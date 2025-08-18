Policie vyšetřuje vraždu starší ženy na Kolínsku. Podezřelý měl autonehodu

Středočeští kriminalisté od odpoledních hodin vyšetřují násilné úmrtí starší ženy v mobilheimu v Ratenicích na Kolínsku. Informoval o tom web novinky.cz. Policie zadržela podezřelého po automobilové nehodě v nedaleké Vrbové Lhotě.
K trestnému činu došlo v odpoledních hodinách, kdy bylo tělo starší ženy bez známek života nalezeno v domku, který je možné převážet z místa na místo. "Prověřujeme násilnou smrt ženy v Ratenicích. Případ prověřují krajští kriminalisté, je na samotném začátku," uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.
Podezřelého muže zadrželi policisté ve vedlejší obci. Podle dostupných informací má jít o cizince, který ve vesnici havaroval s odcizeným autem. Policie zatím s ohledem na probíhající vyšetřování nechce komentovat jakékoliv podrobnosti.
Vražda , Policie ČR , Středočeský kraj
