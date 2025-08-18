Zemřel Terence Stamp (†87), britský herec s nominací na Oscara

Terence Stamp
Světovou filmovou scénou otřásla smutná zpráva. Ve věku 87 let zemřel britský herec Terence Stamp, jenž si jednou vysloužil i nominaci na Oscara. Proslavil se také rolí Generála Zoda ve filmu Superman. 

O Stampově úmrtí informovala hercova rodina, uvedla americká stanice CNN

Londýnský rodák se narodil do rodiny se čtyřmi sourozenci, přičemž například jeho bratr Chris se pohyboval na hudební scéně, například jako manažer slavné kapely The Who. Stamp po studiích pracoval v reklamních agenturách, ale toužil se stát hercem, což se mu nakonec povedlo. 

V roce 1963 byl nominován na Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Billy Budd. Proslavil se jako představitel Generála Zoda, padoucha z planety Krypton, ve filmech Superman a Superman 2. 

Stamp byl známý také svými románky se slavnými ženami, šlo například o hereckou kolegyni Brigitte Bardotovou a supermodelku Jean Shrimptonovou. Oženil se až v roce 2002 s tehdy devětadvacetiletou Elizabeth. O šest let později se dvojice rozvedla. 

