Poláci odhalili dalšího sabotéra ze zahraničí. Plánoval žhářské útoky

Polsko odhalilo dalšího cizince, který měl v zemi podle pokynů ze zahraničí podnikat sabotážní útoky. Po Kolumbijci tentokrát dopadli Bělorusa, podle ministra vnitra Jacka Dobrzyńského muž plánoval žhářské útoky.
Dobrzyński informoval, že příslušníci polské tajné služby ABW zadrželi ve Varšavě sedmadvacetiletého běloruského občana. Podle ministra je podezřelý z plánování sabotážních akcí v Lublinském vojvodství podle pokynů zahraničí zpravodajské služby.
"Podle informací shromážděných ABW muž při plánování žhářských útoků v červenci 2025 dokumentoval a natáčel data o určeném objektu, která následně předal zástupcům zahraničních zpravodajských služeb," uvedl Dobrzyński s tím, že soud pro muže potvrdil tříměsíční vazbu.
Polsko již na konci července oficiálně potvrdilo, že ze spáchání dvou loňských žhářských útoků na rozkaz ruských tajných služeb obvinilo Kolumbijce, který si v Česku odpykává osmiletý trest odnětí svobody za podobný útok na autobusové depo na pražském Klíčově.
Konkrétně šlo o útoky na sklady stavebnických potřeb, k nimž došlo 23. května 2024 ve Varšavě a o sedm dní později v Radomi. Hasiči v obou případech rychle zasáhli a zabránili dalším škodám. Útočník podle zjištění kontrarozvědky jednal na přímé rozkazy muže spojeného s ruskými tajnými službami.
"Podezřelý dostával detailní instrukce od svého vedoucího ohledně smyslu útoku a toho, jak ho provést, včetně návodu na výrobu zápalné lahve a použití dopravních prostředků," sdělila tajná služba s tím, že kolumbijský občan se částečně přiznal. Pokud bude uznán vinným, hrozí mu v Polsku trest odnětí svobody v rozmezí od 10 let až po doživotí.
Polská kontrarozvědka podotkla, že při útocích posloužila taktika, která odpovídá podobným operacím v Evropě, jež jsou připisovány ruským tajným službám. Moskva se podle ABW zaměřila na rekrutování Jihoameričanů s armádní minulostí.
Evropští lídři se zúčastnili virtuálního setkání takzvané Koalice ochotných, hlavních evropských spojenců Ukrajiny. Jednání bylo před malou chvílí ukončeno a lídři zemí se začínají vyjadřovat k hlavním bodům, které byly projednány.
