Trump pogratuloval Babišovi. Připomněl mu letouny F-35

Donald Trump vyjádřil na své sociální síti Truth Social nadšení z návratu Andreje Babiše do čela české vlády. Ve svém příspěvku uvedl, že je skvělé vidět staronového premiéra opět v úřadu. Podle Trumpových slov čeká obě země období velkých úspěchů v klíčových oblastech.
Americký prezident se v textu zaměřil především na témata obrany, energetiky a boje proti nelegální migraci. Věří, že na tyto společné cíle navážou stejně úspěšně jako během svých předchozích funkčních období. Trump zdůraznil, že český premiér je schopným vyjednavačem, který umí uzavírat důležité dohody.
V souvislosti s budoucí spoluprací zmínil Trump i konkrétní očekávání ohledně nákupu letounů F-35. Od Andreje Babiše prý v tomto směru i v dalších záležitostech očekává neuvěřitelné věci. Své veřejné prohlášení zakončil Trump osobní gratulací staronovému předsedovi vlády.
Nově zformovaná vládní koalice pod vedením premiéra Babiše už na svém úterním zasedání jasně deklarovala změnu kurzu v evropské i domácí politice. Kabinet složený ze zástupců hnutí ANO, SPD a Přísahy a Motoristů oficiálně odmítl zavedení nového systému emisních povolenek ETS 2 a vyslovil se proti migračnímu paktu EU. Zároveň se potvrdilo, že země vstoupí do roku 2026 v rozpočtovém provizoriu.
Klíčovým bodem jednání bylo odmítnutí systému ETS 2, který rozšiřuje emisní povolenky na vytápění budov a silniční dopravu. Podle Andreje Babiše by tento krok vedl k neúnosnému zdražení života pro české domácnosti i firmy. Vláda se rozhodla tuto normu netransponovat do českého právního řádu, i když jí za to ze strany EU hrozí sankce.
Stejně rezolutní postoj zaujal kabinet k unijnímu migračnímu paktu, který má v celé EU začít platit v červnu 2026. Přestože pravidla prosazená předchozí vládou Petra Fialy měla za cíl zrychlit azylové řízení a omezit zneužívání ochrany, nová koalice je považuje za nepřijatelná a hodlá proti nim na půdě Evropské rady aktivně vystupovat. Premiér chce konkrétní alternativní řešení představit na únorovém summitu EU.
