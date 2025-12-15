Nepotřebujeme sto dnů hájení, budeme vládou všech občanů, prohlásil Babiš

Libor Novák

15. prosince 2025 11:55

Nová Babišova vláda na první tiskové konferenci. (15.12.2025)
Nová Babišova vláda na první tiskové konferenci. (15.12.2025) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Nově jmenovaný kabinet Andreje Babiše se sešel na prvním jednání krátce po ceremonii, kde jej prezident Petr Pavel uvedl do funkce. Premiér Babiš po jednání prohlásil, že se jeho vláda hodlá stát vládou všech občanů a zdůraznil, že nebude vyžadovat obvyklých "sto dnů hájení". Ministři za ANO, SPD a Motoristy sobě dorazili na Úřad vlády autobusem.

Bývalý premiér Petr Fiala popřál svému nástupci hodně štěstí. Babiš slíbil, že se bude snažit zlepšit život v Česku a přesvědčit i ty občany, kteří jeho koalici nevolili. Řekl, že se on a jeho tým připravovali na vládnutí čtyři roky v opozici a těší se na příležitost být transparentní. První řádné zasedání kabinetu je naplánováno na úterý a další proběhne 22. prosince.

Jedním z aktuálních témat, kterým se vláda bude zabývat, je státní rozpočet na rok 2026. Babiš uvedl, že se na úterní jednání dostaví i zodpovědní ředitelé z ministerstev. Ministři mají následně předložit nové návrhy rozpočtů kapitol, které pokryjí mandatorní výdaje.

Premiér také komentoval situaci na Ukrajině a vyjádřil naději na vyhlášení příměří k nadcházejícímu čtvrtému výročí ruské invaze, tedy 24. února. Podle Babiše je špatné, že v konfliktu umírají tisíce vojáků týdně, a každá válka je špatná. Dodal, že součástí řešení by měly být i bezpečnostní záruky pro zúčastněné strany.

Babiš se vyjádřil i k členství České republiky v Evropské unii, které je podle něj výhodné, ale Unie ztrácí konkurenceschopnost a neřeší problémy s daňovými úniky a energetikou. Uvedl, že jeho vláda, která se bude pravidelně scházet v pondělí, což je změna oproti středám Fialovy vlády, se ihned vrhne do práce.

Mezi hlavní priority, které chce kabinet řešit, patří schválení nového stavebního zákona a slíbené odmítnutí migračního paktu a systému emisních povolenek ETS2. Vláda se rovněž hodlá zabývat situací ve zdravotnictví.

Tento týden chce Babiš ve Sněmovně projednat s poslanci také témata pro jednání Evropské rady, včetně pomoci Ukrajině a rozšiřování Unie. K financování humanitární pomoci Ukrajině premiér poznamenal, že Česká republika přispívá do evropského rozpočtu 62 miliardami korun ročně, ze kterého Ukrajina dostává významné finanční prostředky.

Zmínil i probíhající dynamická jednání před evropským summitem a iniciativy, které vedou Itálie, Belgie a Bulharsko.

Nová Babišova vláda poprvé zasedala. (15.12.2025)

OBRAZEM: Česko má novou vládu ANO, Motoristů a SPD

Prezident Petr Pavel v pondělí na Pražském hradě jmenoval vládu premiéra Andreje Babiše. Tato koaliční vláda, která se stane v pořadí třetím kabinetem pod Babišovým vedením, nahradí současnou vládu Petra Fialy, která je v demisi. Babiš byl pověřen sestavením kabinetu již koncem října a předsedou vlády byl jmenován 9. prosince.

