Fiala předal Babišovi klíč od korunovačních klenotů, místo dopisu dostal osmdesátistránkový dokument

Libor Novák

15. prosince 2025 10:55

Andrej Babiš a Petr Fiala
Andrej Babiš a Petr Fiala Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Nová vláda Andreje Babiše se sešla k prvnímu zasedání krátce po jmenování prezidentem Petrem Pavlem. Ministři koalice složené z ANO, SPD a Motoristů dorazili na Úřad vlády autobusem. Premiér Babiš po jmenování prohlásil, že kabinet bude sloužit všem občanům.

Novou vládu přivítal odstupující premiér a šéf ODS Petr Fiala. Během krátkého ceremoniálu předal Babišovi klíč od korunovačních klenotů a obsáhlou zprávu o stavu země. "Hodně štěstí. Ať se daří," popřál Fiala svému nástupci.

Osmdesátistránkový dokument shrnuje výsledky vládnutí předchozí vlády. Fiala se rozhodl nenapsat Babišovi dopis, jak to udělal Babiš jemu, ale podstatné informace mu předal osobně ve formě této zprávy. Spolu s Fialovou vládou skončil ve své funkci také poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar.

Program nového kabinetu je velmi nabitý. Ministři se ještě před Vánoci sejdou na dvou řádných zasedáních. Již v úterý se očekává jednání o odmítnutí migračního paktu Evropské unie a o systému emisních povolenek ETS 2. Na programu bude také novela stavebního zákona.

Vláda se chce zaměřit i na ceny energií a je připravena snížit regulovanou složku ceny elektřiny. Nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček uvedl, že tato složka se sníží o 15,1 procenta pro domácnosti, přičemž pro firmy a odběratele s velmi vysokým nebo vysokým napětím bude snížení ještě výraznější. Tato změna by měla platit od 1. ledna a nevyžaduje schválení Parlamentem. Premiér Babiš bude ministry postupně uvádět do jejich úřadů po celý pondělní den, až do večera.

Novou vládu tvoří hnutí ANO, SPD a uskupení Motoristé sobě. Tyto tři subjekty se na základních programových tezích shodly již 25. října a koaliční smlouvu podepsaly 3. listopadu. Ve sněmovně disponují pohodlnou většinou 108 mandátů. O důvěru hodlá nový kabinet požádat 13. ledna.

Vláda by měla mít celkem šestnáct členů, z nichž devět křesel připadne hnutí ANO, čtyři Ministeristům sobě a tři SPD. Hnutí ANO bude mít ve vládě kromě premiérského postu ještě osm zástupců, Motoristé sobě čtyři a SPD trojici ministrů. Prozatím však zůstane neobsazeno Ministerstvo životního prostředí, jehož řízením bude dočasně pověřen Petr Macinka, který je lídrem Motoristů sobě a budoucím ministrem zahraničí.

Místopředsedy nové Babišovy vlády budou Karel Havlíček a Alena Schillerová za hnutí ANO, Petr Macinka za Motoristy sobě a Jaromír Zůna, který zastupuje SPD. Po dopoledním jmenovacím ceremoniálu a složení slibu se ministři zúčastní prvního zasedání, které bude převážně technické. Během celého dne pak premiér Babiš bude ministry postupně uvádět do jejich úřadů.

V programovém prohlášení se koalice vymezuje negativně vůči Zelené dohodě pro Evropu, takzvanému Green Dealu, a odmítá zavedení emisních povolenek EU ETS2 pro domácnosti. Naopak podporuje energetický mix, který by kromě jaderné energie a obnovitelných zdrojů zahrnoval také uhlí a zemní plyn.

před 57 minutami

Na Ministerstvu životního prostředí zasahuje policie. Na budovu vylezli aktivisté

Související

Prezident Petr Pavel jmenoval Andreje Babiše předsedou vlády (foto: Tomáš Fongus) Rozhovor

Velká nevýhoda pro členy vlády za SPD a Motoristy. Jen aklimatizovat se na ministerstvu trvá téměř rok, říká politolog

Politolog David Jágr z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy zhodnotil předpokládanou podobu třetí vlády Andreje Babiše. Podle něj je důležité, že ve vládě zasednou ministři za ANO se zkušeností s exekutivy. „Jen aklimatizovat se na ministerstvu trvá téměř rok. Vládní zkušenosti jsou zkrátka neocenitelné,“ řekl Jágr. Vliv na vládnutí bude samozřejmě mít i SPD a Motoristé sobě, Babiš je ale podle politologa „natolik dominantní politickou a ekonomickou silou v naší zemi, že se bez jeho svolení nevymění ani žárovka na Úřadu vlády“.
Prezident Petr Pavel jmenoval Andreje Babiše předsedou vlády (foto: Tomáš Fongus)

Česko má novou vládu ANO, Motoristů a SPD

Prezident Petr Pavel v pondělí na Pražském hradě jmenoval vládu premiéra Andreje Babiše. Tato koaliční vláda, která se stane v pořadí třetím kabinetem pod Babišovým vedením, nahradí současnou vládu Petra Fialy, která je v demisi. Babiš byl pověřen sestavením kabinetu již koncem října a předsedou vlády byl jmenován 9. prosince.

Více souvisejících

Vláda ČR Andrej Babiš Petr Fiala (ODS)

Aktuálně se děje

před 11 minutami

před 57 minutami

před 1 hodinou

Prezident Petr Pavel jmenoval Andreje Babiše předsedou vlády (foto: Tomáš Fongus)

Velká nevýhoda pro členy vlády za SPD a Motoristy. Jen aklimatizovat se na ministerstvu trvá téměř rok, říká politolog

Politolog David Jágr z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy zhodnotil předpokládanou podobu třetí vlády Andreje Babiše. Podle něj je důležité, že ve vládě zasednou ministři za ANO se zkušeností s exekutivy. „Jen aklimatizovat se na ministerstvu trvá téměř rok. Vládní zkušenosti jsou zkrátka neocenitelné,“ řekl Jágr. Vliv na vládnutí bude samozřejmě mít i SPD a Motoristé sobě, Babiš je ale podle politologa „natolik dominantní politickou a ekonomickou silou v naší zemi, že se bez jeho svolení nevymění ani žárovka na Úřadu vlády“.

před 1 hodinou

Prezident Petr Pavel jmenoval Andreje Babiše předsedou vlády (foto: Tomáš Fongus)

Česko má novou vládu ANO, Motoristů a SPD

Prezident Petr Pavel v pondělí na Pražském hradě jmenoval vládu premiéra Andreje Babiše. Tato koaliční vláda, která se stane v pořadí třetím kabinetem pod Babišovým vedením, nahradí současnou vládu Petra Fialy, která je v demisi. Babiš byl pověřen sestavením kabinetu již koncem října a předsedou vlády byl jmenován 9. prosince.

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 4 hodinami

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Hledání nového trenéra národního týmu se komplikuje. FAČR dala Slavia s Trpišovským košem

Když se v říjnu rozhodla Fotbalová asociace ČR – nutno říct, že po řadě nepřesvědčivých výkonů české fotbalové reprezentace (se Saúdskou Arábií 1:1 či s Faerskými ostrovy 1:2) právem – rozloučit se s koučem Ivanem Haškem a nahradit ho dočasně dosavadním asistentem Jaroslavem Köstlem, počítalo se tehdy s tím, že tak asociace činí s dlouhodobou koncepcí a především náhradou, kterou už mají připravenou. I dva měsíce od tohoto momentu to však vypadá, že svaz neměl a stále nemá ani jedno. A hlavně stále nemá nového hlavního trenéra, kterým se po sobotě navíc nestane ani kouč pražské Slavie Jindřich Trpišovský. Klub se totiž definitivně rozhodl, že svého stratéga neuvolní.

včera

Ilustrační fotografie.

Důchody v příštím roce. Úřad shrnul, co bude od ledna jinak

Důchody v roce 2026 budou především vypláceny v nové výši, kterou stanoví pravidelná lednová valorizace. Schválené jsou ale i další změny, jedna se například týká předčasných důchodů. Upozornila na to Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). 

včera

Filip Turek

Turka se jmenování vlády netýká, podstoupí zákrok v nemocnici

Poslanec Filip Turek, který je podle Motoristů i nadále kandidátem na ministra, se v pondělí, kdy budou jmenováni ostatní členové vlády premiéra Andreje Babiše (ANO), podrobí menšímu zákroku. V diskuzním pořadu Partie to uvedl jeho stranický kolega Matěj Gregor (Motoristé). 

včera

včera

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Jak Zelenskyj šikovně ukázal Západu, jakým problémem je konání voleb ve válce

Ukrajinský prezident Volodymyr otevřel otázku válečných voleb a zároveň názorně ukázal Západu, proč jsou prakticky neproveditelné. Bezpečnostní garance, které podmiňují jejich konání, mohou reálně poskytnout jen ti, kdo Ukrajinu ostřelují – nikoli spojenci, kteří by se tím ocitli v přímém konfliktu s Ruskem. Vše tak odhaluje podstatu dilematu. Kyjev čelí kritice za neuspořádání hlasování, ale jakmile by k němu přistoupil, riskoval by chaos, civilní oběti i další destabilizaci země.

včera

včera

včera

včera

Andrej Babiš (ANO) a Petr Fiala (ODS)

Babiš i Fiala odsoudili teroristický útok v australském Sydney

Nového i končícího českého premiéra zasáhla zpráva o tragické střelbě v australském Sydney, kterou nepřežilo nejméně 12 lidí. Podle Andreje Babiše (ANO) došlo k odpornému a ničím neospravedlnitelnému teroristickému činu. Petr Fiala (ODS) označil útok za akt čirého zla. 

Aktualizováno včera

Australská policie zasahuje proti střelcům na Bondi Beach. (14.12.2025)

Útok na populární pláži v Sydney: Dva útočníci zastřelili několik lidí

Australská policie zasahuje při útoku na populární pláži Bondi v Sydney ve státě Nový Jižní Wales. Potvrzeno je přes 10 obětí, zraněni byli i nejméně dva strážci zákona. Útočili dva lidé. Jeden z pachatelů má být po smrti, druhého se podařilo zadržet. Policie již potvrdila, že cílem útoku byla místní židovská komunita. 

včera

Babiš pod palbou. Rakušan ho přirovnal k Orbánovi, kritizoval i Hřib

Nově jmenovaný premiér Andrej Babiš (ANO) se slovy k financování Ukrajiny dostal pod palbu kritiků z řad sněmovní opozice. Končící ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ho přirovnal k maďarskému předsedovi vlády Viktoru Orbánovi. Podle Zdeňka Hřiba (Piráti) zpochybnil Babiš postavení Česka jako spolehlivého partnera. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy