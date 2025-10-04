Volby ovládlo hnutí ANO. Zvažuje koalici s Motoristy, většinu ve Sněmovně ale nesestaví

Volební štáb ANO
Volební štáb ANO

Volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo s jasnou převahou hnutí ANO. Ovládlo všechny kraje kromě Prahy a získalo více než 34 procent hlasů, což mu zaručuje 80 křesel ve Sněmovně. Na druhém místě se umístila koalice Spolu, která zabodovala pouze v Praze. Se ziskem více než 23 procent hlasů má nárok na 52 křesel.

Třetí Starostové získali ve volbách přes 11 procent hlasů a 22 křesel v nové Sněmovně. Piráti se ziskem necelých 9 procent hlasů získají 18 křesel a SPD přisuzuje necelých 8 procent 15 křesel. Šestici úspěšných stran uzavírají Motoristé, kteří se ziskem necelých 7 procent hlasů získají svých prvních 13 křesel. Komunistické uskupení Stačilo! se do Sněmovny nedostalo.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš na tiskové konferenci vyzdvihl práci celého hnutí a poděkoval za hlasy voličů. Do práce se chce pustit hned, koaliční jednání povede s SPD a Motoristy sobě. Chce jednobarevnou vládu, možná právě s Motoristy, ideálně za pouhé podpory SPD bez jeho účasti ve vládě.

„Hnutí ANO dosáhlo historického výsledku, uvidíme, jak to dopadne. Máme skvělá čísla, máme nejlepší čísla v historii voleb do parlamentu,“ uvedl. Zřetelně přejal rétoriku amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Byla to obrovská jízda, díky moc a děkuju našemu PR týmu. To načasování, vážení, bylo neuvěřitelné, protože za posledních sedm dní jsme měli 47 milionů shlédnutí a stovky tisíc lajků.“

„Jedině hnutí ANO má jasnou představu o budoucnosti naší země,“ pokračoval Babiš. Dodal, že „ví, kde na to vezmeme peníze“. „Byla skvělá mobilizace, pracovali jsme až do poslední chvíle,“ uvedl zřejmě budoucí premiér. „My vás nikdy nezradíme, historicky jsme svůj program vždy plnili. Chceme, aby Česká republika byla nejlepší země v Evropské unii.“

Podle něj je tak suverénní vítězství úspěch nečekaný. „Každého půl roku budeme veřejně skládat účty. Pro mě je to absolutní vrchol mé politické kariéry. Nevěřil jsem tomu, myslel jsem, že dostaneme třicet procent,“ uzavřel svůj proslov.

Babiš následně odpovídal na dotazy ohledně potenciální vládní koalice. „Těším se na schůzku s panem prezidentem … Určitě budeme jednat s SPD a Motoristy a budeme usilovat o jednobarevnou vládu, kterou by řídilo hnutí ANO,“ shrnul. Následně poznamenal, že svůj střet zájmů vyřeší v souladu s českými zákony. „Poradíme se ohledně parlamentu a jak budeme vyjednávat, určitě se to dozvíte brzo. Dneska budeme slavit,“ oznámil. Není jasné, jestli koaliční jednání budou dnes.

Zmínka byla i o potenciální spolupráci se Spolu, STAN nebo Piráty. „S pětikoalicí nebudeme vládnout. Nechápu, že mají tolik hlasů, nechápu, kdo je volil, je to neuvěřitelné. Oni zradili vlastní voliče, nebudeme s nimi jednat, budeme určitě jednat s SPD a Motoristy,“ zdůraznil.

Nehodlá pokračovat v muniční iniciativě v současné podobě. „Pokud někdo vydělá 30 miliard na úkor Ukrajiny a na válce, tak nám se to nelíbí. Určitě to budeme řešit. Nemám problém to řešit s prezidentem Zelenským. Musíme to udělat transparentní. Doufáme, že to pan Trump ukončí, samozřejmě za účasti lídrů zemí NATO,“ shrnul.

„Budeme pokračovat v protivzdušné obraně, de facto takový evropský Patriot. Vidíme, jak Evropa je bezradná proti dronům. Tahle vláda odsunula náš program proti dronům o osm let. Budeme dělat stejné věci, jako jsme dělali předtím,“ doplnil.

Premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci ve štábu koalice Spolu přiznal její porážku a poblahopřál vítěznému Andreji Babišovi (ANO). Zároveň ho ale i varoval. Lídr trojkoalice nehodlá rezignovat na boj s populismem a extremismem. Fiala nicméně nechtěl předjímat, zda vůbec bude pokračovat v čele ODS. 

Přišel i s menší analýzou toho, proč se Spolu tentokrát ve spojení se Starosty a nezávislými a Piráty nepovedlo získat dostatek mandátů, aby trojice subjektů mohla uvažovat o sestavení vlády. „Zvládli jsme největší bezpečnostní krizi za dlouhá léta a museli jsme udělat řadu nepopulárních kroků,“ vysvětlil premiér, s čím se jeho kabinet musel v uplynulých čtyřech letech popasovat.

První novinářské dotazy se po volebním neúspěchu vcelku logicky týkaly pokračování Fialy v čele ODS. Reakcí byla slova, že se poradí se stranickými kolegy a následně bude veřejnost informovat. „Chtěli jsme být první, skončili jsme druzí. Úspěch to není. Dnes žádné rozhodnutí činit nebudu,“ doplnil lídra místopředseda strany Zbyněk Stanjura, jenž také čelil otázce ohledně své budoucnosti.

Fiala dal nicméně hlasitě najevo, že i kdyby ve vrcholné politice skončil, mlčet nebude. „Nevzdám boj s populismem a extremismem, nevzdám boj o osud této země. Ať se nikdo netěší na to, že bych byl rezignovaný. Budu dál bojovat za to, aby naše země byla demokratická a svobodná,“ vzkázal.

Filip Turek potvrdil, že jeho mandát europoslance převezme Antonín Staněk, bývalý ministr kultury, tehdy za ČSSD. Staněk kandidoval v letošních volbách jako jednička na olomoucké kandidátce hnutí Přísaha.

Motoristé oznámili, že jsou v kontaktu s vítězným hnutím ANO. Podle předsedy strany Petra Macinky by jednání o budoucí spolupráci mohla začít už dnes večer. Kontakt se stranou SPD nechávají na hnutí ANO. Potvrdili však, že od předsedy SPD Tomia Okamury obdrželi gratulaci k volebnímu výsledku

Lídr pražské kandidátky Motoristů Boris Šťastný vyzval vládu Petra Fialy, aby se nepouštěla do dalších závazků.

Česká pirátská strana slaví. Ačkoliv ve volbách nevyhrála a do vlády se zřejmě znova nepodívá, podle předsedy Zdeňka Hřiba je úspěchem porážka SPD a uskupení Stačilo!

Zdeněk Hřib uvedl, že volební výsledek Pirátů odpovídá zhruba sedmnácti poslaneckým mandátům. Připomněl, že starší průzkumy přitom Pirátům předpovídaly pouhých pět procent hlasů.

Mezi hlavní priority strany zařadil modernizaci státu a řešení otázky dostupného bydlení. Předseda Pirátů rovněž odmítl koalici s ANO, SPD a Motoristi sobě. Dodal, že se pokusí program Pirátů prosazovat i z opozice.

OBRAZEM: Motoristé chtějí jednat s ANO, Turek nevylučuje spolupráci s SPD

Motoristé sobě se po svém úspěchu ve volbách do Poslanecké sněmovny chystají na první jednání s vítězným hnutím ANO. Předseda hnutí Petr Macinka potvrdil, že setkání s vítězem voleb je „asi nic překvapivého“ a mělo by proběhnout ještě dnes. K případné spolupráci s SPD se Macinka přímo nevyjádřil, ale uvedl, že hnutí ANO je nyní na tahu. Zmínil také, že obdržel blahopřání od Tomia Okamury.

OBRAZEM: Motoristé chtějí jednat s ANO, Turek nevylučuje spolupráci s SPD

Motoristé sobě se po svém úspěchu ve volbách do Poslanecké sněmovny chystají na první jednání s vítězným hnutím ANO. Předseda hnutí Petr Macinka potvrdil, že setkání s vítězem voleb je „asi nic překvapivého“ a mělo by proběhnout ještě dnes. K případné spolupráci s SPD se Macinka přímo nevyjádřil, ale uvedl, že hnutí ANO je nyní na tahu. Zmínil také, že obdržel blahopřání od Tomia Okamury.

Andrej Babiš odevzdal hlas ve sněmovních volbách. (3.10.2025)

Babiš: Chceme jednobarevnou vládu, spolupráci s pětikoalicí razantně odmítl. Střet zájmů vyřeším v souladu s českými zákony, řekl

Hnutí ANO jasně ovládlo volby do Poslanecké sněmovny. Jeho předseda Andrej Babiš na tiskové konferenci vyzdvihl práci celého hnutí a poděkoval za hlasy voličů. Do práce se chce pustit hned, koaliční jednání povede s SPD a Motoristy sobě. Chce jednobarevnou vládu, možná právě s Motoristy, ideálně za pouhé podpory SPD bez jeho účasti ve vládě.

Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

Divoké teorie ožívají. Babiš to na nás může zkusit, zní ze štábu Spolu

Dalo se to zřejmě čekat. Premiér Petr Fiala (ODS) ještě ani nebyl přítomen ve volebním štábu koalice Spolu, kterou občanští demokraté tvoří s KDU-ČSL a TOP 09, ale na místě se již vedly debaty o tom, jak vítězný Andrej Babiš přistoupí k povolebním vyjednáváním. I tentokrát se objevily teorie o možném oslovení občanských demokratů ke spolupráci ze strany ANO. A to ještě ani nebylo sečteno sto procent hlasů.

OBRAZEM: Pirátská strana slaví porážku SPD

Česká pirátská strana slaví. Ačkoliv ve volbách nevyhrála a do vlády se zřejmě znova nepodívá, podle předsedy Zdeňka Hřiba je úspěchem porážka SPD a uskupení Stačilo!

OBRAZEM: Starostové si zachovávají optimismus. Zisk nad 10 procent berou za úspěch

Za velkou optimistku se při příchodu do volebního štábu STAN označila středočeská hejtmanka Petra Pecková. “Ještě nejsou sečteny obce, kde víme, že máme velkou podporu, takže doufám, že se výsledky ještě budou měnit v náš prospěch,” řekla přítomným novinářům. Sama by si přála, aby hnutí získalo 13 procent hlasů a více. Úspěchem ale bude jakýkoliv výsledek nad 10 procent.

Rakušana těší průběžná třetí pozice. Nebyli jsme sobci, zhodnotil kampaň Starostů

Předsedu Starostů a nezávislých Víta Rakušana zhruba dvě hodiny po uzavření volebních místností a zahájení sčítání hlasů těšila průběžná třetí pozice hnutí za jasně vedoucím ANO a druhou koalicí Spolu. Ministr vnitra nijak nelitoval ani zvláštní kampaně, kdy STAN v podstatě vyzýval voliče i k volbě Spolu a Pirátů. 

Volby, ilustrační foto

Jak probíhá sčítání hlasů?

Vzhledem k probíhajícím volbám přináší server EuroZprávy.cz informace o postupu při sčítání volebních hlasů, jejich kontrole či následném přepočtu na poslanecké mandáty.

OBRAZEM: V ANO zatím panuje klid, hnutí očekává jasné vítězství

Ve štábu hnutí ANO zatím panuje napjaté ticho, řada politiků ještě nedorazila a převládá hlavně šum hovořících novinářů. Pro mnohé z nich je nalezení místa k sezení téměř nemožné. Hnutí ANO v těchto volbách očekává jasné vítězství a je proto vysoká šance, že právě tento štáb bude za pár hodin naplněn slavnostní atmosférou.

