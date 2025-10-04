Volby ovládlo hnutí ANO. Zvažuje koalici s Motoristy, většinu ve Sněmovně ale nesestaví

Volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo s jasnou převahou hnutí ANO. Ovládlo všechny kraje kromě Prahy a získalo více než 34 procent hlasů, což mu zaručuje 80 křesel ve Sněmovně. Na druhém místě se umístila koalice Spolu, která zabodovala pouze v Praze. Se ziskem více než 23 procent hlasů má nárok na 52 křesel.
Třetí Starostové získali ve volbách přes 11 procent hlasů a 22 křesel v nové Sněmovně. Piráti se ziskem necelých 9 procent hlasů získají 18 křesel a SPD přisuzuje necelých 8 procent 15 křesel. Šestici úspěšných stran uzavírají Motoristé, kteří se ziskem necelých 7 procent hlasů získají svých prvních 13 křesel. Komunistické uskupení Stačilo! se do Sněmovny nedostalo.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš na tiskové konferenci vyzdvihl práci celého hnutí a poděkoval za hlasy voličů. Do práce se chce pustit hned, koaliční jednání povede s SPD a Motoristy sobě. Chce jednobarevnou vládu, možná právě s Motoristy, ideálně za pouhé podpory SPD bez jeho účasti ve vládě.
„Hnutí ANO dosáhlo historického výsledku, uvidíme, jak to dopadne. Máme skvělá čísla, máme nejlepší čísla v historii voleb do parlamentu,“ uvedl. Zřetelně přejal rétoriku amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Byla to obrovská jízda, díky moc a děkuju našemu PR týmu. To načasování, vážení, bylo neuvěřitelné, protože za posledních sedm dní jsme měli 47 milionů shlédnutí a stovky tisíc lajků.“
„Jedině hnutí ANO má jasnou představu o budoucnosti naší země,“ pokračoval Babiš. Dodal, že „ví, kde na to vezmeme peníze“. „Byla skvělá mobilizace, pracovali jsme až do poslední chvíle,“ uvedl zřejmě budoucí premiér. „My vás nikdy nezradíme, historicky jsme svůj program vždy plnili. Chceme, aby Česká republika byla nejlepší země v Evropské unii.“
Podle něj je tak suverénní vítězství úspěch nečekaný. „Každého půl roku budeme veřejně skládat účty. Pro mě je to absolutní vrchol mé politické kariéry. Nevěřil jsem tomu, myslel jsem, že dostaneme třicet procent,“ uzavřel svůj proslov.
Babiš následně odpovídal na dotazy ohledně potenciální vládní koalice. „Těším se na schůzku s panem prezidentem … Určitě budeme jednat s SPD a Motoristy a budeme usilovat o jednobarevnou vládu, kterou by řídilo hnutí ANO,“ shrnul. Následně poznamenal, že svůj střet zájmů vyřeší v souladu s českými zákony. „Poradíme se ohledně parlamentu a jak budeme vyjednávat, určitě se to dozvíte brzo. Dneska budeme slavit,“ oznámil. Není jasné, jestli koaliční jednání budou dnes.
Zmínka byla i o potenciální spolupráci se Spolu, STAN nebo Piráty. „S pětikoalicí nebudeme vládnout. Nechápu, že mají tolik hlasů, nechápu, kdo je volil, je to neuvěřitelné. Oni zradili vlastní voliče, nebudeme s nimi jednat, budeme určitě jednat s SPD a Motoristy,“ zdůraznil.
Nehodlá pokračovat v muniční iniciativě v současné podobě. „Pokud někdo vydělá 30 miliard na úkor Ukrajiny a na válce, tak nám se to nelíbí. Určitě to budeme řešit. Nemám problém to řešit s prezidentem Zelenským. Musíme to udělat transparentní. Doufáme, že to pan Trump ukončí, samozřejmě za účasti lídrů zemí NATO,“ shrnul.
„Budeme pokračovat v protivzdušné obraně, de facto takový evropský Patriot. Vidíme, jak Evropa je bezradná proti dronům. Tahle vláda odsunula náš program proti dronům o osm let. Budeme dělat stejné věci, jako jsme dělali předtím,“ doplnil.
Premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci ve štábu koalice Spolu přiznal její porážku a poblahopřál vítěznému Andreji Babišovi (ANO). Zároveň ho ale i varoval. Lídr trojkoalice nehodlá rezignovat na boj s populismem a extremismem. Fiala nicméně nechtěl předjímat, zda vůbec bude pokračovat v čele ODS.
Přišel i s menší analýzou toho, proč se Spolu tentokrát ve spojení se Starosty a nezávislými a Piráty nepovedlo získat dostatek mandátů, aby trojice subjektů mohla uvažovat o sestavení vlády. „Zvládli jsme největší bezpečnostní krizi za dlouhá léta a museli jsme udělat řadu nepopulárních kroků,“ vysvětlil premiér, s čím se jeho kabinet musel v uplynulých čtyřech letech popasovat.
První novinářské dotazy se po volebním neúspěchu vcelku logicky týkaly pokračování Fialy v čele ODS. Reakcí byla slova, že se poradí se stranickými kolegy a následně bude veřejnost informovat. „Chtěli jsme být první, skončili jsme druzí. Úspěch to není. Dnes žádné rozhodnutí činit nebudu,“ doplnil lídra místopředseda strany Zbyněk Stanjura, jenž také čelil otázce ohledně své budoucnosti.
Fiala dal nicméně hlasitě najevo, že i kdyby ve vrcholné politice skončil, mlčet nebude. „Nevzdám boj s populismem a extremismem, nevzdám boj o osud této země. Ať se nikdo netěší na to, že bych byl rezignovaný. Budu dál bojovat za to, aby naše země byla demokratická a svobodná,“ vzkázal.
Filip Turek potvrdil, že jeho mandát europoslance převezme Antonín Staněk, bývalý ministr kultury, tehdy za ČSSD. Staněk kandidoval v letošních volbách jako jednička na olomoucké kandidátce hnutí Přísaha.
Motoristé oznámili, že jsou v kontaktu s vítězným hnutím ANO. Podle předsedy strany Petra Macinky by jednání o budoucí spolupráci mohla začít už dnes večer. Kontakt se stranou SPD nechávají na hnutí ANO. Potvrdili však, že od předsedy SPD Tomia Okamury obdrželi gratulaci k volebnímu výsledku
Lídr pražské kandidátky Motoristů Boris Šťastný vyzval vládu Petra Fialy, aby se nepouštěla do dalších závazků.
Česká pirátská strana slaví. Ačkoliv ve volbách nevyhrála a do vlády se zřejmě znova nepodívá, podle předsedy Zdeňka Hřiba je úspěchem porážka SPD a uskupení Stačilo!
Zdeněk Hřib uvedl, že volební výsledek Pirátů odpovídá zhruba sedmnácti poslaneckým mandátům. Připomněl, že starší průzkumy přitom Pirátům předpovídaly pouhých pět procent hlasů.
Mezi hlavní priority strany zařadil modernizaci státu a řešení otázky dostupného bydlení. Předseda Pirátů rovněž odmítl koalici s ANO, SPD a Motoristi sobě. Dodal, že se pokusí program Pirátů prosazovat i z opozice.
Související
Online Volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO
OBRAZEM: Motoristé chtějí jednat s ANO, Turek nevylučuje spolupráci s SPD
volby do Poslanecké sněmovny 2025 , volby , hnutí ANO , Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) , Starostové a nezávislí (STAN) , Svoboda a přímá demokracie (SPD) , Česká pirátská strana
Aktuálně se děje
Aktualizováno před 10 minutami
Online Volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO
před 42 minutami
Volby ovládlo hnutí ANO. Zvažuje koalici s Motoristy, většinu ve Sněmovně ale nesestaví
Aktualizováno před 47 minutami
OBRAZEM: Motoristé chtějí jednat s ANO, Turek nevylučuje spolupráci s SPD
před 52 minutami
„Rezignovaný nebudu.“ Fiala poblahopřál vítězi Babišovi, ale zároveň ho varoval
před 1 hodinou
Babiš: Chceme jednobarevnou vládu, spolupráci s pětikoalicí razantně odmítl. Střet zájmů vyřeším v souladu s českými zákony, řekl
před 1 hodinou
Divoké teorie ožívají. Babiš to na nás může zkusit, zní ze štábu Spolu
před 1 hodinou
OBRAZEM: Stačilo! je moje hnutí, prohlásil Zeman. Do Sněmovny se nedostalo
před 2 hodinami
OBRAZEM: Pirátská strana slaví porážku SPD
před 3 hodinami
GRAF: Do Sněmovny se dostane šest stran. Jaké jsou možné povolební koalice?
před 3 hodinami
ANO podle Havlíčka může budovat vládu s Motoristy. Prakticky neodvratný neúspěch komunistů označil za překvapivý
před 3 hodinami
GRAF: 90 procent sečtených hlasů ukazuje na výhru ANO
před 3 hodinami
OBRAZEM: Starostové si zachovávají optimismus. Zisk nad 10 procent berou za úspěch
před 3 hodinami
Rakušana těší průběžná třetí pozice. Nebyli jsme sobci, zhodnotil kampaň Starostů
před 3 hodinami
GRAF: Sečteny tři čtvrtiny hlasů. Komunisté přiznali prohru, ANO o vládě nechce spekulovat
před 4 hodinami
Jak probíhá sčítání hlasů?
před 4 hodinami
GRAF: Sečtena polovina hlasů. Stačilo! se před novináři schovává, ANO se chystá slavit
před 4 hodinami
OBRAZEM: V ANO zatím panuje klid, hnutí očekává jasné vítězství
před 5 hodinami
GRAF: Sečteno 10 procent hlasů. ANO zatím vede, komunisté ve Sněmovně nejsou
před 7 hodinami
Volby v průběhu času: Jak Češi hlasovali během uplynulých třiceti let?
před 7 hodinami
Merz a Macron varují: Evropská demokracie čelí největším útokům od dob studené války
Německý kancléř Friedrich Merz a francouzský prezident Emmanuel Macron společně varovali, že Evropa se musí naléhavě posílit, aby se ubránila „ose“ autokratických států. Podle Merze je liberální demokracie napadána s větší agresivitou než kdykoli od dob studené války. Oba lídři pronesli svá slova na akci u příležitosti 35. výročí znovusjednocení Německa.
Zdroj: Libor Novák