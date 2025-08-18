Trump chce jakoukoliv dohodu, píše BBC. Nabízí se i "vítězný" scénář pro Rusko

Do Washingtonu se dnes upírají zraky celého světa, protože v Bílém domě přivítá americký prezident Donald Trump ukrajinského protějška Volodymyra Zelenského a několik vybraných evropských lídrů. Britská stanice BBC shrnula, o co komu v rámci jednání ohledně války na Ukrajině jde. Včetně Ruska.
Jako první se BBC věnuje pozici Spojených států amerických. Stanice konstatovala, že Donaldu Trumpovi záleží především na samotné dohodě, nikoliv na jejích podmínkách. V posledních dnech se to projevuje i tím, že po setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem zmírnil kritiku vůči Moskvě a opět zesílil tlak na Zelenského.
Trump dokonce v neděli večer napsal, že kdyby chtěl, může Zelenskyj ukončit válku téměř okamžitě. "Nevrátí se Obamou odevzdaný Krym (před 12 lety bez jediného výstřelu), Ukrajina nepůjde do NATO. Některé věci se nikdy nezmění," uvedl na sociální síti Truth Social.
Vrchní představitel napadené Ukrajiny se tak nachází v nezáviděníhodné pozici, kdy mu nejspíš bude Trumpem řečeno, že výměnou za mír se musí vzdát části území. Zelenskyj to podle BBC nemůže udělat bez silných bezpečnostních záruk pro případ dalšího ruského útoku.
Kyjevu se také nemusí zcela líbit změna Trumpova postoje, kdy americký prezident už nevolá po příměří, ale tlačí rovnou na uzavření mírové dohody. To by si zřejmě vyžádalo delší čas a tím pádem i další ztráty na životech.
Evropští státníci, kteří míří do Washingtonu, budou chtít znát, jaké bezpečnostní garance jsou Spojené státy ochotny nabídnout. "Evropský kontinent má dlouhou historii krvavých válek, proto se lídři budou chtít vyhnout scénáři, kdy by se překreslovaly hranice suverénní země silou," píše BBC.
Rusko dnes v Bílém domě zastoupeno nebude, ale to nemusí nic znamenat. Zvlášť když Putin zapůsobil na Trumpa v pátek na Aljašce. "Vítězstvím pro Rusko by bylo, kdyby všechno vedlo k tomu, že by Trump nadobro odešel od jednacího stolu a nechal Ukrajinu a Evropany, aby se o sebe postarali sami," dodala britská stanice.
válka na Ukrajině , Donald Trump , USA (Spojené státy americké) , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Ukrajina , Vladimír Putin , Rusko , evropa
Americký prezident Donald Trump pozval do Bílého domu evropské lídry, aby se zúčastnili jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Schůzka, která se koná na Zelenského žádost, proběhne ve Washingtonu v pondělí.
Zdroj: Libor Novák