Předpověď slibuje příjemné letní počasí. Přes 30 stupňů bude ve středu

Jan Hrabě

Jan Hrabě

18. srpna 2025 11:04

Letní počasí
Letní počasí Foto: Pixabay

Česko v uplynulém týdnu zažilo návrat tropických teplot, které vystoupaly až nad 35 stupňů. Právě začínající týden tak teplé počasí nepřinese. Teplejší bude jeho první polovina, srážky se jen místy očekávají ve čtvrtek, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Meteorologové očekávají, že se ode dneška bude oteplovat. Do středy bude většinou jasno a slunečno. Teploty porostou z pondělních 24 °C až na středečních 31 °C. Pozítří bude nejteplejším dnem týdne. "Připravte se ale místy na chladná rána, v údolích mohou teploty klesat v dalších dnech i pod 10 °C," upozornil hydrometeorologický ústav. 

Čtvrtek přinese změnu, frontální rozhraní se projeví větší oblačností i srážkami. "Zatím se ale zdá, že šance na déšť bude víceméně jen v jižní, východní a jihovýchodní polovině území, jinde je pravděpodobnost deště mnohem nižší," sdělili meteorologové s tím, že na Moravě a ve Slezsku by místy mohlo jít o srážky trvalejšího charakteru. 

V pátek a o víkendu se předpokládá návrat slunečného počasí, které již nebude tak teplé jako v první polovině týdne. Za čtvrteční studenou frontou se totiž ochladí, takže nejvyšší teploty se nedostanou ani během volných dní nad letních 25 stupňů. 

"Další oteplení nás pravděpodobně čeká na začátku dalšího týdne," dodali meteorologové v aktuální předpovědi. 

před 5 hodinami

Počasí se příští víkend ochladí, teploty klesnou pod 20 stupňů

Související

Více souvisejících

Počasí Léto ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 19 minutami

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

Mítink na Aljašce mění postavení Ruska. Trump si dnes musí jednu věc uvědomit, říká Kraus pro EZ

Bezpečnostní expert Josef Kraus z brněnské Masarykovy univerzity exkluzivně pro EuroZprávy.cz zhodnotil páteční schůzku mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským vůdcem Vladimirem Putinem na Aljašce. Putin se podle něj díky tomu stal znovu nepostradatelným účastníkem jednání. „Diktuje si podmínky, americký prezident nyní hází odpovědnost za další krok na Ukrajince,“ popisuje Kraus. 

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Válka v Izraeli

Dilema, do kterého Západ uvrhl sám sebe. Jde o Izrael a Palestinu

Stále více států se přiklání k uznání Palestiny jako samostatného a suverénního státu. V kontextu současné humanitární krize, zejména v Pásmu Gazy, nabývá tento krok nejen diplomatického, ale především morálního významu. Uznání Palestiny se tak stává symbolem podpory práva na sebeurčení a důstojnost i pro ty, kteří dosud nedisponují plnou státní strukturou.

před 3 hodinami

před 3 hodinami

před 5 hodinami

včera

včera

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Putin konec války nechce, řekl Macron po jednání lídrů

Po videokonferenci s lídry evropských zemí a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským promluvil francouzský prezident Emmanuel Macron k novinářům. Setkání trvalo více než dvě hodiny a cílem bylo dohodnout se na prioritách pro jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

včera

včera

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj před cestou za Trumpem jedná s lídry zemí EU

Než ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyrazí do Bílého domu na schůzku s Donaldem Trumpem, účastní se virtuálního jednání s lídry zemí NATO. Setkání, které hostil francouzský prezident Emmanuel Macron, má za cíl připravit strategii pro zítřejší jednání ve Washingtonu. Na videohovoru jsou aktuálně přítomni také například britský premiér Keir Starmer, italská premiérka Giorgia Meloni a německý kancléř Friedrich Merz. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová sedí přímo vedle ukrajinského prezidenta.

včera

Indie, ilustrační foto

Přežije Indie obchodní válku s USA? Trumpovy kroky jí mohou pomoci, nebo potopit

Indii zaskočil nedávný příval cel, které na ni uvalil americký prezident Donald Trump. Přestože Dillí očekávalo určité obchodní napětí s USA během Trumpova druhého funkčního období, indičtí politici doufali, že dobré vztahy s Trumpem a geostrategický význam partnerství s USA je ušetří nejhorších protekcionistických opatření Washingtonu.

včera

včera

včera

Izraelská armáda

Izraelská armáda zahajuje odsun Palestinců z Gazy

Izraelská armáda se chystá na odsun obyvatel z Gazy. Připravuje se na nucený přesun Palestinců z města a tvrdí, že přesidluje obyvatelstvo, aby "zajistila jejich bezpečnost". Armáda oznámila, že od neděle budou obyvatelům Gazy poskytovány stany a další vybavení, které jim pomůže přečkat přesun z bojových zón na jih enklávy. Neuvedla však, kdy k masivnímu přesunu dojde.

včera

včera

Donald Trump (21. února 2025).

Trump chce příští pátek schůzku Zelenského s Putinem

Americký prezident Donald Trump se pokusí uspořádat už příští týden setkání, kterého by se měl účastnit jak ruský prezident Vladimir Putin, tak i jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj. Uvedl to server Axios s odvoláním na dva zdroje obeznámené s jednáním Trumpa s Putinem.

včera

16. srpna 2025 21:25

Výsledek summitu podle expertů: Putina bude propaganda oslavovat týdny, Ukrajinci prohráli, Evropa musí zbrojit

Aljašský summit přinesl jasného vítěze: Vladimira Putina. Strávil den v centru globální pozornosti, byl rovnocenným partnerem lídra supervelmoci, dočkal se přivítání na červeném koberci a hlavně nemusel souhlasit s příměřím. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy