Na Ministerstvu životního prostředí zasahuje policie. Na budovu vylezli aktivisté

Libor Novák

15. prosince 2025 10:09

Greenpeace zahájil protest na budově Ministerstva životního prostředí
Greenpeace zahájil protest na budově Ministerstva životního prostředí Foto: Policie ČR

Aktivisté z organizace Greenpeace zahájili v pondělí ráno protest přímo na budově Ministerstva životního prostředí, která se nachází v pražských Vršovicích. Pro dosažení fasády využili žebříky a lana. Policie v reakci na událost potvrdila na sociální síti X, že jsou na místě a situaci řeší.

Cílem jejich akce je vyjádřit nesouhlas s tím, aby se vedení ministerstva ujala osoba nominovaná uskupením Motoristé sobě. Jejich protest tak zjevně souvisí s nedávným jmenováním nové vlády.

Podrobnosti připravujeme

před 11 minutami

Fiala předal Babišovi klíč od korunovačních klenotů, místo dopisu dostal osmdesátistránkový dokument

Filip Turek

Turek je stále kandidátem na ministra, tvrdí Motoristé

Motoristé i nadále počítají s vládním angažmá poslance Filipa Turka. Potvrdil to jeho kolega Boris Šťastný v sobotním vysílání televize Nova. Strana s Turkem počítá do čela ministerstva životního prostředí, v pondělí ale k jeho jmenování členem vlády nedojde. 
Filip Turek

S Turkem ve vládě nemá problém pouze prezident, ukázal průzkum

Nejenom prezident má problém s vládním angažmá poslance Filipa Turka (Motoristé), který by se po poslední rošádě měl stát ministrem životního prostředí, nikoliv šéfem diplomacie. Podle průzkumu nechce Turka v příští české vládě více než polovina lidí. 

Ministerstvo životního prostředí Greenpeace

