Počasí se příští víkend ochladí, teploty klesnou pod 20 stupňů

Příští víkend počasí ke koupání úplně vhodné nebude. Podle ČHMÚ.cz budou mít teploty do tropů daleko.
O nadcházejícím víkendu bude podle meteorologů jasno až polojasno, přechodně až oblačno.
Ačkoliv bychom se podle prozatimní předpovědi nemuseli dočkat bouřek, tak jako o uplynulém víkendu, úplně na suchu nebude. Ojediněle se během soboty a neděle mohou objevit přeháňky.
Nejnižší noční teploty už budou citelně chladnější, než dosud. Podle předpovědi klesnou na 11 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty se pak také příliš nevytáhnou, naměříme 19 až 24 °C.
