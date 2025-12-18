Polskem otřásla vražda mezi dětmi. Školačku ubodala jiná dívka

Jen stěží uvěřitelným případem se zabývají polští kriminalisté. Od pondělí vyšetřují vraždu teenagerky v Jelení Hoře, za kterou má být podle dosavadních závěrů zodpovědná jiná nezletilá dívka. Tragická událost městem v podhůří Krkonoš velice otřásla, informuje stanice TVP.
Policie v pondělí odpoledne obdržela oznámení o bezvládné dívce na ulici v Jelení Hoře v Dolnoslezském vojvodství. Jedenáctiletá školačka zemřela před příjezdem záchranářů, událost začala být vyšetřována jako vražda. Následně došlo k zadržení o rok starší dívky ze stejné základní školy.
Žalobci k případu uvedli, že na těle zavražděné jedenáctileté dívky byla patrná zranění způsobená ostrým předmětem. Strážci zákona zajistili nůž, o kterém se domnívají, že byl vražednou zbraní.
Podle mluvčí místní policie Edyty Bagrowské se dívky znaly jen od pohledu a nepřátelily se. Motiv podezřelé v tuto chvíli není znám. Policisté identifikovali dva svědky, včetně jedné osoby, která uvedla, že dívky zahlédla při vzájemné potyčce.
"Jsme šokováni tím, co se stalo," prohlásil ředitel základní školy Paweł Domagała. Zavražděnou dívku označil za školačku s velmi dobrými výsledky, která se účastnila sportovních soutěží a byla nadaná několika směry. "Je to pro nás obrovská ztráta," podotkl.
Starosta města Jacek Łużniak sdělil, že učitelé i studenti dostávají psychologickou pomoc, která se týká i rodičů zavražděné školačky. Den jejího pohřbu bude dnem smutku v Jelení Hoře.
