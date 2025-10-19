Babiš si uprostřed koaličních jednání bere dovolenou, vláda bude až v prosinci

Vznik nové vlády se patrně nadále odsouvá, a žádný zásadní zlom nelze očekávat ani v příštím týdnu. Předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš v neděli oznámil, že si uprostřed koaličních vyjednávání bere týden dovolené „za svoje peníze“. Místo něj povedou jednání s SPD a Motoristy sobě místopředsedové Karel Havlíček a Alena Schillerová.

Původně chtěl mít Babiš vládu dohodnutou týden po volbách a koaliční smlouvu s Motoristy a SPD hotovou na začátku listopadu. Od tohoto plánu však již upustil a připouští, že vláda vznikne až v prosinci. „Příští týden budeme vyjednávat, to znamená zástupci SPD, Motoristé sobě a hnutí ANO o programovém prohlášení vlády,“ řekl Babiš ve videu na Facebooku. Za vítězné ANO tak povedou vyjednávání jejich experti.

Babiš ve svém pravidelném videu také nastínil, že se nově vznikající kabinet chce jako první zaměřit na zkrácení stavebního řízení, zabránění dalšímu zvyšování odvodů pro OSVČ a snižování cen energií. Dále chce vláda odmítnout emisní povolenky ETS 2. Přední představitel hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér zároveň opakovaně kritizoval končící vládu Petra Fialy za její dosavadní práci, a zmínil i dopravu.

Hnutí ANO v současné době zejména tlačí na stávající vládu, aby nově ustavené Poslanecké sněmovně opětovně předložila návrh státního rozpočtu na příští rok. „Pan Fiala stále odmítá poslat ten stejný rozpočet na rok 2026, co poslal Stanjura 30. 9. do Sněmovny,“ uvedl Babiš.

Cílem je podle něj, aby mohl být návrh rozpočtu projednáván, jakmile vznikne rozpočtový výbor, a vše se stihlo do Vánoc, protože „nechceme provizorium“. Končící kabinet koalice SPOLU a hnutí STAN však odmítá rozpočet znovu odeslat, s argumentem, že budoucí vláda by jej stejně chtěla přepracovat. Premiér Fiala k tomu dříve uvedl, že si vítěz voleb jen vytváří alibi pro zvyšování deficitu a další zadlužování země.

Nad načasováním Babišovy dovolené se pozastavil ministr zahraničí Jan Lipavský (nestraník), kterého šéf ANO ve videu kritizoval. Babiš se vůči Lipavskému ohradil a uvedl, že si bere dovolenou „za svoje peníze“ kvůli tomu, že Lipavský údajně jede do USA na dovolenou za peníze daňových poplatníků.

Ministr zahraničí má přitom ve Washingtonu formálně převzít nové sídlo českého velvyslanectví. Babiš k tomu sarkasticky dodal, že v USA je vládní shutdown, takže se tam „absolutně o ničem“ nejedná. Podle předběžné dohody má mít ANO v budoucím kabinetu devět křesel včetně premiéra, SPD tři a Motoristé sobě čtyři.

