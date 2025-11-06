Volební stížnost končí trestním oznámením. Soud odhalil chybu sčítání v Blansku

Jan Hrabě

Jan Hrabě

6. listopadu 2025 12:54

Budova Nejvyššího správního soudu v Brně
Budova Nejvyššího správního soudu v Brně Foto: Adam Mráček / INCORP images

Nejvyšší správní soud (NSS) prověřil jednu ze stížností na průběh říjnových sněmovních voleb a rozhodl se podat trestní oznámení kvůli postupu jedné okrskové komise v Blansku. ANO bylo v okrsku započteno o více než 20 hlasů více, než hnutí získalo. Nemuselo jít jen o nepozornost, domnívají se soudci. 

Piráti se v případu domáhali zneplatnění volby kandidáta či kandidátů v Jihomoravském kraji poté, co jeden z voličů strany sdělil, že jí v okrsku č. 28 v Blansku dal svůj hlas. Přesto ve zveřejněných výsledcích nebyl ani jeden hlas pro Piráty. Na výzvu soudu strana upřesnila, že napadá zvolení kandidátky SPD Lucie Šafránkové. 

"Informaci o tom, že Piráti nějaké hlasy dostali, měli také od členky volební komise. Poukázali i na to, že ve všech ostatních obvodech v Blansku získali nezanedbatelný počet hlasů a daný okrsek se tedy vymyká. Požadovali proto přepočet hlasů v tomto okrsku," uvedl soud na webu.

Soudci si vyžádali volební dokumentaci z inkriminovaného okrsku a přistoupili k přepočtu. Ukázalo se, že bylo odevzdáno více platných hlasů, a to konkrétně o dva. Především ale vyšly najevo nesrovnalosti v součtech hlasů pro jednotlivé kandidátky. 

"Volební senát zjistil, že Piráti v daném okrsku ve skutečnosti obdrželi 20 hlasů namísto 0 hlasů, jak bylo uvedeno v zápisu okrskové volební komise. Přepočet také ukázal, že o jeden hlas více ve skutečnosti obdrželo také SPD (25 místo 24) a o dva hlasy více STAN (19 místo 17). Naopak hnutí ANO bylo započítáno (tzn. v zápise volební komise uvedeno) o 21 hlasů více, než byl jejich skutečný výsledek (110 místo skutečně odevzdaných 89)," napsal soud.

Chyby nastaly i u preferenčních hlasů. Logicky se nazapočítaly ty pro kandidáty Pirátů. Neodpovídaly také počty u 12 kandidátů ANO, přičemž u Taťány Malé a Pavla Outraty šlo o významné odchylky. 

Do případu se následně zapojil i Český statistický úřad, který na přání soudu ověřil, zda by nedošlo ke změnám v rozdělení mandátů pro strany či v pořadí kandidátů. Výsledkem bylo, že ke změnám nedošlo. NSS se nicméně rozhodl podat trestní oznámení. 

"Protože Nejvyšší správní soud může návrhu vyhovět jen tehdy, pokud by bylo prokázáno hrubé ovlivnění voleb, návrh zamítl. Zároveň se však rozhodl podat oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že mohl být spáchán trestný čin maření přípravy a průběhu voleb a referenda podle § 351 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, pokud jde o postup okrskové volební komise. Rozsah pochybení totiž soud vede k závěru, že se nemuselo jednat o pouhou nepozornost," řekl k usnesení člen volebního senátu Petr Mikeš.

před 1 hodinou

Fialova vláda podá demisi. Babišův kabinet ji ale ještě nevystřídá

Související

Andrej Babiš

Babiš si uprostřed koaličních jednání bere dovolenou, vláda bude až v prosinci

Vznik nové vlády se patrně nadále odsouvá, a žádný zásadní zlom nelze očekávat ani v příštím týdnu. Předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš v neděli oznámil, že si uprostřed koaličních vyjednávání bere týden dovolené „za svoje peníze“. Místo něj povedou jednání s SPD a Motoristy sobě místopředsedové Karel Havlíček a Alena Schillerová.
Volební štáb Motoristů

Rodí se plán, jak vyřešit problém s Turkovými výroky

Během aktuálních vládních jednání se objevuje nový návrh, jak vyřešit zablokovanou situaci ohledně Filipa Turka. Podle informací serveru Seznam Zprávy by řešením mohlo být „převelení“ Turka na jiný post. Namísto křesla ministra zahraničních věcí by mohl zaujmout pozici místopředsedy Poslanecké sněmovny.

Více souvisejících

volby do Poslanecké sněmovny 2025 Nejvyšší správní soud Jihomoravský kraj Piráti

Aktuálně se děje

před 5 minutami

před 10 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Tomio Okamura

Okamura může na jednu věc zapomenout, vysvětluje BIS

Poslanecká sněmovna má od středy nového šéfa. Po Markétě Pekarové Adamové (TOP 09) zaujal nejvyšší funkci v rámci dolní komory parlamentu Tomio Okamura (SPD). K informacím zpravodajských služeb by se každopádně dostat neměl, zdůraznila Bezpečnostní informační služba (BIS). 

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Miloš Zeman

Zeman podstoupil další operaci. Je stabilizovaný, uvedla manželka

Česko se dozvědělo, v čem spočívá nynější hospitalizace bývalého prezidenta Miloše Zemana. Předchůdce současné hlavy státu se v motolské nemocnici podrobil operace, prozradil jemu blízký člověk. Podle někdejší první dámy Ivany Zemanové je exprezident ve stabilizovaném stavu. 

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 6 hodinami

včera

Ruská armáda, ilustrační fotografie

Válka se pro Ukrajinu nevyvíjí dobře. Situace v klíčovém Pokrovsku je kritická

Ruské jednotky zjevně zesilují tlak na strategické město Pokrovsk na východní Ukrajině. Ve zničeném městě propukly prudké pouliční boje, přičemž vojenští analytici hovoří o výrazném zhoršení situace pro ukrajinské obránce. Události na frontě se odehrávají souběžně s vyhrocením jaderné rétoriky mezi Moskvou a Washingtonem, neboť Kreml oznámil, že zváží obnovení testů jaderných zbraní.

Aktualizováno včera

Tomio Okamura byl zvolen novým předsedou Poslanecké sněmovny Prohlédněte si galerii

Tomio Okamura byl zvolen šéfem Sněmovny. Místopředsedy jsou Nacher a Barták

Poslanci Poslanecké sněmovny ve středu zvolili Tomia Okamuru (SPD) do funkce předsedy dolní komory Parlamentu. Okamura získal v tajné volbě 107 hlasů ze 197 odevzdaných, čímž těsně překonal potřebnou většinu. Jeho protikandidát, lidovec Jan Bartošek, získal podporu 81 poslanců. Zvolením předsedy se uzavřel první zásadní bod ustavující schůze a nově vznikající koalice tak prosadila svého klíčového kandidáta.

včera

Hackeři, ilustrační foto

Rusko chce Západ finančně vyčerpat. Kremlem podporovaní hackeři útočí na města i úřady

Rusko vede proti Západu agresivní válku v takzvané šedé zóně, která sice nezahrnuje přímý vojenský konflikt, ale jejímž cílem je finančně nás vyčerpat. Státem podporovaní hackeři a další aktéři s vazbami na Kreml systematicky útočí na západní města, vládní úřady a podniky, čímž jim způsobují obrovské finanční ztráty. Tyto cílené útoky mají za následek zvyšování nákladů na provoz a pojištění, čímž se prodražuje podnikání v západních zemích, píše Politico.

včera

Schůze Poslanecké sněmovny

Znám ho nejdéle. U nás SPD nikdo nevolí, Tomio je labilní a bezpečnostní hrozba, varoval Hayato Okamura

Poslanec KDU-ČSL Hayato Okamura pronesl v Poslanecké sněmovně emocionální a nečekaně osobní projev, ve kterém důrazně varoval své kolegy před volbou jeho mladšího bratra, šéfa SPD Tomia Okamury, do pozice předsedy dolní komory parlamentu. Hayato Okamura neváhal Tomia označit za „vážnou bezpečnostní hrozbu“ a zpochybnit jeho morální pevnost i osobní stabilitu.

včera

Schůze Poslanecké sněmovny Prohlédněte si galerii

Proti Okamurovi se bouří polovina Sněmovny. Hledá se "8 statečných"

Ustavující schůze Poslanecké sněmovny pokračuje ve středu volbou nového předsedy dolní komory. Nová koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů, která se opírá o většinu 108 poslaneckých hlasů, prosazuje do čela Tomia Okamuru, šéfa hnutí SPD. Jeho protikandidátem je lidovec Jan Bartošek. Volba, která by měla potvrdit politickou dohodu nové koalice, vyvolala ostrou kritiku a varování ze strany poslanců končící vládní pětikoalice. Schůze byla na úvod zahájena minutou ticha za zesnulého kardinála Dominika Duku.

včera

Přípravy na COP30

Konference, která ve světě nemá obdoby. Na COP30 míří vědci, aktivisté, obránci i domorodci z celého světa

Do brazilského města Belém míří z různých směrů několik lodních flotil, které tvoří domorodí lídři, ekologičtí aktivisté a obránci lesů. Jejich cílem je zajistit, aby se nadcházející klimatický summit COP30 stal událostí, která se bude lišit od autoritářských a korporacemi ovládaných konferencí minulosti, jako byly Dubaj a Ázerbájdžán. Cestovatelé, kteří se plaví na palubě lodí sloužících zároveň jako ubytování, usilují o to, aby Brazílie dodržela slib a dala fundamentální roli občanské společnosti v tlaku na ambicióznější klimatická jednání.

včera

Dovoz a vývoz zboží

Co když soud zatrhne Trumpova cla? Bílý dům se připravuje na plán B

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa projevuje před středečním slyšením u Nejvyššího soudu velkou sebedůvěru, že soudci potvrdí jeho rozsáhlé pravomoci uvalovat cla. Přesto se poradci Bílého domu po celé týdny připravovali na „Plán B“ pro případ, že soud rozhodne proti Trumpově snaze využít k tarifům Zákon o mezinárodních mimořádných ekonomických pravomocích (IEEPA) z roku 1977. Tyto tarify tvoří základ jeho ekonomické agendy v druhém funkčním období a Bílý dům je považuje za klíčový nástroj k tlaku na obchodní partnery.

včera

Aktualizováno včera

včera

Viktor Orbán

Otřes v Maďarsku: Spojenci Orbána kupují nejčtenější noviny, novináři nemají kam odejít

Mediální scéna v Maďarsku zažívá otřes poté, co mediální skupina Indamedia, považovaná za blízkou nacionalistické straně Fidesz premiéra Viktora Orbána, koupila nejčtenější maďarský deník Blikk od jeho dosavadního švýcarského vlastníka Ringier. Nákup bulvárního titulu, jehož web čte měsíčně zhruba tři miliony čtenářů, je široce vnímán jako další snaha o posílení vládního vlivu na média.

včera

Pavel si pozval Babiše na Hrad

Prezident republiky pozval předsedu hnutí ANO, Andreje Babiše, na setkání, které se uskuteční ve středu 12. listopadu 2025 ve 13:00 hodin na Pražském hradě.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy