Volební stížnost končí trestním oznámením. Soud odhalil chybu sčítání v Blansku

Nejvyšší správní soud (NSS) prověřil jednu ze stížností na průběh říjnových sněmovních voleb a rozhodl se podat trestní oznámení kvůli postupu jedné okrskové komise v Blansku. ANO bylo v okrsku započteno o více než 20 hlasů více, než hnutí získalo. Nemuselo jít jen o nepozornost, domnívají se soudci.
Piráti se v případu domáhali zneplatnění volby kandidáta či kandidátů v Jihomoravském kraji poté, co jeden z voličů strany sdělil, že jí v okrsku č. 28 v Blansku dal svůj hlas. Přesto ve zveřejněných výsledcích nebyl ani jeden hlas pro Piráty. Na výzvu soudu strana upřesnila, že napadá zvolení kandidátky SPD Lucie Šafránkové.
"Informaci o tom, že Piráti nějaké hlasy dostali, měli také od členky volební komise. Poukázali i na to, že ve všech ostatních obvodech v Blansku získali nezanedbatelný počet hlasů a daný okrsek se tedy vymyká. Požadovali proto přepočet hlasů v tomto okrsku," uvedl soud na webu.
Soudci si vyžádali volební dokumentaci z inkriminovaného okrsku a přistoupili k přepočtu. Ukázalo se, že bylo odevzdáno více platných hlasů, a to konkrétně o dva. Především ale vyšly najevo nesrovnalosti v součtech hlasů pro jednotlivé kandidátky.
"Volební senát zjistil, že Piráti v daném okrsku ve skutečnosti obdrželi 20 hlasů namísto 0 hlasů, jak bylo uvedeno v zápisu okrskové volební komise. Přepočet také ukázal, že o jeden hlas více ve skutečnosti obdrželo také SPD (25 místo 24) a o dva hlasy více STAN (19 místo 17). Naopak hnutí ANO bylo započítáno (tzn. v zápise volební komise uvedeno) o 21 hlasů více, než byl jejich skutečný výsledek (110 místo skutečně odevzdaných 89)," napsal soud.
Chyby nastaly i u preferenčních hlasů. Logicky se nazapočítaly ty pro kandidáty Pirátů. Neodpovídaly také počty u 12 kandidátů ANO, přičemž u Taťány Malé a Pavla Outraty šlo o významné odchylky.
Do případu se následně zapojil i Český statistický úřad, který na přání soudu ověřil, zda by nedošlo ke změnám v rozdělení mandátů pro strany či v pořadí kandidátů. Výsledkem bylo, že ke změnám nedošlo. NSS se nicméně rozhodl podat trestní oznámení.
"Protože Nejvyšší správní soud může návrhu vyhovět jen tehdy, pokud by bylo prokázáno hrubé ovlivnění voleb, návrh zamítl. Zároveň se však rozhodl podat oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že mohl být spáchán trestný čin maření přípravy a průběhu voleb a referenda podle § 351 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, pokud jde o postup okrskové volební komise. Rozsah pochybení totiž soud vede k závěru, že se nemuselo jednat o pouhou nepozornost," řekl k usnesení člen volebního senátu Petr Mikeš.
Prezident republiky pozval předsedu hnutí ANO, Andreje Babiše, na setkání, které se uskuteční ve středu 12. listopadu 2025 ve 13:00 hodin na Pražském hradě.
Zdroj: Libor Novák