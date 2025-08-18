PŮVODNÍ ZPRÁVA | Trump sliboval mír skrz sílu. Vůči Rusku nebo Putinovi ji nevidíme, říká Zolotukhin pro EZ

18. srpna 2025 18:35

Dmytro Zolotukhin
Dmytro Zolotukhin Foto: Osobní archiv respondenta

Ukrajinský expert na národní bezpečnost a bývalý náměstek ministra informační politiky Dmytro Zolotukhin exkluzivně pro EuroZprávy.cz popsal, jak vnímá jednání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským vládcem Vladimirem Putinem, které proběhlo v pátek na Aljašce s nečekaně vřelým přivítáním pro Putina. „Od psychopata nelze očekávat, že se za něco stydí. Musíme si na to zvyknout,“ řekl. 

Zolotukhin zdůraznil, že od interakce mezi Trumpem a Putinem nikdy nic nečekal, protože v posledních dvou dekádách proběhlo nejméně půl tuctu „resetů“ vztah mezi USA a Ruskem. „Poslední setkání a intenzivní komunikace mezi ruským a americkým prezidentem se odehrála asi půl roku před začátkem plnohodnotné invaze na Ukrajinu. Bylo tedy zřejmé, že jakékoli rozhovory nemohou vést k finálnímu řešení, protože Putin přistupuje k vážným jednáním pouze tehdy, když prohrává,“ vysvětlil pro EuroZprávy.cz.

Dále zkritizoval přístup amerického prezidenta k Evropě. „Pan Trump nám slíbil mír prostřednictvím síly. Mezitím však tuto sílu vidíme a cítíme pouze tehdy, když zveřejňuje něco o prezidentu Volodymyru Zelenském nebo o Evropě. Žádnou sílu vůči Rusku nebo Putinovi nevidíme,“ připomněl Zolotukhin.

Iniciativu evropských lídrů na podporu Zelenského při jeho návštěvě Bílého domu vnímá jako povzbudivou. „Vypadá to však jako týmová práce, jejímž cílem je udržet jednoho z hráčů v týmu, i když si není jistý, zda vítězství týmu bude i jeho vítězstvím,“ míní. 

Zolotukhin také zhodnotil výsledky pátečního summitu, při němž se Putinovi na Aljašce dostalo nečekaně vřelého přivítání. „Od psychopata nelze očekávat, že se za něco stydí. Musíme si na to zvyknout,“ upřesnil.

Poznamenal, že mu setkání na Aljašce připomnělo summit z 1. prosince 2019, který se odehrál mezi francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, německou kancléřkou Angelou Merkelovou, a právě Putinem a ukrajinským prezidentem Zelenským. „Byla tam obrovská touha po určitém ukončení války. Putin však přijel pouze proto, aby získal oficiální prohlášení Ukrajiny o kapitulaci, což Zelenskyj odmítl, shrnul Zolotukhin. 

„Evropští lídři stále věřili, že dohoda s psychopatem je možná, a Zelenskyj neměl žádný prostor pro rozhodování, protože Ukrajina je velmi svobodná demokracie a prezident nemůže učinit určité kroky, které by veřejnost nepřijala,“ doplnil. „Myslím, že čelíme stejné situaci, kdy iluze nahradily skutečné porozumění. Upřímně doufám, že si pan Trump uvědomí, že ať už Steve Witkoff říká cokoli, realita je zcela opačná.“

Zolotukhin věří, že evropští lídři chápou, že výsledek procesu se netýká výhradně Ukrajiny, nýbrž celé Evropy. „Měli by tedy jednat odpovídajícím způsobem. Poslední prohlášení slibují určitý posun tímto směrem,“ doporučil. 

Následně však připustil, že Zelenskyj už udělal téměř všechno, co Trump chtěl. „Zelenskyj souhlasil s podpisem dohody o nerostných surovinách. Zelenskyj souhlasil s bezpodmínečným příměřím. Zelenskyj souhlasil s přímými jednáními s Putinem,“ vyjmenoval.

Jsou ale věci, na které ukrajinský prezident přistoupit nemůže. „Nemůže souhlasit s obětováním ukrajinského území, protože to není v jeho pravomoci – Ukrajina je v tomto ohledu na rozdíl od Spojených států demokracií. Možná si pan Trump plně neuvědomuje, že kroky Zelenského jsou omezeny demokratickými omezeními, zatímco jeho vlastní nikoli,“ upozornil Zolotukhin. 

Také připomněl fakt, že se Rusko a USA zavázaly respektovat a zachovat územní celistvost Ukrajiny, a to prostřednictvím Budapešťského memoranda z roku 1994, při němž se Ukrajinci vzdali svého arsenálu jaderných zbraní z dob Sovětského svazu. „Spojené státy a Ruská federace … nyní vyjednávají o tom, které regiony Ukrajiny by měly být odtrženy. S těmi, kdo nerespektují své vlastní závazky, nelze diskutovat. Vše proto bude záviset na koalici evropských lídrů a jejich ‚ochotě‘,“ uzavřel expert.

Trump chce jakoukoliv dohodu, píše BBC. Nabízí se i "vítězný" scénář pro Rusko

Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025) Komentář

Den, kdy Spojené státy natáhly Putinovi červený koberec a jako „morální autorita“ definitivně skončily

Americké bombardéry nad hlavami účastníků summitu měly působit jako symbol moci, ale vše skončilo fiaskem. Administrativa Donalda Trumpa místo demonstrace síly předvedla geopolitický ústup. Šéf Kremlu Vladimir Putin přijel do Anchorage jako vítěz, před jehož letadlem poklekli američtí vojáci, aby pateticky natáhli červený koberec. Spojené státy přijaly roli tlumočníka ruských zájmů, zatímco Ukrajina zůstává osamocena. Svět sleduje novodobý Mnichov v přímém přenosu.š

válka na Ukrajině Dmytro Zolotukhin Ukrajina Donald Trump Vladimír Putin Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) USA (Spojené státy americké) Rusko

Dmytro Zolotukhin

