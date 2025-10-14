Rodí se plán, jak vyřešit problém s Turkovými výroky

Libor Novák

14. října 2025 11:07

Volební štáb Motoristů
Volební štáb Motoristů Foto: Michael Cabal / INCORP images

Během aktuálních vládních jednání se objevuje nový návrh, jak vyřešit zablokovanou situaci ohledně Filipa Turka. Podle informací serveru Seznam Zprávy by řešením mohlo být „převelení“ Turka na jiný post. Namísto křesla ministra zahraničních věcí by mohl zaujmout pozici místopředsedy Poslanecké sněmovny.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš po kauze s údajnými rasistickými a nenávistnými výroky již nechce Turka navrhnout na ministra zahraničí. Po pondělním setkání s hnutím Motoristé sobě zástupci hnutí potvrdili platnost dohody o rozdělení resortů. Nicméně již kategoricky netrvali na tom, že by měl být ministrem zahraničí právě Filip Turek.

Personální otázky byly dočasně odloženy a nyní se bude řešit primárně program. Jeden ze zdrojů blízkých vyjednávání uvedl, že se tím Motoristům poskytne čas, aby se s celou situací vypořádali. Podle tohoto zdroje získají čas, aby je veřejné mínění donutilo k ústupu.

V podobném duchu se vyjádřil i Andrej Babiš v úterý dopoledne. Zdůraznil, že se teď soustředí na projednávání programu, které zabere nejvíce času, a na koaliční smlouvu. Zmínil, že i pan prezident řekl, aby nespěchali. K personáliím se prý vrátí nejdříve za měsíc či měsíc a půl.

Tento získaný čas by se mohl využít k nalezení náhradní funkce pro Filipa Turka. Takové řešení by Motoristům i jemu samotnému umožnilo zachovat si tvář. Právě post místopředsedy Sněmovny by k tomu mohl posloužit.

Dolní komora bude mít celkem čtyři místopředsedy. Jedno místo připadne s největší pravděpodobností hnutí ANO, konkrétně Patriku Nacherovi. Další dvě místa získají koalice Spolu a hnutí STAN. Čtvrté místo by mělo náležet Motoristům.

Motoristé zatím koaličním partnerům ani veřejnosti neřekli, koho na toto místo nominují. Zdroj blízký vyjednávání sdělil Seznam Zprávám, že do této nominace jim nebudou zasahovat. Uvedl také, že varianta s Filipem Turkem by byla jedním z řešení, které by mnohé vyřešilo.

Předseda Motoristů Petr Macinka na dotaz redakce, zda je pro Turka ve hře jiná funkce, než šéf zahraničí, odpověděl vyhýbavě. Nechtěl celou věc komentovat a uvedl, že o žádných funkcích se nemluvilo. Na konkrétní otázku ohledně postu místopředsedy Sněmovny odpověděl, že o tom slyší poprvé. Macinka na závěr dodal, že se nyní řeší program a ať se necháme překvapit.

Prezident Petr Pavel označil případné potvrzení informací o nenávistných příspěvcích na sociálních sítích, které jsou připisovány nově zvolenému poslanci a čestnému prezidentovi hnutí Motoristé sobě, Filipu Turkovi, za zásadní problém. Pavel to uvedl v rozhovoru pro Českou televizi.

Prezident Pavel uvedl, že s konečným vyjádřením ke kauze vyčká, dokud nebudou známy výsledky jednání s Babišem. Celá záležitost je klíčová pro důvěryhodnost a složení budoucí vlády, jelikož se dotýká kritického postu ministra zahraničí.

Turek se podle zjištění Deníku N dopustil výroků, které lze považovat za rasistické. Zároveň neskrýval náklonnost k Adolfu Hitlerovi a totalitním režimům a zesměšňoval holokaust. Zpochybňoval také volební právo žen, terčem jeho komentářů se stali i příslušníci LGBTQ komunity. 

Odsouzeníhodným způsobem rovněž komentoval žhářský útok ve Vítkově, při kterém došlo k popálení tehdy tříleté romské dívky Natálky. "Zapalovat někomu něco je blbost, ale to, že se popálilo cikáně, by když už, tak mělo být bráno jako polehčující okolnost," napsal na sociální síti.

S ohledem na jeho možné budoucí angažmá si vysloužila pozornost některá Turkova vyjádření k cizím státům a jejich představitelům. Například někdejšího amerického prezidenta Baracka Obamu označil za "neg*a". O Norsku zase svého konstatoval, že jde o "levicový parastát". 

Výroky zveřejněné zmíněným listem pocházejí z Turkova facebookového profilu. Nově zvolený poslanec za Středočeský kraj je nicméně po vstupu do politiky smazal. Deník ale disponuje screenshoty a původními URL adresami příspěvků. 

Turek ke zjištěním uvedl, že jde o snahu o diskreditaci jeho osoby. "Pokusy učinit ze mne rasistu jsou naprosto směsné, zejména v situaci, kdy již roky působím jako ambasador jedné z asociací romských podnikatelů v České republice, jímž jsem se stal dávno před svým vstupem do politiky," napsal Deníku N. 

včera

Expremiér Mirek Topolánek bojuje s rakovinou. Jeho stav je vážný

Volební štáb ANO

Patová situace Babiše: Motoristé drží klíč k vládě kvůli Turkovi

Hnutí Motoristé sobě se i se svými pouhými 13 poslanci dostalo do mimořádně silné vyjednávací pozice. Bez jejich podpory totiž Andrej Babiš a jeho ANO (80 poslanců) nedisponují ve Sněmovně potřebnou většinou, protože koalice s SPD čítá pouze 95 hlasů a k podpoře vlády chybí dalších šest. Motoristé proto hrozí, že pokud Andrej Babiš neodstoupí od snahy nominovat Filipa Turka na ministra zahraničí kvůli kauze jeho údajných nenávistných výroků, do vlády nevstoupí vůbec.

