Tři soutěsky už nebudou největší. Čína hluboko v Himálajích potají buduje nejvýkonnější vodní elektrárnu na světě

Libor Novák

17. prosince 2025 11:27

Tři soutěsky, největší přehrada na světě
Tři soutěsky, největší přehrada na světě Foto: Wikimedia Commons

Stovky kilometrů od přelidněného čínského pobřeží, v hlubokém zářezu himálajských velehor, vzniká jeden z nejambicióznějších a zároveň nejkontroverznějších infrastrukturních projektů historie. Čína zde buduje hydroenergetický systém v hodnotě 168 miliard dolarů, který má generovat více elektřiny než jakékoli jiné zařízení na světě. Tento gigantický zdroj energie má podpořit čínský přechod k elektromobilitě a nasytit energeticky hladové modely umělé inteligence, v nichž Peking soupeří s globálními rivaly.

Čínský vůdce Si Ťin-pching při své vzácné návštěvě Tibetu letos v srpnu osobně vyzval k tomu, aby projekt postoupil „razantně, systematicky a efektivně“. Celý záměr je však zahalen přísným tajemstvím, což vyvolává znepokojení u mezinárodních expertů i sousedních států.

Podle informací serveru CNN a satelitních snímků půjde o technický unikát, který využije dramatického spádu řeky Jarlung Cangpo v místě známém jako Velký ohyb, kde tok na pouhých padesáti kilometrech klesá o neuvěřitelných 2 000 metrů.

Inženýrské řešení počítá s vybudováním systému tunelů proražených skrze hory a kaskádou pěti podzemních vodních elektráren. Odhaduje se, že tento komplex by mohl ročně vyrobit přibližně 300 miliard kilowatthodin elektřiny, což představuje zhruba trojnásobek výkonu dosavadního světového rekordmana, čínské přehrady Tři soutěsky. Experti jako Brian Eyler ze Stimson Center však varují, že jde o nejsofistikovanější, ale zároveň nejnebezpečnější přehradní systém, jaký kdy lidstvo navrhlo.

Simulace založená na těchto informacích a vytvořená ve spolupráci s odborníky z programu Stimson Center pro energii, vodu a udržitelnost, kteří poskytli technickou a geografickou analýzu, naznačuje, že by se mohlo jednat o rozlehlý systém vodních elektráren, tunelů a nádrží, které by dohromady mohly vzdušnou čarou od první k poslední elektrárně měřit až 150 kilometrů.

Vážným rizikem je ale geologická nestabilita regionu. Stavba probíhá v jedné z nejvíce seismicky aktivních oblastí na planetě, kde hory stále rostou o milimetry ročně a hrozí zde ničivá zemětřesení, sesuvy půdy či náhlé povodně z tajících ledovcových jezer.

Čínské ministerstvo zahraničí sice tvrdí, že projekt prošel desetiletími výzkumu a zahrnuje důkladná bezpečnostní opatření, kritici však poukazují na to, že tyto technologie nebyly v tak extrémním prostředí nikdy v takovém měřítku testovány.

Ekologické dopady mohou být pro tuto nedotčenou část Tibetu zničující. Řeka Jarlung Cangpo protéká nejhlubším kaňonem světa, který je domovem vzácných a ohrožených druhů, jako jsou levharti obláčkoví, pandy červené nebo tygři bengálští.

Výstavba přehrad a nádrží nevyhnutelně naruší tento křehký ekosystém a může vést k zániku biotopů, které vědci ještě ani nestihli plně prozkoumat. Německé lidskoprávní organizace již obvinily Peking z porušování vlastních pravidel o ochraně přírodních rezervací.

Kromě přírody projekt drasticky zasahuje i do životů místních obyvatel, zejména etnických menšin Monpa a Lhoba. Desítky tisíc lidí čelí nucenému přesídlování ze svých domovů, aby uvolnili cestu nové infrastruktuře a zatopeným oblastem.

Satelitní snímky a videa ze sociálních sítí ukazují kolony nákladních aut stěhujících vesničany do nových sídel blíže ke sporné hranici s Indií. I když státní média slibují „nový a lepší život“, pro místní komunity jde o bolestivou ztrátu kulturní identity a vazby na předky.

Mezinárodní rozměr konfliktu se projevuje především v Indii a Bangladéši, kde jsou na vodě z této řeky (známé jako Brahmaputra) závislé miliony lidí. Indičtí představitelé již nyní hovoří o „vodní bombě“, kterou by Čína mohla využít jako zbraň – ať už zadržováním vody v době sucha, nebo jejím náhlým vypouštěním během monzunů.

Nedostatek transparentnosti ze strany Pekingu jen posiluje strach, že Čína hodlá skrze kontrolu vodních zdrojů posílit svůj vliv v tomto strategickém a sporném pohraničním regionu.

Tato situace vede k nebezpečnému závodu v budování přehrad. Indie v reakci na čínský postup urychluje plány na vlastní obří elektrárnu o výkonu 11 200 megawattů na stejném toku, což vyvolává odpor u jejích vlastních domorodých farmářů.

Namísto spolupráce na udržitelném řízení řeky tak mezi oběma jadernými mocnostmi dochází k vyhrocené rivalitě, kterou odborníci označují za „závod“. Výsledkem může být nevratné poškození jednoho z posledních divokých veletoků světa ve jménu energetické a národní bezpečnosti.

včera

Útočníky z pláže Bondi poháněla ideologie Islámského státu, absolvovali výcvik na Filipínách

Související

Čínská armáda, ilustrační foto

Napětí eskaluje. Čínské stíhačky namířily na japonská letadla radar navádějící střely

Japonský ministr obrany Šindžiró Koizumi obvinil čínské stíhací letouny, že během dvou oddělených incidentů nad mezinárodními vodami poblíž ostrova Okinawa namířily svůj střelecký (fire-control) radar na japonská letadla. Koizumi v neděli ráno na sociální síti X uvedl, že Tokio podalo „silný protest“ kvůli těmto dvěma incidentům a vzneslo „důrazný požadavek na opatření k zabránění opakování“ takových činů.
Donald Trump

Trump pojede do Číny, jejího prezidenta pak pohostí v USA

Americký prezident Donald Trump oznámil, že souhlasil s návštěvou Číny v dubnu příštího roku. Setká se tam s čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Toho zároveň Američané pozvali na návštěvu Spojených států amerických. Informovala o tom BBC po telefonickém hovoru mezi oběma politiky. 

Více souvisejících

Čína Tři soutěsky

Aktuálně se děje

před 39 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Tři soutěsky, největší přehrada na světě

Tři soutěsky už nebudou největší. Čína hluboko v Himálajích potají buduje nejvýkonnější vodní elektrárnu na světě

Stovky kilometrů od přelidněného čínského pobřeží, v hlubokém zářezu himálajských velehor, vzniká jeden z nejambicióznějších a zároveň nejkontroverznějších infrastrukturních projektů historie. Čína zde buduje hydroenergetický systém v hodnotě 168 miliard dolarů, který má generovat více elektřiny než jakékoli jiné zařízení na světě. Tento gigantický zdroj energie má podpořit čínský přechod k elektromobilitě a nasytit energeticky hladové modely umělé inteligence, v nichž Peking soupeří s globálními rivaly.

před 2 hodinami

Dezinformace, fake news, ilustrační foto

Rusko rozmístilo u hranic NATO 360 tisíc vojáků, píše tisk. Šíříte fake news, varuje média rozvědka a armáda

Evropskými a českými médii od včerejšího dne koluje informace, podle níž Rusko rozmístilo u hranic NATO na 360 tisíc vojáků. Tisk se v tomto tvrzení odkazuje na slova německého poslance a experta na obranu Rodericha Kiesewettera (CDU), který pro televizi NTV uvedl, že ruská armáda se má shromažďovat v Bělorusku. Litevské tajné služby spolu s armádou a Národním centrem pro řešení krizí (NKMC) ale tvrdí, že informace není pravdivá a jedná se o fake news.

před 2 hodinami

Evropský parlament

Klíčové jednání se blíží. Lídři EU rozhodnou o financování půjčky pro Ukrajinu, proti je Maďarsko, Slovensko i Česko

Lídři Evropské unie směřují do finální a velmi napjaté fáze vyjednávání před bruselským summitem, který má rozhodnout o zásadní otázce. Předmětem sporů je využití zmrazených ruských aktiv jako zdroje pro financování půjčky na reparace pro Ukrajinu. Přestože jednání začínají již ve čtvrtek, shoda je zatím v nedohlednu a situace se spíše komplikuje.

před 3 hodinami

Donald Trump

Trump nařídil úplnou námořní blokádu tankerů mířících do a z Venezuely

Donald Trump nařídil úplnou námořní blokádu všech sankcionovaných tankerů, které připlouvají do Venezuely nebo z ní odjíždějí. Tímto krokem výrazně stupňuje tlak na autoritářského vůdce Nicoláse Madura v rámci rozsáhlé vojenské kampaně. Spojené státy v regionu již dříve posílily svou přítomnost a provedly desítky úderů na plavidla v Karibiku a Pacifiku.

před 4 hodinami

Prezident Trump

Trump pogratuloval Babišovi. Připomněl mu letouny F-35

Donald Trump vyjádřil na své sociální síti Truth Social nadšení z návratu Andreje Babiše do čela české vlády. Ve svém příspěvku uvedl, že je skvělé vidět staronového premiéra opět v úřadu. Podle Trumpových slov čeká obě země období velkých úspěchů v klíčových oblastech.

před 5 hodinami

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Ani napodruhé na nabídku nekývl. Bilič nebude trénovat českou fotbalovou reprezentaci

Příběh hledání nového trenéra české reprezentace se zdá být nekonečný. Poté, co Slavia neuvolnila kouče Jindřicha Trpišovského, se začalo spekulovat, že by se mohl definitivně stát trenérem národního týmu Chorvat se zkušenostmi z anglické Premier League Slaven Bilič, čímž by se tak naplnila již dřívější priorita FAČR, že bude lovit trenéra především v zahraničních vodách. Jenže ani ten nakonec na nabídku manažera reprezentací Pavla Nedvěda nekývl. Navzdory tomu, že se s ním setkal hned dvakrát. Nejnovější informace tak hovoří o tom, že svaz začal jednat s velezkušeným stratégem Miroslavem Koubkem.

včera

včera

Bundeswehr, ilustrační fotografie.

Němci či Finové jdou příkladem. Evropa se připravuje na konflikt vysoké intenzity, může přijít kdykoliv

Evropa přechází k tvrdým obranným opatřením proti Rusku. Opevňování hranic, rostoucí vojenská role Německa, finská příprava na konflikt i rumunská ochota chránit Moldavsko ukazují jasný trend, kdy kontinent reaguje na ruskou agresi, hybridní tlak a slábnoucí jistotu amerického angažmá. Obrana se stává vlastní odpovědností Evropy a klíčovou podmínkou její stability.

včera

včera

včera

včera

Ilustrační foto

Platy v IT v roce 2025: Jak si stojí programátoři, datoví analytici a specialisté na AI

IT sektor i v roce 2025 potvrzuje, že patří k nejdynamičtějším odvětvím ekonomiky. Firmy napříč obory bojují o zkušené vývojáře, datové analytiky i specialisty na umělou inteligenci – a to se odráží na jejich odměňování. Přinášíme vám aktuální přehled platů v IT a vysvětlíme, proč je technické vzdělání stále jednou z nejlepších investic do budoucnosti.

včera

Adam Vojtěch

Zemětřesení ve VZP: Vojtěch bleskově obměňuje správní radu, končí Kalousek i Skopeček

Krátce po svém jmenování přistupuje nová vláda Andreje Babiše k prvnímu zásadnímu personálnímu řezu. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) navrhl radikální obměnu vládní části správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Z deseti členů, které do tohoto třicetičlenného orgánu deleguje kabinet, jich má sedm skončit úplně. Nejsledovanějším jménem mezi odvolanými je bývalý ministr financí Miroslav Kalousek.

včera

Nová Babišova vláda na první tiskové konferenci. (15.12.2025)

Babišova vláda začala úřadovat. Odmítla emisní povolenky ETS 2 i migrační pakt

Nově zformovaná vládní koalice pod vedením premiéra Andreje Babiše (ANO) na svém úterním zasedání jasně deklarovala změnu kurzu v evropské i domácí politice. Kabinet složený ze zástupců hnutí ANO, SPD a Přísahy a Motoristů oficiálně odmítl zavedení nového systému emisních povolenek ETS 2 a vyslovil se proti migračnímu paktu EU. Zároveň se potvrdilo, že země vstoupí do roku 2026 v rozpočtovém provizoriu.

včera

BBC

BBC jde do boje. Trumpovu žalobu o čtvrt bilionu za sestřih projevu rázně odmítá

Britská veřejnoprávní stanice BBC oficiálně potvrdila, že se bude u soudu bránit žalobě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten v pondělí na Floridě podal žalobu o astronomických 10 miliard dolarů (přibližně 230 miliard korun). Jádrem sporu je kontroverzní sestřih Trumpova projevu ze 6. ledna 2021 v dokumentárním pořadu Panorama, který byl ve Velké Británii odvysílán před americkými volbami v roce 2024.

včera

Zelenskyj: Mírový plán bude hotov v řádu dnů, pak jej dostane Rusko. To o kompromisu mlčí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že návrhy mírové dohody vyjednané s americkými emisary by mohly být dokončeny během několika málo dní. Dokumenty, které mají ambici ukončit ruskou agresi, následně američtí zástupci oficiálně předloží Kremlu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy