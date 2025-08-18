ANO je na cestě k volebnímu triumfu. Posilují Piráti, Motoristé jsou těsně pod hranou

Téměř třetina voličů by dala hlas opozičnímu hnutí ANO, které by podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News vyhrálo sněmovní volby. Do Poslanecké sněmovny by se dostalo celkem šest kandidujících subjektů. Těsně pod hranou zůstávají Motoristé.
Podpora ANO se setrvale drží kolem 30 procent, aktuálně činí 32,5 procenta. Na druhém místě se umístila koalice Spolu tvořená občanskými demokraty, lidovci a TOP 09. Trojice stran má společně 20,1 procenta.
Dvouciferného výsledku dosahují ještě další dva kandidující subjekty. Třetí se umístila SPD (s podporou PRO, Svobodných či Trikolory) s 12,1 procenta. Čtvrté místo obsadilo vládní hnutí Starostové a nezávislí, jemuž vyjádřilo podporu 10,8 procenta oslovených.
Posilují Piráti, jimž by dalo svůj hlas 9,2 procenta respondentů. Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí Stačilo, na jehož kandidátkách jsou zástupci komunistů či sociálních demokratů, se ziskem 7,1 procenta. Těsně pod pětiprocentní hranicí nutnou pro zisk mandátů jsou Motoristé (4,7 %).
Česko již zná termín podzimních sněmovních voleb. Prezident Petr Pavel jej stanovil na pátek 3. a sobotu 4. října. Naposledy se konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.
