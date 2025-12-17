Klíčové jednání se blíží. Lídři EU rozhodnou o financování půjčky pro Ukrajinu, proti je Maďarsko, Slovensko i Česko

Lídři Evropské unie směřují do finální a velmi napjaté fáze vyjednávání před bruselským summitem, který má rozhodnout o zásadní otázce. Předmětem sporů je využití zmrazených ruských aktiv jako zdroje pro financování půjčky na reparace pro Ukrajinu. Přestože jednání začínají již ve čtvrtek, shoda je zatím v nedohlednu a situace se spíše komplikuje.
Hlavním odpůrcem návrhu Evropské komise zůstává Belgie, která se obává možných právních kroků a žalob ze strany Ruska. K táboru skeptiků se však začínají přidávat i další země, u nichž se objevují pochybnosti o správnosti tohoto postupu. Mezi státy s nejasným postojem se nově zařadila například Itálie, což vyvolává nervozitu u zastánců finanční pomoci.
Z čistě technického hlediska by Evropská rada mohla o plánu rozhodnout prostřednictvím kvalifikované většiny a odpor některých členů prostě přehlasovat. Politicky by však takový krok působil velmi problematicky, zejména pokud by se šlo proti vůli států, kterých se věc přímo dotýká. Celý proces tak může snadno skončit patem nebo výraznými neshodami uvnitř sedmadvacítky.
Kromě Belgie se proti návrhu staví také Bulharsko, Malta a tradičně Maďarsko, které odmítá jakoukoli formu vojenské pomoci Ukrajině. Do této skupiny se hlásí i Česká republika. Odmítavý postoj potvrdil slovenský premiér Robert Fico, který prohlásil, že nepodpoří nic, co by vedlo k prodlužování války nebo ke zvyšování výdajů na zbrojení.
I přes tento narůstající odpor by početně odpůrci zatím neměli mít dostatek sil na zablokování návrhu, pokud by nedošlo k zásadnímu obratu u velkých hráčů, jako je Francie. Otázkou zůstává, zda příznivci půjčky skutečně najdou odvahu prosadit věc silou přes hlasování. Politicky se takový scénář jeví jako málo pravděpodobný a unijní špičky zřejmě čeká vyčerpávající debata.
Související
Politico: Unijní summit v ohrožení. Belgie odmítá půjčku Ukrajině z ruských peněz, Česko ji podpořilo
Babiš pod palbou. Rakušan ho přirovnal k Orbánovi, kritizoval i Hřib
EU (Evropská unie) , válka na Ukrajině
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes vystoupil s emotivním a diplomaticky důrazným projevem před nizozemským parlamentem. Jeho řeč přišla jen několik hodin před oficiálním ustanovením Mezinárodní komise pro nároky Ukrajiny v Haagu a v době, kdy v Evropě vrcholí debaty o využití zmrazených ruských aktiv.
Zdroj: Libor Novák