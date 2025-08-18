Fiala chce jasné bezpečnostní garance pro Ukrajinu

Ukrajina musí dostat jasné bezpečnostní garance od USA a Evropy, konstatoval premiér Petr Fiala (ODS) po nedělní videokonferenci evropských lídrů, která předcházela dnešní schůzce v Bílém domě, kde americký prezident Donald Trump přivítá ukrajinského protějška Volodymyra Zelenského a několik vybraných evropských státníků.
Podle Fialy byla nedělní videokonference zástupců zemí koalice ochotných důležitá pro koordinaci před dnešní schůzkou v Bílém domě. "Shodli jsme se, že cílem má být co nejdříve zastavit zabíjení lidí a že naprosto zásadní pro další jednání budou jasné bezpečnostní garance Ukrajině ze strany Spojených států a Evropy," napsal premiér na sociální síti X.
Ministr zahraničí Jan Lipavský zmínil, že o víkendu komunikoval s protějšky z Velké Británie, Francie, Ukrajiny, Finska a Nizozemska. Odmítl tak slova opozičního poslance Radka Vondráčka (ANO) o údajné diplomatické izolaci Česka.
"Tak se proberte. Válka není hra. Jde o lidské životy a naši bezpečnost. Místo hájení českých zájmů papouškujete kremelskou propagandu," vzkázal šéf diplomacie poslanci prostřednictvím sítě X.
Trump dnes ve Washingtonu přivítá ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, jehož budou doprovázet vybraní lídři evropských států. Do USA dorazí britský ministerský předseda Keir Starmer, německý spolkový kancléř Friedrich Merz či francouzský prezident Emmanuel Macron.
"Ukrajinský prezident Zelenskyj může ukončit válku s Ruskem téměř okamžitě, pokud by chtěl, anebo může pokračovat v boji," prohlásil Trump v neděli na síti Truth Social. "Pamatujte, jak to začalo. Nevrátí se Obamou odevzdaný Krym (před 12 lety bez jediného výstřelu), Ukrajina nepůjde do NATO. Některé věci se nikdy nezmění," dodal.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před svým setkáním s Donaldem Trumpem uvedl, že neochota Ruska přistoupit na příměří komplikuje ukončení války. Rusko podle něj nadále odmítá četné výzvy k přerušení bojů a dosud nestanovilo, kdy zastaví zabíjení.
Zdroj: Libor Novák