pronásledovat nelegální transporty sankcionované ropy, které podle Washingtonu slouží k financování „narkoterorismu“ v regionu.
Tento krok následuje jen několik dní poté, co prezident Trump vyhlásil „totální a kompletní blokádu“ všech sankcionovaných tankerů plujících do Venezuely nebo z ní.
10. prosince USA zabavily obří tanker Skipper, který měl vazby na Írán a údajně financoval jednotky Quds a Hizballáh. O týden později, 17. prosince, Trump oficiálně nařídil námořní blokádu a označil Madurovu vládu za „zahraniční teroristickou organizaci“.
Nyní je v Karibiku rozmístěna jedna z největších námořních sil v historii regionu, včetně letadlové lodě a tisíců vojáků.
Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová označila zabavení lodi za „krádež a únos“ soukromého plavidla a pohrozila, že záležitost předloží Radě bezpečnosti OSN. Caracas mluví o americkém pirátství a mezinárodním terorismu.
Do situace se vložil také Írán. Venezuelský ministr zahraničí Yván Gil po telefonátu se svým íránským protějškem oznámil, že Teherán vyjádřil Venezuele plnou solidaritu a nabídl spolupráci ve všech oblastech k čelení americkým akcím.
Bílý dům mezitím naznačuje, že cílem kampaně je definitivní odstoupení Nicoláse Madura. Napětí v regionu je nejvyšší za poslední desetiletí a Donald Trump nevyloučil ani možnost pozemních úderů na venezuelském území, pokud se režim nepodrobí americkým požadavkům na vrácení dříve znárodněných aktiv.
