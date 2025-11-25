Trump pojede do Číny, jejího prezidenta pak pohostí v USA

Americký prezident Donald Trump oznámil, že souhlasil s návštěvou Číny v dubnu příštího roku. Setká se tam s čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Toho zároveň Američané pozvali na návštěvu Spojených států amerických. Informovala o tom BBC po telefonickém hovoru mezi oběma politiky.
Trump a Si během telefonického rozhovoru mluvili o obchodu, ruské agresi na Ukrajině, problematice fentanylu či o Tchaj-wanu. Čínské úřady v prohlášení uvedly, že obě země musí pokračovat správným směrem ve vzájemné spolupráci.
"Náš vztah s Čínou je extrémně silný," napsal americký prezident na síti Truth Social, kde připomněl nedávné setkání obou politiků v Jižní Koreji. Podle Trumpa od té doby došlo ke značnému pokroku na obou stranách, co se týká dodržování vzájemných dohod.
"Prezident Si mě pozval k návštěvě Pekingu v dubnu, se kterou jsem souhlasil. Já mu nabídku opětoval, kdy bude mým hostem v USA v pozdějším průběhu roku. Shodli jsme se, že je důležité často komunikovat," dodal šéf Bílého domu.
Trump již předchozí mítink s čínským protějškem označil za skvělé pro obě země. "Tohle setkání povede k trvalému míru a úspěchu. Bůh žehnej Číně a Spojeným státům americkým," napsal po jednání v Jižní Koreji.
Výsledkem střetnutí obou politiků mezi čtyřma očima je dohoda mezi Washingtonem a Pekingem o zrušení či odkladu čínských omezení vývozu vzácných nerostů. Jde o významný posun po měsících obchodních sporů, které ohrožovaly světové dodavatelské řetězce a vyvolávaly obavy z nové obchodní války.
