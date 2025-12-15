Česko má novou vládu ANO, Motoristů a SPD

Prezident Petr Pavel v pondělí na Pražském hradě jmenoval vládu premiéra Andreje Babiše. Tato koaliční vláda, která se stane v pořadí třetím kabinetem pod Babišovým vedením, nahradí současnou vládu Petra Fialy, která je v demisi. Babiš byl pověřen sestavením kabinetu již koncem října a předsedou vlády byl jmenován 9. prosince.
Novou vládu tvoří nominanti hnutí ANO, SPD a uskupení Motoristé sobě. Tyto tři subjekty se na základních programových tezích shodly již 25. října a koaliční smlouvu podepsaly 3. listopadu. Ve sněmovně disponují pohodlnou většinou 108 mandátů. O důvěru hodlá nový kabinet požádat 13. ledna.
Vláda by měla mít celkem šestnáct členů, z nichž devět křesel připadne hnutí ANO, čtyři Ministeristům sobě a tři SPD. Hnutí ANO bude mít ve vládě kromě premiérského postu ještě osm zástupců, Motoristé sobě čtyři a SPD trojici ministrů. Prozatím však zůstane neobsazeno Ministerstvo životního prostředí, jehož řízením bude dočasně pověřen Petr Macinka, který je lídrem Motoristů sobě a budoucím ministrem zahraničí.
Místopředsedy nové Babišovy vlády budou Karel Havlíček a Alena Schillerová za hnutí ANO, Petr Macinka za Motoristy sobě a Jaromír Zůna, který zastupuje SPD. Po dopoledním jmenovacím ceremoniálu a složení slibu se ministři zúčastní prvního zasedání, které bude převážně technické. Během celého dne pak premiér Babiš bude ministry postupně uvádět do jejich úřadů.
V programovém prohlášení se koalice vymezuje negativně vůči Zelené dohodě pro Evropu, takzvanému Green Dealu, a odmítá zavedení emisních povolenek EU ETS2 pro domácnosti. Naopak podporuje energetický mix, který by kromě jaderné energie a obnovitelných zdrojů zahrnoval také uhlí a zemní plyn.
Prezident Pavel již dříve uvedl, že jmenováním Babiše byla naplněna vůle voličů. Zároveň však Babišovi důrazně připomněl nutnost finalizovat řešení jeho střetu zájmů, i když ocenil, že premiér již dříve dodržel dohodu a veřejně oznámil svůj plán postupu.
Pavel upozornil novou vládu na komplexní ekonomickou a bezpečnostní situaci a na napjaté mezinárodní vztahy. Zdůraznil, že vláda bude muset přijmout řadu opatření, která nebudou veřejností přijímána s nadšením, a která budou vyžadovat nejen jasnou vizi, ale také odvahu a nezpochybnitelnou oddanost vazbám v NATO a EU.
Premiérem za ANO je předseda Andrej Babiš. Do klíčových ekonomických resortů se vrací Karel Havlíček jako ministr průmyslu a obchodu a Alena Schillerová jako ministryně financí. Dále se na ministerstvo vnitra vrací Lubomír Metnar.
Jeroným Tejc povede ministerstvo spravedlnosti a Adam Vojtěch se stává ministrem zdravotnictví. Hnutí pověřilo Roberta Plagu vedením ministerstva školství, Aleše Juchelku poslalo na post ministra práce a sociálních věcí a Zuzanu Schwarz Bařtipánovou na ministerstvo pro místní rozvoj.
Strana SPD do vlády poslala tři nestranické odborníky. Jsou jimi Jaromír Zůna jako ministr obrany, Ivan Bednárik coby ministr dopravy a Martin Šebestyán obsadil post ministra zemědělství.
Koaliční partner Motoristé navrhli do vlády celkem čtyři jména. Petr Macinka se stal ministrem zahraničí a dokud se nevyřeší kauza Filipa Turka, povede i ministerstvo životního prostředí. Oto Klempíř se stává ministrem kultury a Boris Šťastný obsadil nově vytvořený post ministra sportu, zdraví a prevence.
