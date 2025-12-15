Aktivisté z organizace Greenpeace zahájili v pondělí ráno protest přímo na budově Ministerstva životního prostředí, která se nachází v pražských Vršovicích. Pro dosažení fasády využili žebříky a lana. Policie v reakci na událost potvrdila na sociální síti X, že jsou na místě a situaci řeší.
Související
Turek je stále kandidátem na ministra, tvrdí Motoristé
S Turkem ve vládě nemá problém pouze prezident, ukázal průzkum
Ministerstvo životního prostředí , Greenpeace
Aktuálně se děje
před 11 minutami
Fiala předal Babišovi klíč od korunovačních klenotů, místo dopisu dostal osmdesátistránkový dokument
před 57 minutami
Na Ministerstvu životního prostředí zasahuje policie. Na budovu vylezli aktivisté
před 1 hodinou
Velká nevýhoda pro členy vlády za SPD a Motoristy. Jen aklimatizovat se na ministerstvu trvá téměř rok, říká politolog
před 1 hodinou
Česko má novou vládu ANO, Motoristů a SPD
před 2 hodinami
Režiséra Reinera a jeho manželku zavraždili. Podezřelým má být syn
před 2 hodinami
Otec a syn při útoku zabili 15 lidí. Austrálie zavede přísnější zákony o zbraních
před 4 hodinami
Inverzní charakter počasí přinesou i další dny, vyplývá z předpovědi
včera
Karel III. a Camilla ukázali na fotku z Říma. Vánoční pohlednice vznikla i letos
včera
Hledání nového trenéra národního týmu se komplikuje. FAČR dala Slavia s Trpišovským košem
včera
Důchody v příštím roce. Úřad shrnul, co bude od ledna jinak
včera
Turka se jmenování vlády netýká, podstoupí zákrok v nemocnici
včera
Piráty čeká celostátní fórum. Hřib by měl být potvrzen jako předseda
včera
Ztracenému chlapci šlo nejspíš o život. Policie předpokládá, že byl unesen
včera
Jak Zelenskyj šikovně ukázal Západu, jakým problémem je konání voleb ve válce
včera
Skvělá zpráva od policistů. Pohřešovaný dvanáctiletý chlapec se konečně našel
včera
Akt antisemitismu otřásl Austrálií. Pro násilí u nás není místo, řekl Albanese
včera
Maláčová definitivně skončila v čele SOCDEM. Novým předsedou je Nedvěd
včera
Babiš i Fiala odsoudili teroristický útok v australském Sydney
Aktualizováno včera
Útok na populární pláži v Sydney: Dva útočníci zastřelili několik lidí
včera
Babiš pod palbou. Rakušan ho přirovnal k Orbánovi, kritizoval i Hřib
Nově jmenovaný premiér Andrej Babiš (ANO) se slovy k financování Ukrajiny dostal pod palbu kritiků z řad sněmovní opozice. Končící ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ho přirovnal k maďarskému předsedovi vlády Viktoru Orbánovi. Podle Zdeňka Hřiba (Piráti) zpochybnil Babiš postavení Česka jako spolehlivého partnera.
Zdroj: Jan Hrabě