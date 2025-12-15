Fiala předal Babišovi klíč od korunovačních klenotů, místo dopisu dostal osmdesátistránkový dokument

Nová vláda Andreje Babiše se sešla k prvnímu zasedání krátce po jmenování prezidentem Petrem Pavlem. Ministři koalice složené z ANO, SPD a Motoristů dorazili na Úřad vlády autobusem. Premiér Babiš po jmenování prohlásil, že kabinet bude sloužit všem občanům.
Novou vládu přivítal odstupující premiér a šéf ODS Petr Fiala. Během krátkého ceremoniálu předal Babišovi klíč od korunovačních klenotů a obsáhlou zprávu o stavu země. "Hodně štěstí. Ať se daří," popřál Fiala svému nástupci.
Osmdesátistránkový dokument shrnuje výsledky vládnutí předchozí vlády. Fiala se rozhodl nenapsat Babišovi dopis, jak to udělal Babiš jemu, ale podstatné informace mu předal osobně ve formě této zprávy. Spolu s Fialovou vládou skončil ve své funkci také poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar.
Program nového kabinetu je velmi nabitý. Ministři se ještě před Vánoci sejdou na dvou řádných zasedáních. Již v úterý se očekává jednání o odmítnutí migračního paktu Evropské unie a o systému emisních povolenek ETS 2. Na programu bude také novela stavebního zákona.
Vláda se chce zaměřit i na ceny energií a je připravena snížit regulovanou složku ceny elektřiny. Nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček uvedl, že tato složka se sníží o 15,1 procenta pro domácnosti, přičemž pro firmy a odběratele s velmi vysokým nebo vysokým napětím bude snížení ještě výraznější. Tato změna by měla platit od 1. ledna a nevyžaduje schválení Parlamentem. Premiér Babiš bude ministry postupně uvádět do jejich úřadů po celý pondělní den, až do večera.
Novou vládu tvoří hnutí ANO, SPD a uskupení Motoristé sobě. Tyto tři subjekty se na základních programových tezích shodly již 25. října a koaliční smlouvu podepsaly 3. listopadu. Ve sněmovně disponují pohodlnou většinou 108 mandátů. O důvěru hodlá nový kabinet požádat 13. ledna.
Vláda by měla mít celkem šestnáct členů, z nichž devět křesel připadne hnutí ANO, čtyři Ministeristům sobě a tři SPD. Hnutí ANO bude mít ve vládě kromě premiérského postu ještě osm zástupců, Motoristé sobě čtyři a SPD trojici ministrů. Prozatím však zůstane neobsazeno Ministerstvo životního prostředí, jehož řízením bude dočasně pověřen Petr Macinka, který je lídrem Motoristů sobě a budoucím ministrem zahraničí.
Místopředsedy nové Babišovy vlády budou Karel Havlíček a Alena Schillerová za hnutí ANO, Petr Macinka za Motoristy sobě a Jaromír Zůna, který zastupuje SPD. Po dopoledním jmenovacím ceremoniálu a složení slibu se ministři zúčastní prvního zasedání, které bude převážně technické. Během celého dne pak premiér Babiš bude ministry postupně uvádět do jejich úřadů.
V programovém prohlášení se koalice vymezuje negativně vůči Zelené dohodě pro Evropu, takzvanému Green Dealu, a odmítá zavedení emisních povolenek EU ETS2 pro domácnosti. Naopak podporuje energetický mix, který by kromě jaderné energie a obnovitelných zdrojů zahrnoval také uhlí a zemní plyn.
Související
Velká nevýhoda pro členy vlády za SPD a Motoristy. Jen aklimatizovat se na ministerstvu trvá téměř rok, říká politolog
Česko má novou vládu ANO, Motoristů a SPD
Vláda ČR , Andrej Babiš , Petr Fiala (ODS)
Aktuálně se děje
před 11 minutami
Fiala předal Babišovi klíč od korunovačních klenotů, místo dopisu dostal osmdesátistránkový dokument
před 57 minutami
Na Ministerstvu životního prostředí zasahuje policie. Na budovu vylezli aktivisté
před 1 hodinou
Velká nevýhoda pro členy vlády za SPD a Motoristy. Jen aklimatizovat se na ministerstvu trvá téměř rok, říká politolog
před 1 hodinou
Česko má novou vládu ANO, Motoristů a SPD
před 2 hodinami
Režiséra Reinera a jeho manželku zavraždili. Podezřelým má být syn
před 2 hodinami
Otec a syn při útoku zabili 15 lidí. Austrálie zavede přísnější zákony o zbraních
před 4 hodinami
Inverzní charakter počasí přinesou i další dny, vyplývá z předpovědi
včera
Karel III. a Camilla ukázali na fotku z Říma. Vánoční pohlednice vznikla i letos
včera
Hledání nového trenéra národního týmu se komplikuje. FAČR dala Slavia s Trpišovským košem
včera
Důchody v příštím roce. Úřad shrnul, co bude od ledna jinak
včera
Turka se jmenování vlády netýká, podstoupí zákrok v nemocnici
včera
Piráty čeká celostátní fórum. Hřib by měl být potvrzen jako předseda
včera
Ztracenému chlapci šlo nejspíš o život. Policie předpokládá, že byl unesen
včera
Jak Zelenskyj šikovně ukázal Západu, jakým problémem je konání voleb ve válce
včera
Skvělá zpráva od policistů. Pohřešovaný dvanáctiletý chlapec se konečně našel
včera
Akt antisemitismu otřásl Austrálií. Pro násilí u nás není místo, řekl Albanese
včera
Maláčová definitivně skončila v čele SOCDEM. Novým předsedou je Nedvěd
včera
Babiš i Fiala odsoudili teroristický útok v australském Sydney
Aktualizováno včera
Útok na populární pláži v Sydney: Dva útočníci zastřelili několik lidí
včera
Babiš pod palbou. Rakušan ho přirovnal k Orbánovi, kritizoval i Hřib
Nově jmenovaný premiér Andrej Babiš (ANO) se slovy k financování Ukrajiny dostal pod palbu kritiků z řad sněmovní opozice. Končící ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ho přirovnal k maďarskému předsedovi vlády Viktoru Orbánovi. Podle Zdeňka Hřiba (Piráti) zpochybnil Babiš postavení Česka jako spolehlivého partnera.
Zdroj: Jan Hrabě