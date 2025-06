První slova Novotného o nehodě. Hodnotím ji jako fantastickou, řekl

O Novotného nedělní nehodě informoval web novinky.cz, podle kterého se mu u středočeských Všenor převrátil přívěs na bok. Na místě zasahovali policisté a hasiči. Novotný se při karambolu nezranil, podle očitých svědků se kolem místa nehody pohyboval v reflexní vestě s nápisem "HASIČI".

Starosta pražských Řeporyjí se k havárii vyjádřil vpodvečer na sociální síti X. "Zkusil jsem vše, co pro tu situaci platí. Když jsem viděl, že to nedám, vzbudil jsem děti, ať se připraví na náraz, zkontroloval jsem to za sebou a řešil to," uvedl.

Podle Novotného nedošlo ke zraněním či škodě na cizím majetku. Komunální politik také zmínil, že zkouška na alkohol a omamné látky skončila negativně. "Nemám zákaz řízení, naopak, prý jsem si loni v srpnu měl odblokovat řidičský průkaz. Prý se stává," podotkl.

Novotný se podle svých slov dopustil přestupku. "Na ty jsem expert. Služebák jsem použít směl, karavan je můj. S ohledem na to, co se odehrálo, hodnotím autonehodu jako fantastickou. Dokonce to vypadá, že karavan půjde dát do kupy," dodal.

Novotný byl začátkem května nepravomocně odsouzen k tříměsíčnímu trestu odnětí svobody za páchání přestupků v podmínce. V reakci na rozsudek oznámil, že s okamžitou platností pozastaví členství v ODS. V pátek potvrdil, že opustí funkci starosty a nastoupí do výkonu trestu.