Monumentální zrada tradic, vydírání... Fotbalové MS může být kvůli politice USA a cenám vylidněné

Když v roce 2000 tehdejší kapitán Manchesteru United Roy Keane pronesl svou slavnou kritiku na adresu fanoušků, kteří se na stadionu více zajímali o alkohol a krevetové sendviče než o dění na hřišti, nevědomky vytvořil pojem, který dodnes definuje odcizení fotbalu od jeho kořenů. „Brigáda krevetových sendvičů“ se stala synonymem pro korporátní publikum, které vytlačuje skutečné příznivce. O čtvrtstoletí později se zdá, že nadcházející mistrovství světa 2026 v Severní Americe tuto proměnu fotbalu v nedostupný luxus definitivně završí.
Cenová politika FIFA pro šampionát v USA, Kanadě a Mexiku šokovala fanoušky po celém světě. Průměrná cena vstupenky na zahajovací zápasy hostitelských zemí má činit 1 825 dolarů, což je více než trojnásobek oproti turnaji v Kataru a téměř čtyřnásobek ve srovnání s Ruskem 2018. Fanouškovské organizace hovoří o „monumentální zradě tradic“ a „vydírání“, které z největšího sportovního svátku dělá akci pouze pro nejbohatší jedno procento populace.
FIFA se pokusila vlnu odporu zmírnit úterním oznámením nové cenové kategorie za 60 dolarů, která má být dostupná i na finále. Kritici však upozorňují na háček: těchto lístků bude jen velmi omezené množství, přibližně 400 až 750 na jeden tým v zápase. Budou distribuovány přes národní asociace a pro běžného fanouška z ulice zůstanou prakticky nedosažitelné. Většina lístků se totiž prodává přes systém dynamických cen, který vyhání částky do tisíců dolarů.
K vysokým nákladům na samotné lístky se pro zahraniční příznivce přidávají i narůstající diplomatické bariéry. Administrativa Donalda Trumpa v posledních dnech rozšířila cestovní omezení na další země, včetně účastníků šampionátu jako je Senegal nebo Pobřeží slonoviny. Fanoušci z těchto států se tak mohou ocitnout v podobné situaci jako příznivci z Íránu či Haiti, kterým hrozí, že budou muset své týmy sledovat pouze u televizních obrazovek kvůli přísným vízovým restrikcím.
Bílý dům navíc vysílá signály, které fanoušky příliš nevítají. Viceprezident JD Vance se nechal slyšet, že Spojené státy chtějí, aby lidé přijeli, oslavili vítězství, ale jakmile zápas skončí, okamžitě se vrátili domů. Společně s rétorikou o přísnějším prověřování sociálních sítí a odebírání vzorků DNA při žádostech o víza se Spojené státy stávají pro mezinárodní fotbalovou komunitu spíše pevností než pohostinným hostitelem.
Hrozí tak scénář, který byl k vidění během letošního mistrovství světa klubů, kdy předražené lístky vedly k poloprázdným tribunám. Skuteční fanoušci, kteří vytvářejí pověstnou atmosféru a chorály, si cestu přes oceán a drahé ubytování v amerických městech nebudou moci dovolit. Jejich místa pravděpodobně zaplní korporátní hosté, kteří sice ocení luxusní zázemí a pověstné krevetové sendviče, ale stadiony naplní spíše tichem než energií.
FIFA sice hlásí rekordní zájem o vstupenky a miliony žádostí, ale otázkou zůstává, kolik z nich pochází od spekulantů a kolik od lidí, kteří budou muset volit mezi návštěvou zápasu a splátkou hypotéky. Pokud federace neudělá další ústupky, riskuje, že největší mistrovství světa v historii s 48 týmy bude sice finančně nejúspěšnější, ale ztratí svou duši a autentičnost, která z fotbalu udělala celosvětový fenomén.
