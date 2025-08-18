Poláci odhalili dalšího sabotéra ze zahraničí. Plánoval žhářské útoky

Lucie Podzimková

18. srpna 2025 19:17

Polská policie
Polská policie Foto: Facebook Policie Polsko

Polsko odhalilo dalšího cizince, který měl v zemi podle pokynů ze zahraničí podnikat sabotážní útoky. Po Kolumbijci tentokrát dopadli Bělorusa, podle ministra vnitra Jacka Dobrzyńského muž plánoval žhářské útoky. 

Dobrzyński informoval, že příslušníci polské tajné služby ABW zadrželi ve Varšavě sedmadvacetiletého běloruského občana. Podle ministra je podezřelý z plánování sabotážních akcí v Lublinském vojvodství podle pokynů zahraničí zpravodajské služby.
 
"Podle informací shromážděných ABW muž při plánování žhářských útoků v červenci 2025 dokumentoval a natáčel data o určeném objektu, která následně předal zástupcům zahraničních zpravodajských služeb," uvedl Dobrzyński s tím, že soud pro muže potvrdil tříměsíční vazbu. 

Polsko již na konci července oficiálně potvrdilo, že ze spáchání dvou loňských žhářských útoků na rozkaz ruských tajných služeb obvinilo Kolumbijce, který si v Česku odpykává osmiletý trest odnětí svobody za podobný útok na autobusové depo na pražském Klíčově.

Konkrétně šlo o útoky na sklady stavebnických potřeb, k nimž došlo 23. května 2024 ve Varšavě a o sedm dní později v Radomi. Hasiči v obou případech rychle zasáhli a zabránili dalším škodám. Útočník podle zjištění kontrarozvědky jednal na přímé rozkazy muže spojeného s ruskými tajnými službami.

"Podezřelý dostával detailní instrukce od svého vedoucího ohledně smyslu útoku a toho, jak ho provést, včetně návodu na výrobu zápalné lahve a použití dopravních prostředků," sdělila tajná služba s tím, že kolumbijský občan se částečně přiznal. Pokud bude uznán vinným, hrozí mu v Polsku trest odnětí svobody v rozmezí od 10 let až po doživotí.

Polská kontrarozvědka podotkla, že při útocích posloužila taktika, která odpovídá podobným operacím v Evropě, jež jsou připisovány ruským tajným službám. Moskva se podle ABW zaměřila na rekrutování Jihoameričanů s armádní minulostí.

před 2 hodinami

Policie pomalu uzavírá případ smrti českého chlapce v Sasku

Související

Německá policie, ilustrační fotografie.

Napětí na hranici Německa a Polska. Volný pohyb je minulostí, přinejmenším dočasně

Obyvatelé Polska a Německa čelí nové realitě, která ostře kontrastuje s dekádami otevřených hranic a volného pohybu. Hraniční kontroly, které byly v minulosti vnímány jako přežitek, se vracejí na scénu. Polská vláda pod vedením premiéra Donalda Tuska obnovila kontroly na celkem 52 hraničních přechodech s Německem a na dalších 13 směrem k Litvě. 

Více souvisejících

Policie Polsko Polsko Rusko

Aktuálně se děje

před 24 minutami

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025) Prohlédněte si galerii

Zelenskyj je v Bílém domě. Trump ho ujistil o americké podpoře, slíbil i mírové jednotky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj těsně po 19. hodině středoevropského času dorazil do Bílého domu, s nečekaně vřelým přivítáním na něj čekal americký prezident Donald Trump. Úvodní tisková konference byla poklidná, oba lídři zodpověděli otázky novinářů a asi po pětačtyřiceti minutách se odebrali na jednání bez pozornosti médií. 

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Dmytro Zolotukhin

Trump sliboval mír skrz sílu. Vůči Rusku nebo Putinovi ji nevidíme, říká Zolotukhin pro EZ

Ukrajinský expert na národní bezpečnost a bývalý náměstek ministra informační politiky Dmytro Zolotukhin exkluzivně pro EuroZprávy.cz popsal, jak vnímá jednání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským vládcem Vladimirem Putinem, které proběhlo v pátek na Aljašce s nečekaně vřelým přivítáním pro Putina. „Od psychopata nelze očekávat, že se za něco stydí. Musíme si na to zvyknout,“ řekl. 

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025)

Den, kdy Spojené státy natáhly Putinovi červený koberec a jako „morální autorita“ definitivně skončily

Americké bombardéry nad hlavami účastníků summitu měly působit jako symbol moci, ale vše skončilo fiaskem. Administrativa Donalda Trumpa místo demonstrace síly předvedla geopolitický ústup. Šéf Kremlu Vladimir Putin přijel do Anchorage jako vítěz, před jehož letadlem poklekli američtí vojáci, aby pateticky natáhli červený koberec. Spojené státy přijaly roli tlumočníka ruských zájmů, zatímco Ukrajina zůstává osamocena. Svět sleduje novodobý Mnichov v přímém přenosu.š

před 5 hodinami

Premiér Petr Fiala diskutuje s občany v Praze. (12.6.2025)

Fiala chce jasné bezpečnostní garance pro Ukrajinu

Ukrajina musí dostat jasné bezpečnostní garance od USA a Evropy, konstatoval premiér Petr Fiala (ODS) po nedělní videokonferenci evropských lídrů, která předcházela dnešní schůzce v Bílém domě, kde americký prezident Donald Trump přivítá ukrajinského protějška Volodymyra Zelenského a několik vybraných evropských státníků. 

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

Mítink na Aljašce mění postavení Ruska. Trump si dnes musí jednu věc uvědomit, říká Kraus pro EZ

Bezpečnostní expert Josef Kraus z brněnské Masarykovy univerzity exkluzivně pro EuroZprávy.cz zhodnotil páteční schůzku mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským vůdcem Vladimirem Putinem na Aljašce. Putin se podle něj díky tomu stal znovu nepostradatelným účastníkem jednání. „Diktuje si podmínky, americký prezident nyní hází odpovědnost za další krok na Ukrajince,“ popisuje Kraus. 

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 10 hodinami

Válka v Izraeli

Dilema, do kterého Západ uvrhl sám sebe. Jde o Izrael a Palestinu

Stále více států se přiklání k uznání Palestiny jako samostatného a suverénního státu. V kontextu současné humanitární krize, zejména v Pásmu Gazy, nabývá tento krok nejen diplomatického, ale především morálního významu. Uznání Palestiny se tak stává symbolem podpory práva na sebeurčení a důstojnost i pro ty, kteří dosud nedisponují plnou státní strukturou.

před 11 hodinami

před 11 hodinami

před 13 hodinami

včera

včera

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Putin konec války nechce, řekl Macron po jednání lídrů

Po videokonferenci s lídry evropských zemí a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským promluvil francouzský prezident Emmanuel Macron k novinářům. Setkání trvalo více než dvě hodiny a cílem bylo dohodnout se na prioritách pro jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

včera

Jednání Koalice ochotných skončilo. Evropa bude prosazovat bezpečnostní záruky podobné článku 5

Evropští lídři se zúčastnili virtuálního setkání takzvané Koalice ochotných, hlavních evropských spojenců Ukrajiny. Jednání bylo před malou chvílí ukončeno a lídři zemí se začínají vyjadřovat k hlavním bodům, které byly projednány.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy