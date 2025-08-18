Předpověď slibuje příjemné letní počasí. Přes 30 stupňů bude ve středu

Česko v uplynulém týdnu zažilo návrat tropických teplot, které vystoupaly až nad 35 stupňů. Právě začínající týden tak teplé počasí nepřinese. Teplejší bude jeho první polovina, srážky se jen místy očekávají ve čtvrtek, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové očekávají, že se ode dneška bude oteplovat. Do středy bude většinou jasno a slunečno. Teploty porostou z pondělních 24 °C až na středečních 31 °C. Pozítří bude nejteplejším dnem týdne. "Připravte se ale místy na chladná rána, v údolích mohou teploty klesat v dalších dnech i pod 10 °C," upozornil hydrometeorologický ústav.
Čtvrtek přinese změnu, frontální rozhraní se projeví větší oblačností i srážkami. "Zatím se ale zdá, že šance na déšť bude víceméně jen v jižní, východní a jihovýchodní polovině území, jinde je pravděpodobnost deště mnohem nižší," sdělili meteorologové s tím, že na Moravě a ve Slezsku by místy mohlo jít o srážky trvalejšího charakteru.
V pátek a o víkendu se předpokládá návrat slunečného počasí, které již nebude tak teplé jako v první polovině týdne. Za čtvrteční studenou frontou se totiž ochladí, takže nejvyšší teploty se nedostanou ani během volných dní nad letních 25 stupňů.
"Další oteplení nás pravděpodobně čeká na začátku dalšího týdne," dodali meteorologové v aktuální předpovědi.
