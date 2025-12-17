Klíčové jednání se blíží. Lídři EU rozhodnou o financování půjčky pro Ukrajinu, proti je Maďarsko, Slovensko i Česko

Libor Novák

17. prosince 2025 10:20

Evropský parlament
Evropský parlament Foto: Pixabay

Lídři Evropské unie směřují do finální a velmi napjaté fáze vyjednávání před bruselským summitem, který má rozhodnout o zásadní otázce. Předmětem sporů je využití zmrazených ruských aktiv jako zdroje pro financování půjčky na reparace pro Ukrajinu. Přestože jednání začínají již ve čtvrtek, shoda je zatím v nedohlednu a situace se spíše komplikuje.

Hlavním odpůrcem návrhu Evropské komise zůstává Belgie, která se obává možných právních kroků a žalob ze strany Ruska. K táboru skeptiků se však začínají přidávat i další země, u nichž se objevují pochybnosti o správnosti tohoto postupu. Mezi státy s nejasným postojem se nově zařadila například Itálie, což vyvolává nervozitu u zastánců finanční pomoci.

Z čistě technického hlediska by Evropská rada mohla o plánu rozhodnout prostřednictvím kvalifikované většiny a odpor některých členů prostě přehlasovat. Politicky by však takový krok působil velmi problematicky, zejména pokud by se šlo proti vůli států, kterých se věc přímo dotýká. Celý proces tak může snadno skončit patem nebo výraznými neshodami uvnitř sedmadvacítky.

Kromě Belgie se proti návrhu staví také Bulharsko, Malta a tradičně Maďarsko, které odmítá jakoukoli formu vojenské pomoci Ukrajině. Do této skupiny se hlásí i Česká republika. Odmítavý postoj potvrdil slovenský premiér Robert Fico, který prohlásil, že nepodpoří nic, co by vedlo k prodlužování války nebo ke zvyšování výdajů na zbrojení.

I přes tento narůstající odpor by početně odpůrci zatím neměli mít dostatek sil na zablokování návrhu, pokud by nedošlo k zásadnímu obratu u velkých hráčů, jako je Francie. Otázkou zůstává, zda příznivci půjčky skutečně najdou odvahu prosadit věc silou přes hlasování. Politicky se takový scénář jeví jako málo pravděpodobný a unijní špičky zřejmě čeká vyčerpávající debata.

Němci či Finové jdou příkladem. Evropa se připravuje na konflikt vysoké intenzity, může přijít kdykoliv

Nová Babišova vláda na první tiskové konferenci. (15.12.2025)

Politico: Unijní summit v ohrožení. Belgie odmítá půjčku Ukrajině z ruských peněz, Česko ji podpořilo

Evropská unie se ocitla v patové situaci jen dva dny před klíčovým summitem lídrů v Bruselu. Belgická vláda v pondělí večer odmítla poslední balík ústupků ze strany Evropské komise, který měl odblokovat obří půjčku pro Ukrajinu ve výši 210 miliard eur (přes 5 bilionů korun). Půjčka má být kryta zmrazenými aktivy ruské centrální banky, z nichž drtivá většina leží v bruselském depozitáři Euroclear.
Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Babiš pod palbou. Rakušan ho přirovnal k Orbánovi, kritizoval i Hřib

Nově jmenovaný premiér Andrej Babiš (ANO) se slovy k financování Ukrajiny dostal pod palbu kritiků z řad sněmovní opozice. Končící ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ho přirovnal k maďarskému předsedovi vlády Viktoru Orbánovi. Podle Zdeňka Hřiba (Piráti) zpochybnil Babiš postavení Česka jako spolehlivého partnera. 

