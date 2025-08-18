Policie pomalu uzavírá případ smrti českého chlapce v Sasku

Německá policie pokročila s vyšetřováním případu úmrtí třináctiletého Čecha v Sasku. Pitva podle strážců zákona potvrdila, že došlo k tragické nehodě. Důkazy o možném cizím zavinění nejsou.
Policejní ředitelství Görlitz v pondělní tiskové zprávě uvedlo, že pitva potvrdila dřívější závěry vyšetřování. "Na základě zjištění se stále předpokládá, že k úmrtí byla nehoda. Neexistují žádné důkazy o nekalém jednání či náznaky trestné činnosti," uvedli němečtí policisté na webových stránkách.
Třináctiletý český chlapec se pohřešoval od neděle 10. srpna. V okolí města Hoyerswerda probíhala pátrací akce, které se účastnilo více než sto policistů a záchranářů. V úterý se tělo nezletilého našlo bez známek života u železniční trati v obci Knappenrode, která je necelých deset kilometrů od kempu, kde hoch pobýval.
