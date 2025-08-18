PŮVODNÍ ZPRÁVA | Trump sliboval mír skrz sílu. Vůči Rusku nebo Putinovi ji nevidíme, říká Zolotukhin pro EZ

Ukrajinský expert na národní bezpečnost a bývalý náměstek ministra informační politiky Dmytro Zolotukhin exkluzivně pro EuroZprávy.cz popsal, jak vnímá jednání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským vládcem Vladimirem Putinem, které proběhlo v pátek na Aljašce s nečekaně vřelým přivítáním pro Putina. „Od psychopata nelze očekávat, že se za něco stydí. Musíme si na to zvyknout,“ řekl.
Zolotukhin zdůraznil, že od interakce mezi Trumpem a Putinem nikdy nic nečekal, protože v posledních dvou dekádách proběhlo nejméně půl tuctu „resetů“ vztah mezi USA a Ruskem. „Poslední setkání a intenzivní komunikace mezi ruským a americkým prezidentem se odehrála asi půl roku před začátkem plnohodnotné invaze na Ukrajinu. Bylo tedy zřejmé, že jakékoli rozhovory nemohou vést k finálnímu řešení, protože Putin přistupuje k vážným jednáním pouze tehdy, když prohrává,“ vysvětlil pro EuroZprávy.cz.
Dále zkritizoval přístup amerického prezidenta k Evropě. „Pan Trump nám slíbil mír prostřednictvím síly. Mezitím však tuto sílu vidíme a cítíme pouze tehdy, když zveřejňuje něco o prezidentu Volodymyru Zelenském nebo o Evropě. Žádnou sílu vůči Rusku nebo Putinovi nevidíme,“ připomněl Zolotukhin.
Iniciativu evropských lídrů na podporu Zelenského při jeho návštěvě Bílého domu vnímá jako povzbudivou. „Vypadá to však jako týmová práce, jejímž cílem je udržet jednoho z hráčů v týmu, i když si není jistý, zda vítězství týmu bude i jeho vítězstvím,“ míní.
Zolotukhin také zhodnotil výsledky pátečního summitu, při němž se Putinovi na Aljašce dostalo nečekaně vřelého přivítání. „Od psychopata nelze očekávat, že se za něco stydí. Musíme si na to zvyknout,“ upřesnil.
Poznamenal, že mu setkání na Aljašce připomnělo summit z 1. prosince 2019, který se odehrál mezi francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, německou kancléřkou Angelou Merkelovou, a právě Putinem a ukrajinským prezidentem Zelenským. „Byla tam obrovská touha po určitém ukončení války. Putin však přijel pouze proto, aby získal oficiální prohlášení Ukrajiny o kapitulaci, což Zelenskyj odmítl, shrnul Zolotukhin.
„Evropští lídři stále věřili, že dohoda s psychopatem je možná, a Zelenskyj neměl žádný prostor pro rozhodování, protože Ukrajina je velmi svobodná demokracie a prezident nemůže učinit určité kroky, které by veřejnost nepřijala,“ doplnil. „Myslím, že čelíme stejné situaci, kdy iluze nahradily skutečné porozumění. Upřímně doufám, že si pan Trump uvědomí, že ať už Steve Witkoff říká cokoli, realita je zcela opačná.“
Zolotukhin věří, že evropští lídři chápou, že výsledek procesu se netýká výhradně Ukrajiny, nýbrž celé Evropy. „Měli by tedy jednat odpovídajícím způsobem. Poslední prohlášení slibují určitý posun tímto směrem,“ doporučil.
Následně však připustil, že Zelenskyj už udělal téměř všechno, co Trump chtěl. „Zelenskyj souhlasil s podpisem dohody o nerostných surovinách. Zelenskyj souhlasil s bezpodmínečným příměřím. Zelenskyj souhlasil s přímými jednáními s Putinem,“ vyjmenoval.
Jsou ale věci, na které ukrajinský prezident přistoupit nemůže. „Nemůže souhlasit s obětováním ukrajinského území, protože to není v jeho pravomoci – Ukrajina je v tomto ohledu na rozdíl od Spojených států demokracií. Možná si pan Trump plně neuvědomuje, že kroky Zelenského jsou omezeny demokratickými omezeními, zatímco jeho vlastní nikoli,“ upozornil Zolotukhin.
Také připomněl fakt, že se Rusko a USA zavázaly respektovat a zachovat územní celistvost Ukrajiny, a to prostřednictvím Budapešťského memoranda z roku 1994, při němž se Ukrajinci vzdali svého arsenálu jaderných zbraní z dob Sovětského svazu. „Spojené státy a Ruská federace … nyní vyjednávají o tom, které regiony Ukrajiny by měly být odtrženy. S těmi, kdo nerespektují své vlastní závazky, nelze diskutovat. Vše proto bude záviset na koalici evropských lídrů a jejich ‚ochotě‘,“ uzavřel expert.
Než ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyrazí do Bílého domu na schůzku s Donaldem Trumpem, účastní se virtuálního jednání s lídry zemí NATO. Setkání, které hostil francouzský prezident Emmanuel Macron, má za cíl připravit strategii pro zítřejší jednání ve Washingtonu. Na videohovoru jsou aktuálně přítomni také například britský premiér Keir Starmer, italská premiérka Giorgia Meloni a německý kancléř Friedrich Merz. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová sedí přímo vedle ukrajinského prezidenta.
Zdroj: Libor Novák