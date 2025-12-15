Nepotřebujeme sto dnů hájení, budeme vládou všech občanů, prohlásil Babiš

Nově jmenovaný kabinet Andreje Babiše se sešel na prvním jednání krátce po ceremonii, kde jej prezident Petr Pavel uvedl do funkce. Premiér Babiš po jednání prohlásil, že se jeho vláda hodlá stát vládou všech občanů a zdůraznil, že nebude vyžadovat obvyklých "sto dnů hájení". Ministři za ANO, SPD a Motoristy sobě dorazili na Úřad vlády autobusem.
Bývalý premiér Petr Fiala popřál svému nástupci hodně štěstí. Babiš slíbil, že se bude snažit zlepšit život v Česku a přesvědčit i ty občany, kteří jeho koalici nevolili. Řekl, že se on a jeho tým připravovali na vládnutí čtyři roky v opozici a těší se na příležitost být transparentní. První řádné zasedání kabinetu je naplánováno na úterý a další proběhne 22. prosince.
Jedním z aktuálních témat, kterým se vláda bude zabývat, je státní rozpočet na rok 2026. Babiš uvedl, že se na úterní jednání dostaví i zodpovědní ředitelé z ministerstev. Ministři mají následně předložit nové návrhy rozpočtů kapitol, které pokryjí mandatorní výdaje.
Premiér také komentoval situaci na Ukrajině a vyjádřil naději na vyhlášení příměří k nadcházejícímu čtvrtému výročí ruské invaze, tedy 24. února. Podle Babiše je špatné, že v konfliktu umírají tisíce vojáků týdně, a každá válka je špatná. Dodal, že součástí řešení by měly být i bezpečnostní záruky pro zúčastněné strany.
Babiš se vyjádřil i k členství České republiky v Evropské unii, které je podle něj výhodné, ale Unie ztrácí konkurenceschopnost a neřeší problémy s daňovými úniky a energetikou. Uvedl, že jeho vláda, která se bude pravidelně scházet v pondělí, což je změna oproti středám Fialovy vlády, se ihned vrhne do práce.
Mezi hlavní priority, které chce kabinet řešit, patří schválení nového stavebního zákona a slíbené odmítnutí migračního paktu a systému emisních povolenek ETS2. Vláda se rovněž hodlá zabývat situací ve zdravotnictví.
Tento týden chce Babiš ve Sněmovně projednat s poslanci také témata pro jednání Evropské rady, včetně pomoci Ukrajině a rozšiřování Unie. K financování humanitární pomoci Ukrajině premiér poznamenal, že Česká republika přispívá do evropského rozpočtu 62 miliardami korun ročně, ze kterého Ukrajina dostává významné finanční prostředky.
Zmínil i probíhající dynamická jednání před evropským summitem a iniciativy, které vedou Itálie, Belgie a Bulharsko.
Související
OBRAZEM: Česko má novou vládu ANO, Motoristů a SPD
Fiala předal Babišovi klíč od korunovačních klenotů, místo dopisu dostal osmdesátistránkový dokument
Aktuálně se děje
před 46 minutami
Ministři přebírají své resorty. Schillerová chce na ministerstvu financí audit
před 1 hodinou
Nepotřebujeme sto dnů hájení, budeme vládou všech občanů, prohlásil Babiš
Aktualizováno před 1 hodinou
Na Ministerstvu životního prostředí zasahuje policie. Na budovu vylezli aktivisté
před 1 hodinou
Obětí teroristického útoku v Austrálii je i přítelkyně Čaputové
Aktualizováno před 2 hodinami
OBRAZEM: Česko má novou vládu ANO, Motoristů a SPD
před 2 hodinami
Fiala předal Babišovi klíč od korunovačních klenotů, místo dopisu dostal osmdesátistránkový dokument
před 3 hodinami
Velká nevýhoda pro členy vlády za SPD a Motoristy. Jen aklimatizovat se na ministerstvu trvá téměř rok, říká politolog
před 4 hodinami
Režiséra Reinera a jeho manželku zavraždili. Podezřelým má být syn
před 4 hodinami
Otec a syn při útoku zabili 15 lidí. Austrálie zavede přísnější zákony o zbraních
před 6 hodinami
Inverzní charakter počasí přinesou i další dny, vyplývá z předpovědi
včera
Karel III. a Camilla ukázali na fotku z Říma. Vánoční pohlednice vznikla i letos
včera
Hledání nového trenéra národního týmu se komplikuje. FAČR dala Slavia s Trpišovským košem
včera
Důchody v příštím roce. Úřad shrnul, co bude od ledna jinak
včera
Turka se jmenování vlády netýká, podstoupí zákrok v nemocnici
včera
Piráty čeká celostátní fórum. Hřib by měl být potvrzen jako předseda
včera
Ztracenému chlapci šlo nejspíš o život. Policie předpokládá, že byl unesen
včera
Jak Zelenskyj šikovně ukázal Západu, jakým problémem je konání voleb ve válce
včera
Skvělá zpráva od policistů. Pohřešovaný dvanáctiletý chlapec se konečně našel
včera
Akt antisemitismu otřásl Austrálií. Pro násilí u nás není místo, řekl Albanese
včera
Maláčová definitivně skončila v čele SOCDEM. Novým předsedou je Nedvěd
Sociální demokraté si zvolili nového předsedu, který v čele nahradil Janu Maláčovou. Někdejší ministryně dala funkci k dispozici po volebním neúspěchu hnutí Stačilo, z politiky pro tuto chvíli odchází. Jejím nástupcem se stal dosavadní místopředseda strany Jiří Nedvěd.
Zdroj: Jan Hrabě