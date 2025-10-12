Jak šel čas s Petrem Fialou. Ministrem, premiérem a mužem, který zachránil ODS

Jan Hrabě

Jan Hrabě

12. října 2025 15:50

Petr Fiala v Brně odvolil ve sněmovních volbách. (3.10.2025)

Ve funkci sice pro tuto chvíli ještě zůstává, ale dny Petra Fialy (ODS) jako českého premiéra jsou nenávratně sečteny. Jako politik se každopádně nemá za co stydět. Především jeho strana mu totiž vděčí za zmrtvýchvstání.

S Petrem Fialou jsem se poprvé setkal na začátku roku 2019 a jako novinář jsem začínal. Česko se nacházelo před polovinou funkčního období Poslanecké sněmovny, úřadovala vláda premiéra Andreje Babiše. Projekt trojkoalice Spolu ještě ani nebyl na obzoru, o to méně pravděpodobná se zdála být změna, která nakonec přišla po sněmovních volbách v říjnu 2021. Šéf občanských demokratů tak byl tehdy v některých kruzích vysmíván, ale on sám věřil. Věřil, že změna může přijít. I když si tou dobou myslel, že v jejím čele bude stát ODS sama ze sebe.

„Nepochybně jsme největší vyzyvatel, politická, ale hlavně programová alternativa k hnutí ANO. Chtěli bychom být nejenom politickou a programovou alternativou, ale v příštích parlamentních volbách i mocenskou alternativou k hnutí ANO,“ říkal Fiala v téměř sedm let starém rozhovoru. 

Tenkrát tvrdil, že cesta k triumfu nad Babišem povede tak, že lidi s kolegy přesvědčí, že jejich program a návrh řešení je lepší než nabídka od ANO. „Já se nebojím, dříve či později si většina voličů řekne: ‚Pro Českou republiku je lepší cesta, kterou nás vede ODS,‘“ nechal se slyšet.

Je otázkou, zdali voliče na podzim před čtyřmi lety opravdu přesvědčil program. Klíčem k úspěchu byl především vznik koalice Spolu, kterou ODS utvořila s KDU-ČSL a TOP 09. Trojice stran společně získala 27,79 procenta hlasů a skončila na prvním místě, ačkoliv ANO mělo s menším procentuálním ziskem o jeden poslanecký mandát více. Roli sehrály i další důležité okolnosti, zejména existence partnerů v podobě Starostů a Pirátů. 

Fiala tak každopádně tímto způsobem ODS přivedl zpátky do Strakovy akademie, což se v lednu 2014, když se stal jejím předsedou, zdálo jako sci-fi. Připomeňme, že brněnský rodák se k ní přimkl již za dob Nečasovy vlády, kdy byl přes rok ministrem školství. Ještě jako nestraník za stranu kandidoval ve volbách na podzim 2013, kdy občanští demokraté zaznamenali nejhorší volební výsledek. Hlas jim dalo jen 7,72 procenta voličů

Petr Fiala se zasloužil o ODS. Vrátil ji do vlády, i když hrozilo, že zmizí z mapy

Občanské demokraty tak nejprve čekal pod Fialovým vedením boj o holé přežití na české politické mapě. Na aktuálním případu sociálních demokratů, mimochodem v roce 2013 vítězných, vidíme, že nešlo o jednoduchý úkol. Fiala to - už jako premiér - svým způsobem zdůrazňoval, když i před mýma očima na jubilejním 30. stranickém kongresu před třemi lety obhajoval post předsedy. „Když jsem tu před lety stál poprvé, byla ODS na pokraji života a smrti,“ zmínil.

Tehdy ale pronesl i slova, která mu možná zlomila vaz u letošních sněmovních voleb. V Evropě už zuřila válka, Rusové jen několik týdnů před kongresem napadli sousední Ukrajinu. Zároveň uteklo jen několik měsíců od jmenování jeho vlády. Vcelku logicky tak její hlavní představitel nechtěl tak rychle upravovat deklarované priority kabinetu, ačkoliv se situace v Česku i ve světě zásadně změnila. 

„Každý slib, který jsme dali, platí,“ vzkázal Fiala delegátům, ale zejména voličům. Vzápětí sice zmínil, že Česko musí kvůli probíhajícímu konfliktu řešit problémy, s nimiž původně nepočítalo. Zaznělo ale něco, co už se těžko dalo vzít zpátky. Předseda vlády si jako vystudovaný politolog musel být ihned vědom toho, že voliči na takové výroky jen tak nezapomenou.

Vzpomenout si lidé mohli během prvního říjnového pátku, respektive soboty, ve volebních místnostech. Spolu nezopakovalo čtyři roky starý počin. Trojkoalice ztratila více než čtyři procenta, zatímco volební zisk ANO stoupl na 34 a půl procenta. Kdo je vítěz a kdo poražený, to není nutné vysvětlovat. „Rozhodly hlasy, které tentokrát nepropadly, a koncentrovaly se u hnutí ANO,“ analyzoval volební lídr výsledky sněmovních voleb na tiskové konferenci po sečtení hlasů. 

„Zvládli jsme největší bezpečnostní krizi za dlouhá léta a museli jsme udělat řadu nepopulárních kroků,“ připomněl premiér. V očích občanů to zjevně k vyvolání dojmu, že je kabinet úspěšný, v dostatečné míře nestačilo. Fiala totiž před třemi lety na kongresu hlásal, že „pokud bude vláda úspěšná, bude úspěšná i ODS“. 

Pravdou je, že momentálně nikdo neví, jak si stojí ODS samostatně. Možná se to ale brzy dozvíme. Půjde nicméně o jinou ODS, bez Petra Fialy v čele. Během volební soboty si ještě premiér vzal čas na rozmyšlenou. „Nejdřív se poradím s kolegy a pak budu informovat,“ řekl ke své budoucnosti. V úterý na sociální síti X oznámil, že vyvodí zodpovědnost za výsledek a nebude znovu kandidovat na stranického předsedu. 

Nejistá je i budoucnost koalice Spolu, jejíž nezpochybnitelnou tváří Fiala byl. „Věřil jsem a věřím ji,“ konstatoval po volbách s tím, že se v jednotlivých stranách, tedy i v KDU-ČSL a TOP 09, povedou debaty o pokračování projektu. Hlavní slovo ale může mít nový šéf občanských demokratů. Pokud už ve spolupráci nebude chtít pokračovat, Spolu se nepochybně rozpadne. 

Co bude s Fialou dál? 

Fiala bude každopádně poslancem, protože mandát se chystá vykonávat i po konci v nejvyšších funkcích. Těžko se teď odhaduje, zdali se po tomto funkčním období stáhne z vrcholné politiky. Teď jsou na pořadu dne důležitější otázky. Jedno ale jisté je. Končící premiér se - ačkoliv by si to voliči budoucího vládního tábora jistě přáli - lidem z očí úplně neztratí. 

Už po loňských eurovolbách, které byly předzvěstí letošního neúspěchu, přičemž Fiala označil jejich výsledky za vzkaz od voličů a podnět k poučení se, občanům slíbil, že  koaličními partnery nenechá zemi populistům a extremistům. Stejný apel z jeho úst zazněl i po aktuální porážce. 

„Nevzdám boj s populismem a extremismem, nevzdám boj o osud této země. Ať se nikdo netěší na to, že bych byl rezignovaný. Budu dál bojovat za to, aby naše země byla demokratická a svobodná,“ vzkázal jasně. 

Není pochyb, že Petr Fiala jako politolog umí rozlišit projevy populismu a extremismu. A dobře také ví, že rýsující se vláda ANO s SPD a Motoristy mu určitě nabídne příležitost se proti ní v tomto ohledu vymezit. Hlas bude mít jako expremiér pořád silný, i když už bude jen řadovým poslancem. 

Z případu Pavla Novotného bude precedent. O osudu mandátu zřejmě rozhodne soud

